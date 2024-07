Pátek

Mistrovství Evropy ve hře kubb

Kdy: čtvrtek 4. až sobota 6. července

Kde: Šimkovy sady, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte fandit a bavit se na Mistrovství Evropy ve hře kubb. Jedná se již o 5. ročník, v České republice se však koná zcela poprvé. O titul Mistra Evropy se v pátek a sobotu utká přes 400 hráčů z 15 zemí ve čtyřech různých kategoriích. Kubb je společenská venkovní hra původně ze Švédska, která se těší čím dál větší oblibě.

Sousedské rockování

Kdy: pátek 5. července od 15 do 22 hodin

Kde: Sukovy sady, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Každoroční vzkříšení rockenrollu v Sukových sadech se koná ve sváteční pátek 5. července. Vystoupí kapely Vorvani (Folk&Bluegrass), Grádo (Blues rock HK), Koyoti (Folk rock PCE) a Vynil (Blues rock HK). Občerstvení bude zajištěno.

Výstava růží v Zahradě léčivých rostlin

Kdy: celé prázdniny

Kde: Zahrada léčivých rostlin Farmaceutické fakulty, Hradec Králové

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Přijďte se podívat na sbírku růží, která právě kvete v Zahradě léčivých rostlin Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Nachází se zde okolo 80 odrůd růží v 600 kusech od různých šlechtitelů. Výstava je přístupná pro širokou veřejnost. V pracovní dny je zahrada otevřená od 7 do 16 hodin, o víkendu a o svátcích vždy od 10 do 18 hodin.

Pivní pohoda ve Smiřicích

Kdy: pátek 5. července od 12 do 22 hodin

Kde: nádvoří smiřického zámku

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na velkém zámeckém nádvoří ve Smiřicích se v pátek koná 4. ročník Pivní pohody. Představí se zde 7 řemeslných pivovarů a chybět nebudou ani stánky s občerstvením. Od 13.30 do 17 hodin bude zpřístupněna Kaple Zjevení Páně. Letošní rok jsou na akci k zakoupení festivalové skleničky, které budou k mání u stánků jednotlivých pivovarů. Skleničku si mohou lidé nechat na památku, nebo ji na konci umytou a nerozbitou vrátit a dostanou zpět peníze. Pivo se bude degustovat pouze z festivalového skla.

Kulturní program:

15.00 kapela Korky

18.00 kapela Unikátní popcorn

20.00 kapela Spadlej višeň

Sobota

Fesťáček

Kdy: sobota 6. července od 9 hodin

Kde: kampus Univerzity Hradec Králové

Proč přijít: Dětský festival Fesťáček opět přinese hvězdné vystupující a plno zábavy. Akce se tentokrát koná na travnaté ploše v areálu kampusu Univerzity Hradec Králové. A co na děti čeká? Kontaktní zoo, jízda na ponících a krmení zvířátek, malování na obličej, skákací hrady, kolotoče pro nejmenší a plno dalšího. Vystoupí Miro Jaroš, Karol a Kvído, Bibibum, Michal Nesvadba, Čiperkové, Bobík se svojí show a dárečky. Děti do 2 let mají vstup zdarma.

Zahájení prázdnin v Chlumci

Kdy: sobota 6. července od 11 do 18 hodin

Kde: Hospůdka Na Hřišti, Chlumec nad Cidlinou

Za kolik: na místě 150 korun od 2 let, v předprodeji 100 korun

Proč přijít: V Chlumci zahájí prázdniny v sobotu u hospůdky v areálu fotbalového hřiště, adresa Na hatích 83. Pro děti budou připraveny různé soutěže, skákací hrad, výroba náušnic a náramků, malování na obličej, slaňování z horní tribuny. Přijde i kouzelník.

Letní kino na Stříbrňáku: Samotáři

Kdy: sobota 6. července od 21.20 hodin

Kde: Kemp Stříbrný rybník, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Letní kino v Kempu Stříbrný rybník v sobotu uvede kultovní český film Samotáři. Vstup je zdarma, občerstvení zajištěno. V případě nepříznivého počasí se nepromítá. Letní kino naleznete v severovýchodní části u Klubovny.

Neděle

Mistr Jan Hus - 609 let

Kdy: neděle 7. července od 9.30 hodin

Kde: Sbor kněze Ambrože, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Slavnostní událost věnovaná památce Mistra Jana Husa se koná v neděli jako součást projektu Večer pro Mistra Jana. Přijďte si připomenout významnou postavu českých dějin a užít si bohatý kulturní program v krásném prostředí areálu Sboru kněze Ambrože.

Program:

9.30 Slavnostní bohoslužby v Ambonu - sále setkávání s nedělní školičkou pro nejmenší

10.30 Prohlídka nových prostor, přípitek s otevřením fary

11.00 Klasiky po film - koncert Yellow - smyčcového dua. Skladby od E. Griega po P. I. Čajkovského a další. Zahrají Michaela Krejčová VITÁKOVÁ, koncertní mistryně skupiny violoncell v Prague Film Orchestra a Adam Příhoda, koncertní mistr Prague Film Orchestra

12.00 Občerstvení s posezením u kávy

Letní kino na Stříbrňáku: Ženy v běhu

Kdy: neděle 7. července od 21.30 hodin

Kde: Kemp Stříbrný rybník, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Letní kino v Kempu Stříbrný rybník v neděli uvede českou romantickou komedii Ženy v běhu. Vstup je zdarma, občerstvení zajištěno. V případě nepříznivého počasí se nepromítá. Letní kino naleznete v severovýchodní části u Klubovny.

