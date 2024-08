Pátek

Pouťový jarmark v Libčanech

Kdy: pátek 2. srpna od 18 hodin až neděle 4. srpna do 17 hodin

Kde: fotbalové hřiště, Libčany

Za kolik: 100 korun v sobotu od 10 do 16 hodin pro starší 18 let

Proč přijít: Pouťový jarmark v Libčanech nabídne fotbalový turnaj i pouťové atrakce, farmářské trhy a bohaté občerstvení včetně libčanských koláčků. Součástí akce bude sbírka, ta je letos věnovaná Základní škole speciální Neratov.

Lesní scéna Na Větvi: Pulp Fiction

Kdy: pátek 2. srpna od 19 hodin

Kde: park Na Větvi, hradecké lesy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Letní filmový festival Na Větvi nabízí příležitost zavzpomínat na filmové skvosty starší než deset let. V lesním prostředí parku Na Větvi si návštěvníci tentokrát užijí zahraniční pátek, promítat se bude kultovní americký film z roku 1994 Pulp Fiction: Historky z podsvětí.

Letní kino na Stříbrňáku: Za trnkovým keřem

Kdy: pátek 2. srpna od 21 hodin

Kde: kemp Stříbrný rybník, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Program letního kina v kempu Stříbrný rybník je tento týden Psi. V pátek se bude promítat český film Za trnkovým keřem s Tomášem Holým. Vstup je jako vždy zdarma, ale návštěvníci mohou na akci podpořit psy z Azylu pro zvířata, třeba prostřednictvím QR kódu. V případě nepříznivého počasí se nepromítá.

Sobota

Hradecké nábřeží vína

Kdy: sobota 3. srpna od 14 do 22 hodin

Kde: náměstí 5. května, Hradec Králové

Za kolik: 100 korun za skleničku

Proč přijít: Centrum Hradce Králové se první srpnovou sobotu promění ve vinařskou oázu. Návštěvníci ochutnají vína z české i zahraniční produkce. Nebudou chybět ani gastronomické pochoutky, které se hodí ke skleničce vína. To vše bude doplněno o stylový hudební program, v parku u Tyršova mostu a na Náplavce se totiž koná Nábřežní jazzová pouť.

Komentovaná prohlídka: Na okraji keltského světa

Kdy: sobota 3. srpna od 15 do 16.30 hodin

Kde: Muzeum východních Čech, Hradec Králové

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Komentovaná prohlídka vás provede dobou posledních čtyř staletí starého letopočtu, kdy na našem území žili historičtí Keltové. Od autorky výstavy Kateřiny Čechákové se dozvíte, jak tehdejší lidé žili v okrajových oblastech a jaký byl jejich význam pro střediska či centra tehdejší společnosti.

Summer Night Food Festival

Kdy: sobota 3. srpna od 17 do 23.59 hodin

Kde: Žižkovy sady, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vychutnejte si pečlivě vybrané pochoutky pod širým nebem. „Zapijete to pivem, vínem či koktejlem a zatančíte si za doprovodu několikanásobného československého DJ šampióna (IDA, DMC). Bude jím finalista Red Bull 3Style Battle 2017 Dj Lowa. Na trávě vznikne dostatek prostoru pro vychutnání atmosféry ať už u stolu či k pikniku na dece,“ lákají na akci pořadatelé.

Divadlo: Postel pro anděla

Kdy: sobota 3. srpna od 18 hodin

Kde: Fotbalový stadion SK Smiřice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Nestřílejte Pánu Bohu do oken nebo dopadnete jako Ludvík Mysliveček. Ten se v pozdních hodinách vrací v bujaré náladě domů z honu a najde za kuchyňským stolem podivného návštěvníka. Je to jeho anděl strážný, který byl svým svěřencem postřelen do křídla a který se rozhodne porušit všechny zásady, kterými se mají andělé strážní řídit… Komedie Jaroslava Koloděje v podání Divadelního ochotnického spolku OCHOS Smiřice se koná u restaurace na stadionu Bumbálka.

Karibik v Lodivadle: Bachata, salsa

Kdy: sobota 3. srpna od 18 do 22 hodin

Kde: Lodivadlo, Hradec Králové

Za kolik: 250 korun / pouze tančírna za 120 korun v předprodeji a 150 korun na místě

Proč přijít: Bachata a salsa jsou tance, ve kterých jde především o improvizaci mezi tanečníky. V rámci lekcí i tančíren se lidé v párech střídají, třeba i po jedné písničce, není to ale podmínkou. Přijít můžete jednotlivě nebo v páru. Akce začnou vždy otevřenou lekcí bachaty nebo salsy, na které je třeba se hlásit předem, abychom mohli vyrovnat počet leaderů (mužů) a followerů (žen). Lekce jsou určené začínajícím tanečníkům, kteří se chtějí naučit základní kroky a figury. Ty pak mohou hned využít na následující tančírně. Lekce i tančírna bude pod vedením Katy Bedliva Dance Projects.

Harmonogram:

18.00 – 19.00: lekce

19.00 – 22.00: tančírna

Neděle

Prohlídky Hučáku nejen pro seniory

Kdy: neděle 4. srpna od 11, 13 a 15 hodin

Kde: Malá vodní elektrárna Hučák, Hradec Králové

Proč přijít: Každou první neděli v měsíci mají (nejen) senioři možnost nahlédnout do historie Malé vodní elektrárny Hučák, a to nejen pohledem na doborvé fotografie, ale také do stále plně funkční historické strojovny. Prohlídky se uskuteční vždy v časech od 11, 13 a 15 hodin. Na prohlídky není potřeba se registrovat.

Promenádní koncert: Podzvičinka

Kdy: neděle 4. srpna od 16 do 18 hodin

Kde: Jiráskovy sady, Hradec Králové

Proč přijít: Hradecká kulturní a vzdělávací společnost si opět připravila oblíbené promenádní koncerty v Jiráskových sadech na soutoku Labe a Orlice. Tuto neděli návštěvníkům parku zahraje Podzvičinka - Dechový orchestr Bílá Třemešná, diriguje Jiří Nevyjel.

Mekka na vodě - Letní kino: Sladký život

Kdy: neděle 4. srpna od 21.30 do 23 hodin

Kde: Koupaliště, Nový Bydžov

Proč přijít: Mekka na vodě je i o filmech, tentokrát se promítá Sladký život (2024). Promítání můžete pojmout i jako piknik, takže deky s sebou. V případě nepřízně počasí se promítání ruší. Kino je otevřeno hodinu před promítáním, hraje se po setmění.

