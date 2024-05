Jak a kde si na Hradecku užít druhý květnový víkend? Přinášíme vám pravidelnou várku tipů, podívejte se.

Takhle vypadal Den otevřených dveří Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje vloni. Přišly tisíce lidí. | Video: Zdenka Gelnarová

Pátek

Vernisáž - ZUŠ Střezina: Kontrasty

Kdy: pátek 10. května od 17 hodin

Kde: Studijní a vědecká knihovna, Galerie U Přívozu

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Závěrečná celooborová výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Střezina s názvem Kontrasty představí tvorbu žáků od přípravných oddělení až po dospělé, včetně specializací, jako jsou digitální fotografie, počítačová grafika, příprava na umělecké školy a kamenosochařství. Vernisáž výstavy se koná v pátek v galerii U Přívozu.

Planetárium pro nejmenší

Kdy: pátek 10. května od 17.30 do 18.30 hodin

Kde: Digitální planetárium, Hradec Králové

Za kolik: 70 korun

Proč přijít: V digitálním planetáriu se děti v pátek nejprve s lektorem podívají na hvězdnou oblohu a prohlédnou si souhvězdí. Druhá část programu bude věnována pohádce. Pořad je vhodný pro diváky od 5 do 8 let v doprovodu dospělé osoby. Svým obsahem i délkou je pořad uzpůsoben pro nejmenší návštěvníky.

Koncert - Kochlea, Martyans

Kdy: pátek 10. května od 20 hodin

Kde: Klub č. p. 4, Hradec Králové

Proč přijít: Přijďte na koncert kapel Kochlea a Martyans do hradeckého Klubu č. p. 4. Kochlea přiveze z Brna noir atmosféru, trojice hudebních experimentátorů Martyans vás zavede do všemožných zákoutí nejen psychedelie.

FB událost

VIDEO: Hradecké loďstvo zahájilo sezonu. Parníky přišly kvůli mostu o komíny

Sobota

Vítání ptačího zpěvu - komentovaná vycházka

Kdy: sobota 11. května od 8 hodin

Kde: sraz před Studijní a vědeckou knihovnou, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ornitologická a přírodovědná vycházka v délce zhruba 4 kilometry vás zavede do přírodního parku Orlice, což je zachovalá říční krajina s nivními loukami a slepými říčními rameny. Čeká vás pozorování a určování ptáků podle zpěvu s Mgr. Liborem Prausem, Ph.D. V případě vhodného počasí bude součástí akce i ukázka odchytu ptáků pro vědecké účely a jejich kroužkování. S sebou dalekohledy a terénní obuv. Vhodné i pro rodiny s dětmi. Předpokládaný konec ve 12 hodin. Vycházku pořádá Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové ve spolupráci s Českou společností ornitologickou.

Hradecké nábřeží gurmánů - chuť jara

Kdy: sobota 11. května od 10 do 19 hodin

Kde: Smetanovo nábřeží, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Hradečáci si opět užijí jídlo a pití za doprovodu hudebních vystoupení. Hradecké nábřeží gurmánů přinese české i zahraniční speciality, moderní gastronomické pochoutky i české regionální a farmářské potraviny. Pokrmy z různých koutů světa bude možné zapít skleničkou dobrého vína, koktejlu, piva či limonády. Nebudou chybět koncerty a další doprovodný program pro rodinu. Akce se koná na Smetanově nábřeží, v parku na náměstí 5. května a náplavce.

FB událost

Zdroj: Nábřeží gurmánů

Den otevřených dveří Zdravotnické záchranné služby KHK

Kdy: sobota 11. května od 9 do 17 hodin

Kde: základna Letecké záchranné služby Královéhradeckého kraje, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Den otevřených dveří Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje je letos spojený i s oslavou 20 let vzniku organizace. Akce se uskuteční v areálu Letecké záchranné služby na heliportu v Hradci Králové. Po celý den budou mít zájemci příležitost prohlédnout si záchranářskou techniku a vybavení a seznámit se s prací záchranářů.

Program:

9.00 Otevření areálu

9.30 Slavnostní zahájení akce

10.00 Letová ukázka vrtulníku

10.30 Ukázka Neodkladná resuscitace

11.00 Ukázka Dopravní nehoda

11.30 Ukázka Lavinový pes (Horská služba)

13.30 Ukázka Neodkladná resuscitace

14.00 Ukázka Dopravní nehoda

14.30 Ukázka Lavinový pes (Horská služba)

15.00 Letová ukázka vrtulníku

16.00 Ukončení programu

17.00 Uzavření areálu

*časy jsou pouze orientační, změny vyhrazeny.

FB událost

Zdroj: ZZS KHK

Hradecký nůž

Kdy: sobota 11. května od 9 do 17 hodin

Kde: Adalbertinum, Hradec Králové

Za kolik: 150 korun, děti do 12 let a dospělí nad 70 let zdarma

Proč přijít: V sobotu se koná desátý ročník mezinárodní prodejní výstavy nožů a chladných zbraní. Výstavy se zúčastn na 40 nejlepších nožířů nejen z České republiky, ale i z okolních států. „K vidění zde budou nože kuchyňské, lovecké, vojenské, ale i nože EDC - tedy nože k běžnému použití. Bude se zde prezentovat i nadějný puškař a rytec p. Šplíchal, můžete si přinést nůž k nabroušení, který vám nabrousí jeden z nejlepších brusičů p. Šimek, který své umění vybrušoval v dalekém Japonsku. Pro veliký zájem vystavovatelů i návštěvníků otevíráme i spodní prostory, kde bude vystavovat i mimo jiné puškařství Skrbek. V 17 hodin bude na základě diváckého hodnocení vyhlášen vítěz o nejlepší nůž hradecké výstavy,“ zvou na akci pořadatelé.

FB událost

Zdroj: Hradecký nůž

40. výročí juda v Chlumci nad Cidlinou

Kdy: sobota 11. května od 15 hodin

Kde: DDM Chlumec nad Cidlinou

Proč přijít: Judo v Chlumci slaví 40 let a 30 let od založení oddílu. Čekají vás soutěže, ukázky tréninků i občerstvení. Více informací naleznete na webových stránkách.

Zdroj: Judo Chlumec

Ve Skřivanech se v sobotu můžete těšit na Pohádkový les:

Ve Skřivanech u zámku projdeme si pohádku. Koná se desátý Pohádkový les

Neděle

Dětský den s myslivci

Kdy: neděle 12. května od 8 do 12 hodin

Kde: bažantnice Nechanice

Proč přijít: Mateřské centrum Nechanice ve spolupráci s MS Lověna Nechanice pořádají v neděli v bažantnici Nechanice Dětský den s myslivci. Ráno se uskuteční setkání s ornitologem RNDr. Františkem Bártou a pozorování ptactva, dále následuje připravený program, kde vystavují trofeje manželé Vaškovi.

Dětský den s myslivciZdroj: Mateřské centrum Nechanice

Zahájení provozu na Dětské železnici

Kdy: neděle 12. května od 14 do 17 hodin

Kde: Dětská železnice, Hradec Králové

Proč přijít: Dětská železnice na náměstí 5. května v Hradci Králové bude letos poprvé v provozu už v neděli, vláček pojede od 14 do 17 hodin.

Den matek

Kdy: neděle 12. května od 14 hodin

Kde: za Kulturním domem, Třebechovice pod Orebem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Popřát svým maminkám ke Dni matek přijdou se svým vystoupením děti z Třebechovic pod Orebem. Předškoláci z Mateřské školy se svým pásmem pro maminky. Divadelní soubor Smečka Základní umělecké školy z Třebechovic p. O. zahraje napůl improvizovanou etudu. Vystoupení ZUŠ doplní hrou na akordeon žáci ZUŠ Opočno. Se svým pásmem vystoupí i žáci Základní školy a těšit se můžete i na vystoupení Rodinného centra Domeček. Děti vystoupí se Zumbičkou a Aerobicem pro děti. Pro děti bude připravena obří skluzavka.

Zdroj: Třebechovické muzeum betlémů

Dobrodružství Hastrmana Tatrmana

Kdy: neděle 12. května od 16 hodin

Kde: Jiráskovo divadlo, Nový Bydžov

Za kolik: 90 korun

Proč přijít: Můžete se těšit na výpravnou pohádku s písničkami pro děti od 4 let. Hraje divadelní společnost Julie Jurištové Praha.

