Pátek

Komentovaná procházka: To nej z Hradce Králové

Kdy: pátek 26. července od 15 do 16.30 hodin

Kde: sraz u Turistického informačního centra Hradec Králové

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Na komentované procházce se seznámíte s historií města, prohlédnete si významné stavby a architektonické skvosty napříč stavebními styly. Při komentované procházky po širším centru si připomenete významné milníky z historie a uvidíte to nejzajímavější. Trasa není bezbariérová.

Noční bloudění v kukuřičném bludišti

Kdy: pátek 26. července od 21 hodin

Kde: Kukuřičné bludiště, Jana Černého, Hradec Králové

Za kolik: 100 korun, děti od 3 do 15 let 80 korun, děti do 3 let zdarma

Proč přijít: Přijďte se bát s Kukuřičáky, opět pro vás chystají oblíbené noční bloudění společně se strašidly a speciální tajenkou.

Můžete přijít od 21.00 do 1.00. Do 23.00 bude bloudění vhodné především pro děti s rodiči, poté vypukne zábava pro odvážnější. Organizátoři doporučují vzít s sebou baterku, psi z důvodu bezpečnosti nebudou vpuštěni do bludiště. Návštěvníci ve strašidelném kostýmu mají slevu na vstupném.

| Video: Youtube

Sobota

Farmářské východočeské trhy

Kdy: sobota 27. července od 8 do 12 hodin

Kde: Tylovo nábřeží, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na Tylově nábřeží se v sobotu opět konají farmářské trhy s nabídkou lokálních produktů a doprovodným programem pro děti. „Necháme dětem i jejich doprovodu nahlédnout do života farmářů, ukážeme, jak se staráme o půdu, pěstujeme zeleninu, květiny, chováme dobytek. Děti si budou moci vyzkoušet některé činnosti a třeba si i něco vyrobit nebo zasadit a odnést domů,“ uvádějí pořadatelé.

Výtvarná dílnička - zážitky z prázdnin

Kdy: sobota 27. července od 9 do 16.30 hodin

Kde: Třebechovické muzeum betlémů, Masarykovo náměstí

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: O prázdninách jistě navštívíte hodně zajímavých míst a pořídíte hodně fotografií. Ale co si tato místa namalovat a vytvořit si originální památku? Namalovat své zážitky z prázdnin děti mohou v Třebechovickém muzeu betlémů.

close info Zdroj: Třebechovické muzeum betlémů zoom_in

Den princezen a rytířů

Kdy: sobota 27. července od 10 do 18 hodin

Kde: Zámek Karlova Koruna, Chlumec nad Cidlinou

Za kolik: na místě 550 korun

Proč přijít: Chlumecký zámek Karlova Koruna se promění v pohádkový svět plný kouzel, her a fantazie. Den princezen a rytířů je věnovaný českým pohádkám, princeznám, rytířským soubojům, spanilým princeznovským promenádám, hrám a soutěžím, které zabaví i dospělé. Programem provede Sabina Laurinová s princi Mišuge z Brna a Jakub z Toušic. Společně si pozvali Daniela Hůlku, Adélku Hesovou, Hanku Kynychovou, Michaelu Gemrotovou, nejznámější pohádkové princezny a prince a mnoho dalších. Více informací o vstupenkách se dozvíte ZDE.

Prohlídky kostela sv. Mikuláše

Kdy: sobota 27. července od 14 do 15.30 hodin

Kde: Kostel sv. Mikuláše, Jiráskovy sady, Hradec Králové

Za kolik: 80 korun, senioři a studenti 70 korun, děti 50 korun

Proč přijít: Přijďte si prohlédnout interiér kostela v Jiráskových sadech. Ve 14 hodin začíná nekomentovaná prohlídka, v 15 hodin komentovaná.

Stadion Smiřice párty

Kdy: sobota 27. července od 21 hodin

Kde: Stadion SK Smiřice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Smiřická Restaurace na stadionu Bumbálka zve na diskotéku. Zahrají DJ Pavel Ferbas, DJ Pedro a DJ Roman Obst. Kromě hudby se můžete těšit na ořezávanou krkovici a míchané drinky.

close info Zdroj: Restaurace Bumbálka zoom_in

Ed Sheeran - Mathematics Tour

Kdy: sobota 27. a neděle 28. července od 18 hodin

Kde: Park 360, Hradec Králové

Proč přijít: Jedna z největších světových hvězd, britský zpěvák Ed Sheeran, se po pěti letech vrací do České republiky. Ve dnech 27. a 28. července vystoupí v Hradci Králové v multifunkčním Parku 360, koncerty jsou součástí série Rock for People Concerts. Sobotní koncert je vyprodaný, na nedělní ale ještě zbývají vstupenky.

Neděle

Nábleší

Kdy: neděle 28. července od 9 do 12 hodin

Kde: náplavka Labe - Tylovo nábřeží, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Nábleší je volný bleší trh v centru Hradce otevřený všem bez předchozí rezervace či poplatků za místo. Pokud hledáte retro poklady nebo se chcete zbavit věcí, které by ještě jiným mohly udělat radost, Nábleší je přesně pro vás. Nábleší se koná na náplavce pod Pražským mostem a znovu se rozroste i do druhého patra k zábradlí na Eliščině nábřeží.

Podívejte se, jak vypadá hradecké Nábleší:

Vyznamenání, knihy, oblečení nebo kolo - co najdete na Nábleší? | Video: Jiří Fremuth

Prohlídky Kaple Zjevení Páně s průvodcem

Kdy: neděle 28. července od 14 hodin

Kde: Kaple Zjevení Páně ve Smiřicích

Za kolik: dospělí 85 korun, důchodci, děti 6–15 let, studenti, ZTP, členové KČT 60 korun

Proč přijít: Komentované prohlídky Kaple Zjevení Páně se uskuteční ve 14 a v 15 hodin. Kaple Zjevení Páně je od roku 1995 národní kulturní památkou, titulní obraz hlavního oltáře Klanění tří králů je od roku 2006 rovněž národní kulturní památkou jako součást souboru barokních oltářních obrazů Karla Škréty a Petra Brandla.

Promenádní koncert: Skautská dechovka

Kdy: neděle 28. července od 16 do 18 hodin

Kde: Jiráskovy sady, Hradec Králové

Proč přijít: Hradecká kulturní a vzdělávací společnost si opět připravila oblíbené promenádní koncerty v Jiráskových sadech na soutoku Labe a Orlice. Tuto neděli návštěvníkům parku zahraje Skautská dechovka, diriguje Václav Jandl.