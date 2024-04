Jak a kde si na Hradecku užít druhý dubnový víkend? Přinášíme vám pravidelnou várku tipů, podívejte se.

Mezinárodní výstava koček se koná v hradeckém hotelu Černigov. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Pátek

Koncert Goji a Fousáč

Kdy: pátek 12. dubna od 19 hodin

Kde: Klub č.p. 4, Hradec Králové

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: V Klubu č.p. 4 v historickém centru Hradce Králové zahraje hradecká kapela Goji s písničkářem, který si říká Fousáč.

Petr Fejk: Jak se dělá zoo

Kdy: pátek 12. dubna od 18 hodin

Kde: Kulturní dům Dvorana Smiřice

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Těšit se můžete na dvouhodinovou talkshow plnou výjimečných zkušeností a příběhů se zajímavými zvířaty a lidmi, doplněnou o projekci unikátních fotografií. Akce bude zakončená autogramiádou a prodejem knih s osobním věnováním. Petr Fejk bude vyprávět o těžkých začátcích, o povodni a o tom, jak se ze staré zoo stala jedna z 10 nejlepších na světě. Petr Fejk je bývalý ředitel pražské zoo (1997–2009) a jeden z nejznámějších manažerů v ČR. Dnes především přednáší a publikuje. V roce 2021 vydal knihu vzpomínek Jak se dělá zoo.

Koncert Sour Sugar a Influs

Kdy: pátek 12. dubna od 19.30 hodin

Kde: Hradecká sýpka, Hradec Králové

Proč přijít: V jedinečném prostoru Hradecké sýpku nedaleko nádraží se v pátek představí dvě kapely - InFlus a Sour Sugar. Čekejte hudbu inspirovanou kapelami, jako jsou Nirvana, Queens of the Stone Age či The Smashing Pumpkins.

Line-up:

19.30 doors

20.00 Sour Sugar

21.00 Influs

Sobota

Mezinárodní výstava koček

Kdy: sobota 13. až neděle 14. dubna

Kde: Hotel Černigov, Hradec Králové

Za kolik: dospělí 100 korun, děti a důchodci 50 korun

Proč přijít: Mezinárodní výstava ušlechtilých koček v Hradci Králové se koná od soboty do neděle v Kongresovém sále hotelu Černigov. Těšit se můžete na kočky a koťata různých plemen. V sobotu i v neděli je výstava otevřená od 9.30 do 17 hodin.

Vernisáž výstavy k výročí 75 let trolejbusové dopravy

Kdy: sobota 13. dubna od 10 hodin

Kde: Terminál hromadné dopravy, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Sdružení pro elektrickou trakci a Dopravní podnik města Hradce Králové zvou na zahájení výstavy fotografií k výročí 75 let od zahájení pravidelné trolejbusové dopravy v Hradci Králové. Vernisáž výstavy se koná na Terminálu hromadné dopravy v hale MHD. Výstava bude k vidění do 19. května.

Vernisáž výstavy k výročí 75 let trolejbusové dopravy.Zdroj: Sdružení pro elektrickou trakci

Neděle

Setkání sběratelů

Kdy: neděle 14. dubna od 7 do 12 hodin

Kde: Kulturní dům Střelnice, Hradec Králové

Za kolik: dospělí 30 korun, mládež zdarma

Proč přijít: Na sběratelskou burzu všech oborů zve hradecká pobočka České numismatické společnosti. Na burze můžete zakoupit a prodat sběratelské předměty všech kategorií – mince, odznaky, medaile, vyznamenání, poštovní známky, dopisy, pohlednice, autogramy, starožitnosti a sběratelské pomůcky (literaturu a ostatní potřeby). Na burze je zákaz prodeje palných zbraní a munice.

Sousedání na Malém náměstí

Kdy: neděle 14. dubna od 14 do 18 hodin

Kde: Malé náměstí, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V programu dubnového Sousedání je tentokrát výtvarná dílna, knižní koutek, výměna květin, kterou si vzali na starosti studenti ze skupiny Sešlost, dále výroba placek nebo hudební vystoupení písničkáře a skladatele známého pod přezdívkou Ibby. Ten si na náměstí zahraje směs vlastních písniček s nádechem folku i popu. Součástí programu bude taky Souběh – sousedský běh na 5 kilometrů. Start bude u kašny na Malém náměstí ve 14.30 hodin.

Sousedání na Malém náměstí.Zdroj: Divá Bába

Odpoledne s mašinkami

Kdy: neděle 14. dubna od 14 do 17 hodin

Kde: Dům dětí a mládeže Hradec Králové

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Dům dětí a mládeže vás zve k jejich modelovému kolejišti. „Máme pro vás připravené různé ukázky a také si sami budete moct vyzkoušet, jak se vláčky ovládají. Uvidíte také drobnou expozici s železniční tématikou, na své si tak přijdou malí i velcí,“ lákají na akci pořadatelé.

