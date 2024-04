Jak a kde si na Hradecku užít poslední dubnový víkend? Přinášíme vám pravidelnou várku tipů, podívejte se.

Poslední neděle v měsíci v Hradci Králové znamená jediné - opět se koná Nábleší. | Foto: Deník/Stanislav Ďoubal

Pátek

Agátin hravý festival

Kdy: pátek 26. dubna od 10 do 17 hodin

Kde: Knihovna města Hradce Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Dorazte s dětmi v pátek do hradecké knihovny užít si spoustu zábavy. „Bude to velké. Bude to nabité. Bude to jízda! Malé i velké děti a jejich hravé rodiče bude čekat mnoho zábavy, stavebnic, deskových her a tvoření v podobě kreativních dílniček,“ zvou na akci pořadatelé. Můžete se těšit na Agátiny tvořivé dílničky, více než 15 herních stanovišť, hravou logopedickou poradnu i prodejní stánek. Nezapomeňte se na akci registrovat na webu Agátina světa.

Loutková pohádka Sůl nad zlato

Kdy: pátek 26. dubna od 20 hodin

Kde: Loutkové divadlo Smiřice

Proč přijít: V pátek se koná setkání přátel a příznivců Loutkového divadla Smiřice spojené s veřejnou zkouškou pohádky Sůl nad zlato.

Tancuj Matyldo: Film s besedou

Kdy: pátek 26. dubna od 17.30 hodin

Kde: Klicperův dům, Chlumec nad Cidlinou

Proč přijít: Nadační fond Seňorina zahajuje besedy po celé republice k filmu Tancuj Matyldo. Po promítání filmu se v Chlumci bude konat beseda s tvůrci a s odborníky na téma Alzheimerova nemoc. Akce začíná projekcí filmu a následně pokračuje beseda s odborníky. Hosté: Nataša Slavíková, producentka a spoluscénáristka a regionální odborníci.

Planetárium pro nejmenší

Kdy: pátek 26. dubna od 17.30 do 18.30 hodin

Kde: Digitální planetárium, Hradec Králové

Za kolik: 70 korun

Proč přijít: V digitálním planetáriu se děti v pátek nejprve s lektorem podívají na hvězdnou oblohu a prohlédnou si souhvězdí. Druhá část programu bude věnována pohádce. Pořad je vhodný pro diváky od 5 do 8 let v doprovodu dospělé osoby. Svým obsahem i délkou je pořad uzpůsoben pro nejmenší návštěvníky.

Oba vystupovali na světových pódiích, nyní hudebníci zahrají v Hradci Králové

Festival otrlého diváka | Ozvěny v Bio Central

Kdy: pátek 26. dubna od 18 hodin

Kde: Bio Central, Hradec Králové

Za kolik: 160 korun za film / 180 korun za film s živým dabingem

Proč přijít: Festival otrlého diváka po roce opět zavítá do Hradce Králové a zamoří Bio Central rojem filmového braku. Regionální repete 19. ročníku FOD se totiž tematicky ponese na křídlech i nožičkách ohavné havěti. Diváci se mohou těšit na tři filmy.

Program:

18.00 – Stovky bobrů

20.30 – Buď se hecnem, nebo zhebnem (živý dabing)

22.30 – Havěť

Sobota

Stavění máje všem pannám hradeckým

Kdy: sobota 27. dubna od 14.30 do 18 hodin

Kde: Šrámkův statek Piletice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Návštěvníky Šrámkova statku v sobotu čeká folklorní odpoledne v duchu lidových tradic. Lidé se mohou těšit na folklorní soubory a lidovou muziku, jarmark řemeslníků a ukázky činnosti Spolku lidové tvorby Hradec Králové. „Na hlavní program plynule naváže podmájová zábava, kde si budou moci všichni, kteří vydrželi, šoupnout škrpálem,“ lákají na akci organizátoři z Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti.

Dny dobrovolnictví v Hradci nabídnou charitativní běh i burzu neziskovek

Řemeslný FlerMarket

Kdy: sobota 27. dubna od 9 do 15 hodin

Kde: KD Střelnice, Hradec Králové

Proč přijít: Jaro je v plném proudu a s ním přichází i FlerMarket Hradec Králové. KD Střelnice zaplní opět rukodělci a řemeslníci. Tvořivé ruce, řemeslníci, šikulky, tvůrci, autoři a výrobci nepřeberných technik. To vše vás podle pořadatelů na FlerMarketu čeká. Těšit se můžete i na dílničky pro malé i velké.

Čarodějnice ve Farářství

Kdy: sobota 27. dubna od 14 hodin

Kde: Václavkova, Farářství, Hradec Králové

Proč přijít: Spolek pro Farářství vás zve na 2. ročník akce Čarodějnice ve Farářství. Těšit se můžete na skákací hrady, soutěže i opékání vlastních buřtů - to vše mezi ulicemi Václavkova a Farářství. A přijedou i hasiči. Spolek také bude prezentovat plánovanou revitalizaci plochy mezi ulicemi, budete moci diskutovat a sdělit své návrhy. Občerstvení zajišťuje Hradecký Klenot.

Vernisáž výstavy Jak sbírat umění

Kdy: sobota 27. dubna od 15 hodin

Kde: Galerie moderního umění v Hradci Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Galerie moderního umění zve na vernisáž nové výstavy Jak sbírat umění: příběh Karla Tutsche. „Výstava Jak sbírat umění představí divákovi celoživotní dílo Karla Tutsche (1941–2008), znalce, sběratele a neortodoxního neúnavného podporovatele mladých výtvarníků, jenž po více jak čtvrt století na vlastní náklady provozoval galerii Na bidýlku a svou činností přispíval k propagaci českého umění v zahraničí a naopak,“ uvádí galerie.

Votroci se utkají se Slavií ve vyprodané aréně. Na bezpečnost dohlédne policie

Neděle

Nábleší

Kdy: neděle 28. dubna od 9 do 12 hodin

Kde: náplavka Labe - Tylovo nábřeží, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Nábleší je volný bleší trh v centru Hradce otevřený všem bez předchozí rezervace či poplatků za místo. Pokud hledáte retro poklady nebo se chcete zbavit věcí, které by ještě jiným mohly udělat radost, Nábleší je přesně pro vás. Nábleší se koná na náplavce pod Pražským mostem a nově se rozroste i do druhého patra k zábradlí na Eliščině nábřeží.

Setkání se zvířátky

Kdy: neděle 28. dubna od 14 do 17 hodin

Kde: Dům dětí a mládeže - Rautenkraucova, Hradec Králové

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Podívat se na zvířátka mohou děti v neděli v hradeckém Domě dětí a mládeže. Těší se na vás hlodavci, vodní živočichové, plazi, ptáci. Zvířátka si děti budou moci pohladit, nakrmit, a také se o nich něco zajímavého dozvědět. Přinést můžete suché pečivo, čerstvou zeleninu a jiné naturálie.

