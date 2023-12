Jak a kde si v našem regionu užít první prosincový víkend? Opět pro vás máme pravidelnou várku tipů, podívejte se.

Vánoční strom se na hradeckém Velkém náměstí rozsvítí v neděli. | Foto: Deník/ Ondřej Littera

HRADECKO

Vánoce na Hrádku u Nechanic

Kdy: od soboty 2. do neděle 17. prosince

Kde: Zámek Hrádek u Nechanic

Proč přijít: Od 2. do 17. prosince 2023 se ve vánočně vyzdobených interiérech zámku Hrádku u Nechanic seznámíte s historií Vánoc, jejich zvyky a tradicemi. Zjistíte, jaké se dávaly na stromeček první ozdoby, co se podávalo ke štědrovečerní večeři a další zajímavé věci, týkající se těchto svátků. Vše o prohlídkách zámku a vstupném se dozvíte na webu Hrádku u Nechanic: https://www.zamek-hradekunechanic.cz/cs/akce/75964-vanoce-na-hradku

Na zámku si také užijete vánoční koncerty. Budou se konat tři soboty po sobě, chystaná jsou vždy dvě vystoupení - v 18 a v 19.30 hodin. Kapacita sálu je omezena, pořadatelé doporučují rezervaci na telefonním čísle 495 441 244.

Program koncertů:

2. prosince - CHAIRÉ

9. prosince - POUTNÍCI

16. prosince - NOVOBYDŽOVSKÝ CHRÁMOVÝ SBOR

Muzejní adventní trh

Kdy: od pátku 1. do neděle 3. prosince

Kde: Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Za kolik: do vnitřních prostor muzea 90 korun

Proč přijít: V budově muzea a okolí muzea na Eliščině nábřeží se uskuteční tradiční XXXIV. Muzejní adventní trh. Těšit se můžete na trh s širokým sortiment výrobků z přírodních materiálů v podobě adventních věnců, dekorací, perníků, šperků, svíček z včelího vosku, mýdla či perličkových ozdob z Poniklé a mnoho dalších produktů. Kromě toho pro vás pořadatelé na sobotu a neděli připravují workshopy s oceněnými řemeslníky. Bude možné vyzkoušet si například techniku modrotisku, drátování, tkaní, ale také objevit kouzlo zdobených perníčků či výroby figurek z kukuřičného šustí nebo nahlédnout pod ruce tkadleny.

Pátek 1. prosince: 15.00 – 20.00 hodin

Sobota 2. prosince: 9.00 – 19.00 hodin

Neděle 3. prosince: 9.00 – 16.00 hodin

Vánoční těšení aneb Malý advent

Kdy: sobota 2. prosince od 10 do 16 hodin

Kde: Šrámkův statek Piletice

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Přijďte na adventní zastavení, které se budou konat na Šrámkově statku v Pileticích. Součástí akce budou ukázky lidové tvorby, pohádky za pecí, pečení chleba, ochutnávka sirobových buchtiček a mnoho dalšího.

V sobotu se v Hradci Králové konají již tradiční farmářské trhy:

Prosincové farmářské trhy na Tylově nábřeží se ponesou v předvánočním duchu

Rozsvícení vánočního stromu na Velkém náměstí

Kdy: neděle 3. prosince od 16 hodin

Kde: Velké náměstí, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zúčastněte se tradičního rozsvícení vánočního stromu v Hradci Králové a oslavte příchod adventu. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu s doprovodným programem se uskuteční za přítomnosti představitelů města Hradec Králové. Více informací nejen o této akci, ale také o dalších adventních událostech a vánočních trzích v Hradci Králové najdete na oficiálním webu vanocevhradci.cz

Program:

16.00 - vystoupení Squadra Risonante - školního smíšeného pěveckého sboru Biskupského gymnázia a Církevní ZUŠ v Hradci Králové;

16.30 - projev a rozsvícení vánočního stromu paní primátorkou Pavlínou Springerovou;

16.45 - vánočně laděný koncert Olgy Lounové se skupinou.

Programem provází moderátor Kamil Kašparovský.

V neděli se vánoční stromy rozsvítí také v Chlumci nad Cidlinou, Novém Bydžově, Třebechovicích pod Orebem a v Nechanicích:

Vánoční stromy se na Hradecku rozzáří první adventní neděli. Hradec má vybráno

JIČÍNSKO

Adventní jarmark

Kdy: neděle 3. prosince od 13.00 hodin

Kde: malé náměstí, nová radnice, Lázně Bělohrad

Proč přijít: I letos si můžete přijít společně užít první adventní neděli. Rozsvítí se vánoční stromek, zazpíváte si koledy a užijete si trochu vánočního klidu a pohody. Čeká vás i další bohatý program, v němž nebudou chybět divadla, tvořivé dílny, různá vystoupení a jarmark se spoustou hezkých věcí.

Rozsvícení vánočního stromu s doprovodným programem

Kdy: neděle 3. prosince od 14.00 do 17.30 hodin

Kde: Valdštejnovo náměstí, Jičín

Proč přijít: Přijďte se společně naladit na vánoční čas. Rozsvítí se vánoční výzdoba v centru Jičína, čekají vás dílničky, zpívání koled, pohádka, ale také svařák a drobné občerstvení.

Program celého Adventu naleznete na: https://www.jicin.org/advent-v-jicine-2023

Adventní trh v Hořicích

Kdy: sobota 2. prosince od 9.00 hodin

Kde: Náměstí Jiřího z Poděbrad, Hořice

Proč přijít: Cítíte tu vůni horké čokolády, svařáku a trdelníku? To je ve vzduchu vůně přicházejícího Adventu a Vánoc!

Přijďte v sobotu na náměstí Jiřího z Poděbrad užít si společně Hořický Adventní trh. Na každém rohu náměstí naleznete stánky, které lákají nejen vánočními lahůdkami, ale také originálními dárky pro vaše blízké. A to není všechno! V rámci kulturního programu uvidíte vystoupení základních a uměleckých škol, mažoretek a dechovky, nebo koncert Vojty Nedvěda. A na závěr? Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které přinese do Hořic tu správnou vánoční atmosféru.

Další pozvánky najdete Z D E:

NÁCHODSKO

Vánoce v Jiráskově rodném domku

Kdy: 1. prosince od 10.00 do 17.00 hodin a 2. prosince od 10.00 do 15.00 hodin

Kde: Hronov

Proč přijít: Další ročník prodejní výstavy místních tvůrců. Potřebujete dokoupit vánoční dárky? Nebo se jen na chvilku zastavit, dát si něco dobrého a se skleničkou kávy nebo svařáku si prohlédnout, co umí vytvořit vaši sousedé a lidé žijící v Hronově a okolí?

Jiráskův rodný domek v Hronově bude navíc i vánočně vyzdobený.

Vánoční zahradní trhy

Kdy: sobota 2. prosince od 9.00 do 16.00 hodin

Kde: Kavárna Trees, Červený Kostelec

Proč přijít: Chcete cítit vůni vosku, dřeva, mýdel, keramiky, svařeného vína a jehličí? Hledáte inspiraci na vánoční dekorace, chcete si pořídit adventní věnec, vánoční stromeček nebo medovinu? Hledáte originální dárek a nebo prostě jen toužíte prožít kousek adventního víkendu s přáteli u dobrého jídla a muziky? To vše v kavárně najdete. Nebude chybět také malování na obličej a ve 14.00 začne koncert The Brownies s Pavlem Rohlenou.

Adršpašské čertohrátky

Kdy: sobota 2. prosince od 10.00 do 13.00 hodin

Kde: Adršpašské skály

Proč přijít: Čertohrátky je už tradiční akce v Adršpašských skalách, na kterou vás zvou Technické služby Adršpach s DDM Ulitou z Broumova. Letos na vás budou čerti nachystaní od 10.00 hodin. Anděl a Mikuláš odmění všechny děti, možná i dospělé, pokud dokáží splnit nejrůznější čertovské soutěže. V cíli pak na všechny čeká občerstvení u ohýnku. Můžete si opéct buřty, zahřát se horkým čajem nebo něčím ostřejším. Děti, nezapomeňte přijít v kostýmech, ať máte vstupné zdarma!

Po procházce skalami se můžete vydat na zámek Adršpach, kde budou Vánoční zámecké trhy.

Mikulášská merenda v Malé Skalici

Kdy: sobota 2. prosince od 17.00 hodin

Kde: Hurdálkovo náměstí, Malá Skalice

Za kolik: Vstupné je vlastnoručně vyrobená vločka Mikulášovi

Proč přijít: Mikulášská merenda je opět tu. Čeká na vás bohatý program, ve kterém nebude chybět ohňostroj, andělská show, slavnostní příchod Mikuláše, pekelná show, zábava s párty týmem DJ Rejza a spousta dalšího překvapení.

Adventní koncert

Kdy: sobota 2. prosince od 19.00 hodin

Kde: Konferenční sál IC, Broumov

Za kolik: 380 korun

Proč přijít: David Novotný za podpory města Broumov a Královéhradeckého kraje zve na Adventní koncert, jehož výtěžek bude věnován do Centra sociálních služeb Naděje. Vystoupí Anna Julie Slováčková, Světlana Nálepková a Michaela Pecháčková ze seriálu ZOO.

Zimní disco mejdan

Kdy: sobota 2. prosince od 21.00 hodin

Kde: Nároďák, Jaroměř

Proč přijít: Pravidelně jako již každý rok se koná spolu s DJ Pavlem Ferbasem Disco mejdan. Můžete se těšit nejen na něj, ale i na DJ Pedro, Romana Obsta a Ivana Lanka. Tato parta ostřílených matadorů svého řemesla vás nenechá chvilku posedět a vy máte tak jedinečnou možnost protančit celou noc.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Náchodě

Kdy: neděle 3. prosince v 17.00 hodin

Kde: Masarykovo náměstí, Náchod

Proč přijít: Město Náchod zve na slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které se uskuteční v neděli v 17 hodin na Masarykově náměstí. V Městském divadle Dr. Josefa Čížka následuje Adventní koncert, kde od 19 hodin vystoupí Michaela Nosková, Josef Vágner, Světlana Nálepková a Anna Julie Slováčková.

RYCHNOVSKO

Vánoční jarmark

Kdy: v sobotu 2. prosince od 13.00 do 17.00

Kde: u Muzea Sýpka v Rokytnici v Orlických horách

Proč přijít: Vánoční řemeslný jarmark láká na originální dárkové předměty, keramiku, košíky, svíčky, perníčky, mýdla, ozdoby, jmelí… Doprovodný program nabídne vystoupení Sboru z hor, Sborečku ZŠ, seznámíte se s vánočními zvyky a navštívit můžete dílničky ve vytápěných prostorách a v Sýpce. Potěší rovněž divadélko Muzejní kufr v Sýpce, ohňová show Ascarya a dobré občerstvení.

Rozsvícení vánoční stromu

Kdy: v sobotu 2. prosince od 17.00 do 18.00

Kde: na Husově náměstí ve Vamberku

Proč přijít: Vánoční strom se rozsvítí za vyzvánění zvonů na věži kostela sv. Prokopa ve Vamberku, ale ještě předtím se můžete těšit na vystoupení skupiny Inflagranti a Josefa Vojtka. Adventního slova se ujme starosta města Jan Rejzl a farář Pawel Nowatkowski.

Podvečerní adventní prohlídky zámku

Kdy: 1., 8. a 15. prosince od 18.00 a 18.30

Kde: na zámku Opočno

Za kolik: základní 160 korun, snížené 130 korun, děti od 6 do 17 let 50 korun, do 5 let zdarma

Proč přijít: Vychutnáte si prohlídky I. patra zámku s adventní atmosférou po setmění s poutavým výkladem průvodce. Vstupenky jsou k zakoupení on-line (jako XIV. Zkrácená vánoční prohlídka) nebo v pokladně zámku do vyprodání kapacity.

Mikuláš v Opočně

Kdy: v sobotu 2. prosince od 16.45

Kde: na Kupkově náměstí v Opočně

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Nadchne vás tradiční mikulášská show s létajícími čerty, rozsvěcením vánočního stromu a ohňostrojem. Akci zahájí vánoční vytrubování a pak už bude následovat hlavní program s anděly, čertovským rejem, létajícími čerty a příjezdem Mikuláše, přičemž bude slavnostně rozsvícen vánoční strom a podívanou zpestří rovněž ohňostroj.

Advent na zámku

Kdy: 2., 3., 9., 10., 16. a 17. prosince 2023 od 10.00 do 15.00. Pouze v době jarmarku 9. prosince 10.00 – 20.00 a 10. prosince 10.00 – 16.00

Kde: na zámku Opočno

Za kolik: základní 160 korun, snížené 130 korun, děti od 6 do 17 let 50 korun, do 5 let zdarma

Proč přijít: Zažijte čas adventu dob dávno minulých. Dozvíte se, jak slavila tento čas konce roku zámecká šlechta, kdy a odkud se vzal vánoční stromeček, jak si advent užívaly děti a jak dospělí…

Vánoční jarmark

Kdy: v sobotu 2. prosince od 9.00 do 17.00

Kde: Pelclovo divadlo v Rychnově nad Kněžnou

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Čeká vás tradiční prodejní výstava výrobků šikovných řemeslníků a prodejců kvalitních pochutin. Na 10.00 je připravena vánoční pohádka pro malé diváky.

Rozsvícení vánočního stromu

Kdy: v neděli 3. prosince od 14.00 do 17.00

Kde: V centru Rychnova nad Kněžnou

Proč přijít: O zahájení u budovy městského úřadu se postarají ve 14.00 Hubertovi trubači, následovat bude proslov vedení města a vystoupení W-tet. Na Starém náměstí budou lákat prodejní stánky s vánočním zbožím, občerstvením, punčem… Těšit se můžete na vystoupení dětí z MŠ, ZŠ, ZUŠ a RDS a před samotným rozsvícením vánočního stromu si Rychnov společně s RDS zazpívá koledy.

Anděl Páně aneb Čertovské kejkle

Kdy: v sobotu 2. prosince od 12.30

Kde: v areálu Lipové stráně v Kostelci nad Orlicí

Proč přijít: Pátý ročník adventní akce pro rodiny s dětmi se bude konat v areálu U Splavu a Lipové stráni v Kostelci nad Orlicí. Čeká vás tradiční stezka za Mikulášem, andílky a čerty. Pro děti budou připraveny adventní dílničky. Bojácné děti i rodiče, co nechtějí na stezku, pořadatelé srdečně zvou nejen do Vánočních dílen, které budou v hotelu U Splavu, ale i na závěrečnou show, kde se potká nebe s peklem. Samozřejmě bude i přípitek se zpíváním koled.

TRUTNOVSKO

Sousedská Mikulášská ve Rtyni v Podkrkonoší

Kdy: neděle 3. prosince od 15.00 do 18.00 hodin

Kde: Pivní bar Hampejz, Rtyně v Podkrkonoší

Proč přijít: Druhý ročník sousedského setkávání pořádá spolek Contemporary Region ve Rtyni v Podkrkonoší.

Jedná se o projekt sousedského setkávání s tematickým programem, na jehož konání spolupracuje několik místních občanských spolků (Contemporary Region, TS Ballare, TŠ Bonifác, Rtykonoš, TJ Baník Rtyně, Koletova hornická hudba) a jednotlivých občanů města Rtyně v Podkrkonoší.

Program:

15:00 - 17:00 Hrátky s čerty a andělské tvoření s paní Janou Sehnalovou z městské knihovny

16:00 - 16:30 Taneční vystoupení dětí (Contemporary, TS Ballare, TŠ Bonifác)

17:00 - 18:00 Příchod Mikuláše a koledy s Koletovkou

Součástí programu je také naučná stezka a schránka pro dopisy Ježíškovi. Děti, přijďte v kostýmu čerta nebo andílka a nezapomeňte na obrázek nebo přáníčko pro babičky a dědečky do Domova důchodců v Tmavém Dole. Bude pro vás připravena také speciální mikulášská nabídka občerstvení a nápojů od provozovatelů Hampejzu.

Přijďte oslavit 1. adventní neděli, popovídat si s přáteli, dát si něco dobrého k jídlu a pití a nasát vánoční atmosféru.

Pekelníci na Stezce Krkonoše

Kdy: sobota 2. prosince od 10.00 do 16.00 hodin

Kde: Stezka korunami stromů Krkonoše, Janské Lázně

Proč přijít: Chřestění řetězů, andělské zvonění i laskavá slova Mikulášova mají v kulisách zimní lesní pohádky výjimečnou atmosféru. Vezměte děti či vnoučata a vypravte se za ní na Stezku korunami stromů Krkonoše. Zdejší tým si pro malé i velké na 2. prosince připravil mnohá mikulášská překvapení.

Celá Stezka ožije přítomností maskovaných čertů, kteří dodají procházce do korun stromů nádech tajemna v rakouském stylu. Akci bude provázet i sám Mikuláš, který netrpělivě očekává tvůrčí nadání přítomných dětí, potěšit ho mohou krátkou básničkou nebo písničkou. Nebude chybět ani anděl, který návštěvníky před nezbednými čerty ochrání. Zúčastněné děti, ať už jsou čilé jako samotní pekelníci, nebo zlaté jako andělé, dostanou od Mikuláše sladkou odměnu. Na pekelnou cestu je pro dospělé připraven domácí borůvkový likér a pro děti a řidiče i nealkoholický borůvkový horký nápoj. Stezka se svým návštěvníkům otevře již v 10:00 a ukončení mikulášského dne proběhne v 16:00.

Bohaté, exotické, tradiční a plné světel. V Safari parku začínají oslavy Vánoc

Kdy: sobota 2. prosince

Kde: Safari Park Dvůr Králové nad Labem

Proč přijít: Oslavy propojí africkou exotiku s českými tradicemi a řemeslem. Těšit se můžete na umění dvorských výrobců ozdob, koledy, svařené víno i tisíce afrických zvířat. Znovu se rozzáří i netradiční vánoční baobab a safari park prosvětlí i tisíce světel.

Program Vánoc letos vypukne už na samotném začátku prosince. Slavnost doplní rukodělný jarmark místních škol a výtvarná dílna s Vánočními ozdobami, DUV - družstvo. Těšit se můžete i na doprovodný program spojený s adventní adopční kampaní. Ten blíže představí zvířata, která se letos stala představiteli této oblíbené hry o pobyt v safari parku nebo zážitek z prožití jednoho dne v kůži chovatele afrických zvířat.

V Galerii Zdeňka Buriana budete moci svým blízkým pořídit dárky v podobě zážitků v safari parku nebo se dozvědět mnoho zajímavostí o zvířatech.

O vzpomínky na dědečka Josefa Vágnera se v galerii podělí i Marián Vágner, který v létě provází Africkým safari Josefa Vágnera na Afrika trucku.

Od 14 do 16 hodin bude terasa před Restaurantem Lemur žít výrobou vánočních dekorací, koledami a vonět svařeným vínem i dalšími adventními lahůdkami. V 16.00 společně za doprovodu sboru Vítěznňáček rozsvítíme vánoční baobab.

Program Vánoční zoo, který tradičně večerní areál rozsvítí statisíci světel a světelných soch zvířat, bude pokračovat později. Od 16. prosince do 1. ledna 2024. Areál bude tou dobou otevřen do 18 hodin.

Zajímavý dárek safari park připravil pro ty, kdo se do Afriky v srdci Evropy rádi vracejí –permanentky koupené v průběhu prosince 2023 na pokladnách i v e-shopu budou platit až do konce roku 2024. Kupující tak získá jako dárek i měsíc návštěv safari parku navíc.

PROGRAM

2. prosince 2023 - Advent v safari parku

Sály Masai Boma a Samburu Boma u restaurantu Lemur

13:00 - 17:00 Jarmark výrobků místních škol a výtvarná dílna ve spolupráci s Vánoční ozdoby, DUV - družstvo

Galerie Zdeňka Buriana

13:00 – 17:00 – Zážitky, koledy a povídání s Mariánem Vágnerem 13:00, 14:00, 15:00 - vystoupení dvorské ZUŠ

13:30, 14:30, 15:30 - vyprávění Mariána Vágnera o dědečkovi Josefu Vágnerovi a výpravách do Afriky

Terasa Restaurantu Lemur

14:00 - 16:00 Vánoční dobroty, koledy a výroba dekorací

15:00 - Vystoupení souboru Vítězňáček

16:00 - Rozsvícení vánočního baobabu

Pavilon šelem Joy Adamsonové

14.00 - Komentované krmení hyenek hřivnatých