Jak a kde si na Hradecku užít třetí červnový víkend? Přinášíme vám pravidelnou várku tipů, podívejte se.

Rock For People 2024, 1. den | Foto: Kateřina Svobodová

Pátek

Wine and food festival

Kdy: čtvrtek 13. až sobota 15. června

Kde: Masarykovo náměstí, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na Wine and food festivalu na Masarykově náměstí ochutnáte vína, pivo z mini pivovaru a street food z celého světa, a to vždy od 10 do 20 hodin. Food festival bude doprovázený živou muzikou.

Zdroj: Wine and food festival

Muzejní noc s hodinami

Kdy: pátek 14. od 18 do 20 hodin

Kde: Muzeum Loreta, Chlumec nad Cidlinou

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na Muzejní noci s hodinami budou k vidění ty největší - z věže kostela sv. Voršily na náměstíí, které na podzim roku 2022 památkáři z opravované věže vyjmuli a nahradili moderním digitálním zařízením. Návštěvníci uvidí i další zajímavé hodinové exponáty z depozitářů muzea, které nejsou běžně k vidění, například rámové hrací hodiny, na kterých je vyobrazen boj dobra se zlem, dřevěné selské hodiny se vzkazem nalepeným na ciferníku, hodiny s dřevěnou gotickou architekturou a další poklady.

Zdroj: Město Chlumec nad Cidlinou

Dny otevřených ateliérů

Kdy: pátek 14. až neděle 16. června

Kde: Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Již po 12. se uskuteční víkendový výtvarný festival, který se v Královéhradeckém kraji a v sousedních regionech koná od roku 2013. Přehled přihlášených ateliérů či galerií v Hradci Králové naleznete na webu akce.

Rock for People

Kdy: středa 12. až sobota 15. června

Kde: Park 360, letiště, Hradec Králové

Proč přijít: Organizátoři festivalu Rock for People letos očekávají čtyřicet tisíc návštěvníků. V programu oblíbeného rockového festivalu je řada hvězdných světových jmen, lineup koncertů naleznete na webu akce.

Podívejte se, jak vypadal první den festivalu:

Zdroj: Deník/Jiří V. Matýsek

Sobota

Farmářské východočeské trhy

Kdy: sobota 15. června od 8 do 12 hodin

Kde: Tylovo nábřeží, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na Tylově nábřeží se v sobotu opět konají farmářské trhy s nabídkou lokálních produktů a doprovodným programem pro děti. „Necháme dětem i jejich doprovodu nahlédnout do života farmářů, ukážeme, jak se staráme o půdu, pěstujeme zeleninu, květiny, chováme dobytek. Děti si budou moci vyzkoušet některé činnosti a třeba si i něco vyrobit nebo zasadit a odnést domů,“ uvádějí pořadatelé.

Novobydžovský čtverec – memoriál Elišky Junkové

Kdy: sobota 15. června od 8 do 15 hodin

Kde: Masarykovo náměstí, Nový Bydžov

Proč přijít: Novobydžovský čtverec je tradiční orientační závod v Novém Bydžově, v sobotu se koná už jeho 28. ročník. Jde o sraz nadšenců veteránských vozidel všeho druhu. Na jejich výstavu se veřejnost může podívat na náměstí města a v průběhu závodu na cestě. Závodníci se mohou účastnit pouze se strojem do roku 1990.

Zdroj: Město Nový Bydžov

Kinderland festival

Kdy: sobota 15. června od 10 hodin

Kde: Šimkovy sady, Hradec Králové

Proč přijít: Festival Kinderland, kde děti zažijí své oblíbené pohádkové postavičky naživo, míří do Hradce Králové. Děti si užijí i spoustu velkých skákacích hradů, atrakcí, celodenní animační program, zpívání a hlavně tancování s jejich pohádkovými oblíbenci. Nebude chybět malování na oblíčej, kouzelník, klaun ani gastro zóna.

Vinyl párty v Šimkových sadech

Kdy: sobota 15. června od 14 hodin

Kde: Rotunda Lounge Café, Hradec Králové

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Již pošesté se v hradecké Rotundě v Šimkových sadech koná Vinyl párty. K poslechu a tanci zahrají DJ Tomato, DJ Karlos DJ Valda z Melody Boys. „Párty pro všechny punx, skins, mods, rude boys, rockers, teddy boys, rockabilly, glam rockers, rastafarians a prostě všechny lidi s dobrým hudebním vkusem a milovníky poslechu vinylových desek,“ zvou na akci pořadatelé.

Kašpárkův cirkus

Kdy: sobota 15. června od 16 hodin

Kde: Cyklozastávka U Apače, Smiřice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V sobotu si děti na Cyklozastávce U Apače užijí pohádku v podání Loutkového divadla Smiřice.

Zdroj: Cyklozastávka u Apače

Josef Prášil: Vernisáž výstavy obrazů

Kdy: sobota 15. června od 18 hodin

Kde: Kulturní dům, Třebechovice pod Orebem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Josef Prášil se narodil v Třebechovicích pod Orebem 15. září 1897. Soukromě studoval malbu u malíře Menšíka v Hradci Králové. Často pobýval na studijních cestách v Itálii, Německu a Francii. V Třebechovicích uspořádal několik výstav svých prací – zejména s místními motivy. Byl uměleckým poradcem města a tajemníkem. Ilustroval časopisy a sborníky. Zemřel 16. února 1973. Obrazy na výstavu zapůjčila rodina Josefa Prášila. Výstava potrvá do 13. září 2024.

Zdroj: Třebechovické muzeum betlémů

Dny otevřených dveří v Mezinárodním soutěžním rozáriu

Kdy: sobota 15. až neděle 30. června

Kde: Soutěžní rozárium, Hradec Králové - Kukleny

Za kolik: zdarma

Proč přijít: I letos se veřejnosti otevírá Mezinárodní soutěžní rozárium v Hradci Králové. V sobotu 15. června bude oteveřené od 12 do 17 hodin, další dny až do 30. června vždy od 9 do 17 hodin. V rozáriu naleznete více než 200 různých kultivarů růží pěstovaných v počtu přibližně 1000 jednotlivých keřů ve všech typech – růže velkokvěté, mnohokvěté, popínavé, sadové, pokryvné, anglické i miniaturní. Nenechte si ujít příležitost pokochat se krásou růží, rozárium je každoročně otevřené veřejnosti pouze poslední dva červnové týdny. Rozárium najdete v Kuklenách v ulici Pardubická.



Takhle to v soutěžním rozáriu vypadalo loni:

Zdroj: Deník/Michaela Horynová

Neděle

Včelařský den

Kdy: neděle 16. června od 9 do 13 hodin

Kde: Bažantnice Komárov u Nechanic

Proč přijít: V pořadí již 39. ročník Včelařského dne přinese zábavu pro děti i rodiče, pro včelaře bude připravený bohatý program.

Zdroj: Město Nechanice

Den rodiny

Kdy: neděle 16. června od 10 do 16 hodin

Kde: park u Klicperova domu, Chlumec nad Cidlinou

Proč přijít: Čeká vás neděle plná zábavy pro malé i velké návštěvníky, výběr chutného jídla a pití, možnost koupě pestré palety výrobků a produktů a to vše za hudebního a uměleckého doprovodu místních talentů.

Zdroj: RC Cidlinka

Prohlídky Kaple Zjevení Páně s průvodcem

Kdy: neděle 16. června od 14 a 15 hodin

Kde: Kaple Zjevení Páně, Smiřice

Za kolik: dospělí 85 korun / důchodci, děti 6 až 15 let, studenti, ZTP, členové KČT 60 korun

Proč přijít: V neděli budou mít zájemci možnost si s průvodcem prohlédnout Kapli Zjevení Páně ve Smiřicích. Komentované prohlídky se uskuteční ve 14 a v 15 hodin.

Puuluup: Speciální luční koncert se saunou

Kdy: neděle 16. června od 17 hodin

Kde: Nuuk - sauna a osvěžovna, Hradec Králové

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Estonský hudební projekt Puuluup zahraje návštěvníkům sauny a osvěžovny Nuuk. „Puuluup jsou dva vysokoškolští učitelé Marko a Ramo, pobaltské celebrity a misionáři hudebního nástroje talharpa, který podle vypadá jako obří kráječ na vajíčka, ale zní jako ta nejdivočejší tancovačka i sladká ukolébavka zároveň,“ lákají na koncert organizátoři. V ceně vstupenky je koncert, táborák i vstup do sauny. Sauna bude otevřená od 10 do 20 hodin a koncert se bude konat od 17 do 18 hodin.

Zdroj: Nuuk

Chvíle Echt! poezie

Kdy: neděle 16. června od 18 do 19.30 hodin

Kde: Sbor kněze Ambrože, Hradec Králové

Za kolik: 180 korun

Proč přijít: Český hudebník, skladatel, textař, grafik, zpěvák a básník, zakladatel a frontman skupiny Echt! Karel Malík čte ze svých knih za komorního doprovodu svých spoluhráčů - Davida Macháčka a Oty Sukovského. Občerstvení bude zajištěno.

