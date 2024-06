Pátek

S vysvědčením do Muzea

Kdy: pátek 28. června od 10 do 17 hodin

Kde: Muzeum východních Čech, Hradec Králové

Za kolik: zdarma pro děti po předložení vysvědčení, dospělí 90 korun

Proč přijít: Konec školního roku mohou děti společně s rodiči oslavit v Muzeu východních Čech. V muzeu si školáci užijí hledačku inspirovanou motivy z výstavy Míly Fürstové. Hravá stanoviště obohatí interaktivní hračky zapůjčené ze speciálního hračkářství „Agátin svět“. V závěru čeká na děti za jejich snahu malá odměna. Program je vhodný pro děti od 6 let.

158. výročí bitvy u Hradce Králové

Kdy: pátek 28. června až středa 3. července

Kde: Hradec Králové a bojiště Chlum

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V pořádí již 158. výročí bitvy u Hradce Králové 1866 začíná v pátek na náměstí Osvoboditelů v Hradci Králové. Program na náměstí začíná v 16 hodin, v 17.30 hodin se koná slavnostní pochod vojáků z náměstí Osvoboditelů na Velké náměstí a v 18 hodin se uskuteční Slavnostní zvonění zvonu Augustin na Bílé věži, řada přijde i na čestné salvy. Večer se akce přesune na bojiště Chlum, kde se v 22 hodin bude konat pochodňový průvod obcí Chlum a pietní akt na pruském hřbitově. Na bojišti bude pokračovat program i v sobotu, začne v 10.30 hodin pochodem historických jednotek bojištěm, na 15. hodinu je naplánovaná bitevní scéna „Pour le Mérite 1866“ na motivy skutečných historických událostí z bitvy u Hradce Králové v roce 1866. Součástí výročí jsou i další akce, kompletní program je k dispozici na webu akce.

Poslední den festivalu Regiony

Kdy: pátek 28. června

Kde: centrum Hradce Králové

Proč přijít: V pátek si lidé v Hradci Králové užijí poslední den divadelního festivalu Regiony. Páteční program si můžete prostudovat na webu festivalu. Festival pořádají Klicperovo divadlo, Divadlo Drak a neziskovka Kontrapunkt.

Součástí pátečního programu je i koncert kapely Iggy Mayerov:

Dny otevřených dveří v Mezinárodním soutěžním rozáriu

Kdy: do neděle 30. června

Kde: Soutěžní rozárium, Hradec Králové - Kukleny

Za kolik: zdarma

Proč přijít: I letos se veřejnosti otevírá Mezinárodní soutěžní rozárium v Hradci Králové. Až do neděle 30. června je otevřené vždy od 9 do 17 hodin. V rozáriu naleznete více než 200 různých kultivarů růží pěstovaných v počtu přibližně 1000 jednotlivých keřů ve všech typech – růže velkokvěté, mnohokvěté, popínavé, sadové, pokryvné, anglické i miniaturní. Nenechte si ujít příležitost pokochat se krásou růží, rozárium je každoročně otevřené veřejnosti pouze poslední dva červnové týdny. Rozárium najdete v Kuklenách v ulici Pardubická.

Takhle to v soutěžním rozáriu vypadalo loni:

Dny otevřených dveří v hradeckém rozáriu. | Video: Deník/Michaela Horynová

Seismic festival

Kdy: pátek 28. až neděle 30. června

Kde: NUUK - sauna a osvěžovna, Hradec Králové

Za kolik: 500 - 800 korun

Proč přijít: Letní akce Day/Night kolektivu Seismic se letos poprvé rozrostla v třídenní festival s podtitulem for the 1st time. Line-up je plný etablovaných jmen tuzemské scény i světových producentů v oblasti elektronické hudby.

Sobota

Farmářské východočeské trhy

Kdy: sobota 29. června od 8 do 12 hodin

Kde: Tylovo nábřeží, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na Tylově nábřeží se v sobotu opět konají farmářské trhy s nabídkou lokálních produktů a doprovodným programem pro děti. „Necháme dětem i jejich doprovodu nahlédnout do života farmářů, ukážeme, jak se staráme o půdu, pěstujeme zeleninu, květiny, chováme dobytek. Děti si budou moci vyzkoušet některé činnosti a třeba si i něco vyrobit nebo zasadit a odnést domů,“ uvádějí pořadatelé.

Prohlídky kostela sv. Mikuláše

Kdy: sobota 29. června od 14 do 15.30 hodin

Kde: Kostel sv. Mikuláše, Jiráskovy sady, Hradec Králové

Za kolik: 80 korun, senioři a studenti 70 korun, děti 50 korun

Proč přijít: Přijďte si prohlédnout interiér kostela v Jiráskových sadech. Ve 14 hodin začíná nekomentovaná prohlídka, v 15 hodin komentovaná.

Kouř v letním kině

Kdy: sobota 29. června od 21.30 hodin

Kde: prostranství před Bajkazylem, Hradec Králové

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Kino Bio Central pořádá venkovní projekci kultovního snímku Kouř. Film z roku 1990 diváci zhlédnou pod širým nebem před Bajkazylem v areálu Gayerových kasáren.

Neděle

Nábleší

Kdy: neděle 30. června od 9 do 12 hodin

Kde: náplavka Labe - Tylovo nábřeží, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Nábleší je volný bleší trh v centru Hradce otevřený všem bez předchozí rezervace či poplatků za místo. Pokud hledáte retro poklady nebo se chcete zbavit věcí, které by ještě jiným mohly udělat radost, Nábleší je přesně pro vás. Nábleší se koná na náplavce pod Pražským mostem a znovu se rozroste i do druhého patra k zábradlí na Eliščině nábřeží.

Z Nábleší se stal fenomén, který láká tisíce Hradečanů:

Vyznamenání, knihy, oblečení nebo kolo - co najdete na Nábleší? | Video: Jiří Fremuth

Prohlídky Kaple Zjevení Páně s průvodcem

Kdy: neděle 30. června od 14 hodin

Kde: Kaple Zjevení Páně ve Smiřicích

Za kolik: dospělí 85 korun, důchodci, děti 6–15 let, studenti, ZTP, členové KČT 60 korun

Proč přijít: Komentované prohlídky Kaple Zjevení Páně se uskuteční ve 14 a v 15 hodin. Kaple Zjevení Páně je od roku 1995 národní kulturní památkou, titulní obraz hlavního oltáře Klanění tří králů je od roku 2006 rovněž národní kulturní památkou jako součást souboru barokních oltářních obrazů Karla Škréty a Petra Brandla.

Promenádní koncert: Dechový orchestr města Hradce Králové

Kdy: neděle 30. června od 16 do 18 hodin

Kde: Jiráskovy sady, Hradec Králové

Proč přijít: Hradecká kulturní a vzdělávací společnost si opět připravila oblíbené promenádní koncerty v Jiráskových sadech na soutoku Labe a Orlice. Tuto neděli návštěvníkům parku zahraje Dechový orchestr města Hradce Králové, diriguje Ladislav Tyrner.