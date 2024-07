Pátek

Mezinárodní den šachu

Kdy: pátek 19. června od 10 do 15 hodin

Kde: Knihovna města Hradce Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V hradecké knihovně můžete v pátek oslavit Mezinárodní den šachu a zároveň i 100 let od založení Mezinárodní šachové federace FIDE. „Pro všechny vášnivé šachisty, ale i rodiny s dětmi nebo jen zvědavé zájemce, budou připraveny figurky na naší venkovní šachovnici před knihovnou. Obří šachové figurky dodají vaší hře nádech velikosti a vy si tak budete moci vyzkoušet zahrát tuto královskou hru zcela nevšedně, na čerstvém vzduchu a slunci před budovou knihovny. Pro ty, kteří by upřednostnili klasické pojetí hry, budou připraveny i stolní šachy a zázemí uvnitř knihovny v případě nepříznivého počasí,“ uvádí pořadatelé. Připraveno bude i malé pohoštění.

Léto na Kavčáku

Kdy: pátek 19. června od 18 hodin

Kde: Lodivadlo, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Odstartoval prázdninový cyklus koncertů pod střechou Lodivadla na Kavčím plácku v centru města Hradce Králové. V plánu je představení vždy na pátek a sobotu. Tento pátek se můžete těšit na koncert Naty Hrychové (od 19.00) a kapely M'alone (od 20.30).

Po nasvícených fontánách v Hradci Králové

Kdy: pátek 19. června od 20 hodin

Kde: sraz u Bona publica (z Komenského ulice), Hradec Králové

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Milan Koky, který spravuje facebookovou stránku Fontány v Hradci Králové, a Technické služby Hradec Králové zvou na večerní přednášku o hradeckých fontánách. Jedinečná bude tím, že budou některé fontány nasvícené. „Společně si projdeme například nasvícené fontány na Terasách Karla Otčenáška, v Žižkových sadech, Masarykově náměstí ale i na Náměstí 28.října a trasu ukončíme před fontánou u Koruny,“ zve Milan Koky, který zájemce po fontánách provede.

Mekka na vodě - Kohout plaší smrt & Už jsme doma

Kdy: pátek 19. července od 20 do 23.59 hodin

Kde: Koupaliště, Nový Bydžov

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Letní koncerty na novobydžovském koupališti jsou zpět. Prázdninový program odstartuje páteční koncert kapel Kohout plaší smrt a Už jsme doma.

Sobota

Festival sladkostí a zmrzliny

Kdy: sobota 20. července od 10 do 18 hodin

Kde: před OC Futurum, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Budete moci ochutnat několik druhů zmrzlin, koláče, makronky, cupcakes, exotické ovoce, popcorn a další sladké pochoutky. Zajištěn bude také doprovodný program, těšit se můžete na herniště v šapitó, kde si budou moci hrát děti i dospělí. Chybět nebude ani stánek Salinger a jejich program Obal si nervy, který se zaměřuje na duševní zdraví a psychohygienu u dětí a dospívajících, součástí stánku budou i hry pro pobavení.

Pohádka v muzeu - Sněhurka a trpaslíci

Kdy: sobota 20. července od 14 do 15.30 hodin

Kde: Třebechovické muzeum betlémů, Masarykovo náměstí

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Nenechte si ujít loutkovou pohádku v podání loutkového divadla Maminy Jaroměř, hraje se v 1. patře třebechovického muzea.

Romský hudební festival

Kdy: sobota 20. července od 12 do 21 hodin

Kde: Šimkovy sady, Hradec Králové

Za kolik: 200 korun, děti do 12 let zdarma

Proč přijít: Roma spolek HK zve na Romský hudební festival. Tětišt se můžete i na romská jídla, festivalem provede moderátor Roman Samko a Vojtěch Demeter. Vystoupí: Jan Pohladko, Milko Brothers, Martha a Tommy, Baďura a Jožek Heli, Gypsy Billy Nymburk, Rock bend Jaroměř, Gujda Liberec, Amare Čaje Roma Spolek HK, Terne Čaja Hradec Králové, Somnakune Caja Třebechovice, Romane Chaja Broumov - Šukar čercheňa Jihlava, Amare Bachtale Jablonec nad Nisou, Loly Ruža z Luže.

Neděle

Promenádní koncert: Dechová hudba VČE

Kdy: neděle 21. července od 16 do 18 hodin

Kde: Jiráskovy sady, Hradec Králové

Proč přijít: Hradecká kulturní a vzdělávací společnost si opět připravila oblíbené promenádní koncerty v Jiráskových sadech na soutoku Labe a Orlice. Tuto neděli návštěvníkům parku zahraje Dechová hudba VČE, diriguje Vladimír Kotek.

Zahradníkův rok v letním kině

Kdy: neděle 21. července od 21.15 do 22.59 hodin

Kde: Letní kino Širák, Hradec Králové

Za kolik: 150 korun, ZTP, ZTP/P a doprovod ZTP/P 70 korun

Proč přijít: Nový film režiséra Jiřího Havelky, balancující na hraně absurdna a tragikomedie, je inspirován skutečným příběhem a stejnojmenným literárním dílem od Karla Čapka. V roli zahradníka se představí Oldřich Kaiser. Přijďte si nový český snímek užít do letního kina.

Podívejte se na trailer filmu Zahradníkův rok:

Výstava růží v Zahradě léčivých rostlin

Kdy: celé prázdniny

Kde: Zahrada léčivých rostlin Farmaceutické fakulty, Hradec Králové

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Přijďte se podívat na sbírku růží, která právě kvete v Zahradě léčivých rostlin Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Nachází se zde okolo 80 odrůd růží v 600 kusech od různých šlechtitelů. Výstava je přístupná pro širokou veřejnost. V pracovní dny je zahrada otevřená od 7 do 16 hodin, o víkendu a o svátcích vždy od 10 do 18 hodin.

