Jak a kde si na Hradecku užít třetí dubnový víkend? Přinášíme vám pravidelnou várku tipů, podívejte se.

Hradec na bruslích - inline bruslaři v ulicích krajského města. | Foto: Ondřej Littera

Pátek

Hradec na bruslích

Kdy: pátek 19. dubna od 17.30 hodin

Kde: sraz na Ulrichově náměstí, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Legendární jízda na bruslích Hradcem se vrací. Nasaďte brusle a užijte si unikátní jízdu uzavřenými hradeckými ulicemi při 11. ročníku Hradce na bruslích. V 18 hodin začne tradiční projížďka městem na „inlajnech“. „Bude to jedinečná možnost zabruslit si v ulicích centra Hradce Králové, které běžně patří hlavně autům a autobusům. Jízda městem je vhodná i pro méně zdatné bruslaře. Bruslaři budou mít na celé trase zajištěn doprovod městské policie a na všech křižovatkách zelenou,“ uvádí pořadatel akce Hradecký Majáles. Letos pořadatelé připravili trať dlouhou 10 kilometrů. Očekávané ukončení jízdy je v 19 hodin. Mapku s trasou a další informace najdete na webu Hradeckého Majálesu.

Tomáš Hanák: Kuba - ráj na zemi?

Kdy: pátek 19. dubna od 19 hodin

Kde: Kulturní dům, Třebechovice pod Orebem

Proč přijít: Diashow herce Tomáše Hanáka vás zavede na cestu do tajemné Kuby. Uslyšíte fascinující příběhy a zážitky - od setkání s místními obyvateli až po objevování tajemných míst. Fotografie z cest vám ukáží krásu tohoto ostrova a jeho zajímavosti. Tomáš Hanák přiblíží atmosféru Kuby, místní kulturu, hudbu a také zajímavosti z místního života. Předprodej v informačním centru nebo na webu KD Třebechovice pod Orebem.

S režisérem na cestách - Tomáš Magnusek a Zuzana Bubílková

Kdy: pátek 19. dubna od 19 hodin

Kde: Obecní jídelna v Holohlavech

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Obec Holohlavy zve na zábavné vyprávění Zuzany Bubílkové a Tomáše Magnuska. Budou vyprávět o společném natáčení, uměleckém životě, hubnutí a o všem, co vás bude zajímat.

Koncert: Tromboneband slaví 20 let

Kdy: pátek 19. dubna od 18 hodin

Kde: Country Clubu Lucie, Nový Hradec Králové

Proč přijít: Dechový soubor složený z pozounů a tuby, který si říká Tromboneband, slaví již 20 let své existence pod záštitou ZUŠ Habrmanova. Výročí oslaví koncertem v pátek 19. dubna od 18 hodin v Country Clubu Lucie na Novém Hradci. Během večera vystoupí také část kapely Electrophonix a další hosté.

Sobota

Hradecký Majáles

Kdy: sobota 20. dubna

Kde: Park 360, Hradec Králové

Proč přijít: Na tradičním hudebním festivalu se můžete těšit na známé interprety, jako jsou například Mirai, Viktor Sheen & Calin, Yzomandias & Nik Tendo, Ewa Farná, Gaia Mesiah, Mikolas Josef, Chinaski či Ben Cristovao. Více informací o festivalu se dozvíte na webu akce.

Cestou necestou v Archeoparku

Kdy: sobota 20. dubna od 10 do 17 hodin

Kde: Archeopark pravěku Všestary

Proč přijít: V sobotu se koná první letošní akce pro veřejnost v Archeoparku pravěku Všestary. Sezónu zahájí akce nazvaná Cestou necestou. Návštěvníky čekají přednášky, ale i ukázky loveckých zbraní a děti si budou moci vyrobit stolní hru na cestu.

Program přednášek:

10.30 a 15.00 - Poznatky z námořní plavby Expedice Monoxylon IV (Radomír Tichý)

11.30 a 16.00 - Jaké výsledky přinesl římský vojenský pochod Expedice Caligae (Martin Týfa)

14.00 - 125 let od nálezu kostry mamuta ve Svobodných Dvorech (Petr Čechák)

Farmářské východočeské trhy

Kdy: sobota 20. dubna od 8 do 12 hodin

Kde: Tylovo nábřeží, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na Tylově nábřeží se v sobotu opět konají farmářské trhy s nabídkou lokálních produktů a doprovodným programem pro děti. „Necháme dětem i jejich doprovodu nahlédnout do života farmářů, ukážeme, jak se staráme o půdu, pěstujeme zeleninu, květiny, chováme dobytek. Děti si budou moci vyzkoušet některé činnosti a třeba si i něco vyrobit nebo zasadit a odnést domů,“ uvádějí pořadatelé.

Tradiční brigáda v PP Na Plachtě

Kdy: sobota 20. dubna od 9 hodin

Kde: sraz na hrázi rybníku Plachta, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční brigádu v přírodní památce Na Plachtě se koná už v sobotu. Čeká vás odstraňování křoví a náletových dřevin, hrabání trávy a odklízení větví, kopání nových tůní pro obojživelníky, úprava písečných dun pro včely a kutilky a sbírání odpadků. Pro zájemce se uskuteční zoologicko-botanická exkurze na nejzajímavější místa Plachty. S sebou si vezměte rukavice, pilku, nůžky, hrábě a rýče jsou vítány. „Pokud nic z toho nemáte, nebojte se dorazit i s prázdnýma rukama – nářadí bude v omezeném množství k dispozici,“ uvádějí pořadatelé. Na místě bude k dispozici káva, čaj, pečivo, buřty, tofu, pití si s sebou raději vezměte vlastní. Sraz je na hrázi rybníku Plachta.

Neděle

Den Země na Hučáku

Kdy: neděle 21. dubna od 9 do 16 hodin

Kde: Malá vodní elektrárna Hučák, Hradec Králové

Proč přijít: Oslavit Den Země můžete na Hučáku. Pro děti bude připravena naučná stezka zaměřená na ochranu přírody, recyklaci a šetření energií. Děti i dospělé zároveň pořadatelé zvou na prohlídku strojovny historické vodní elektrárny.

Program:

prohlídky strojovny v 10, 12 a 14 hodin

naučná stezka s úkoly

tvořivé dílničky na téma recyklace

fotosoutěž o ceny

virtuální realita

Husitská muzejní neděle

Kdy: neděle 21. dubna od 15 do 17 hodin

Kde: Muzeum východních Čech, Hradec Králové

Za kolik: děti do 6 let 20 korun, od 6 let 70 korun, dospělí 90 korun

Proč přijít: Návštěvníky muzea v neděli čeká prohlídka města v době, kdy jej obývali husité. „Povíme si o tom, jak se v husitské době žilo a jak vypadala středověká společnost. Vysvětlíme si, proč byli husitští bojovníci tak obávanými soupeři. Kdo bude chtít, vyzkouší si i různé části jejich zbroje,“ láká na akci muzeum. Program je vhodný pro děti od 6 let. Kapacita akce je omezena, nutná je rezervace míst. Více informací naleznete na webu muzea.