Jak a kde si na Hradecku užít poslední květnový den a první červnový víkend? Přinášíme vám pravidelnou várku tipů, podívejte se.

Malování na obličej je oblíbenou zábavou dětských dnů. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Zdeněk Skalička

Pátek

Dětský den s tlapkovou patrolou

Kdy: pátek 31. května od 14 do 19 hodin

Kde: Orlice park, Hradec Králové

Proč přijít: Do Orlice parku zavítá v pátek Tlapková patrola a bude potřebovat pomoc od dětí. Program ke dni dětí začne ve druhém patře obchodního centra, venku pak Městská policie zájemcům ukáže pátrací auto. Děti také mohou navštívit kreativní dílničky, zábavné hry, skákací hrad, hledačku po pasáži nebo se seznámit s pejsky z útulku. Na programu budou: závody lodiček, poznávání dopravních značek, poznávání dopravních prostředků podle zvuku, návštěva stánku Městské policie, malování na obličej, skákací hrad, hledačka po obchodě, návštěva záchranářského auta, stánek s pejsky z útulku.

Havajský dětský den

Kdy: pátek 31. května od 16 do 20 hodin

Kde: Kulturní dům Nechanice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Město Nechanice pořádá v pátek Havajský dětský den u Kulturního domu Nechanice. Pro děti je připravený organizovaný program, soutěže, malování na obličej a dětská diskotéka. Občerstvení bude zajištěno.

Zdroj: Město Nechanice

Pohádkový les - dětský den

Kdy: pátek 31. května od 17 do 18.30 hodin

Kde: u loděnice Vodáckého klubu Slavia HK (za Starou nemocnicí)

Proč přijít: Pohádkový les s atrakcemi pro nejmenší vyroste v pátek v okolí loděnice, děti čekají nejrůznější úkoly a odměna.

Zdroj: VK Slavia HK

Gaia Mesiah

Kdy: pátek 31. května od 20 hodin

Kde: Restaurace Na Soutoku, Hradec Králové

Proč přijít: Kapela Gaia Mesiah zahraje v restauraci Na Soutoku. Restaurace bude otevřená od 17 hodin pouze pro návštěvníky koncertu.

Zdroj: Restaurace Na Soutoku

Sobota

Farmářské východočeské trhy

Kdy: sobota 1. června od 8 do 12 hodin

Kde: Tylovo nábřeží, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na Tylově nábřeží se v sobotu opět konají farmářské trhy s nabídkou lokálních produktů a doprovodným programem pro děti. „Necháme dětem i jejich doprovodu nahlédnout do života farmářů, ukážeme, jak se staráme o půdu, pěstujeme zeleninu, květiny, chováme dobytek. Děti si budou moci vyzkoušet některé činnosti a třeba si i něco vyrobit nebo zasadit a odnést domů,“ uvádějí pořadatelé.

Pět let parku Na Větvi a Den dětí

Kdy: sobota 1. června od 9 hodin

Kde: park Na Větvi, hradecké lesy

Proč přijít: Dne 1. června je to přesně pět let od otevření parku Na Větvi. V hradeckých lesích můžete oslavit narozeniny lanového centra a současně i den dětí. Bohatý program pro děti i dospělé začne v 9 hodin a skončí ve večerních hodinách. Můžete se těšit na: Zábavné stanoviště na téma Z pohádky do pohádky, dětské divadlo Lotrando a Zubejda, letní kino nebo koncert, spoustu stánků, grilování a také malování na obličej.

Zdroj: Park Na Větvi

Pivní pohoda v Nechanicích

Kdy: sobota 1. června od 12 do 22 hodin

Kde: vedle KD Nechanice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V sobotu se v Nechanicích vedle kulturního domu koná třetí ročník festivalu Pivní pohoda. Pro příchozí bude připraveno šest malých řemeslných pivovarů, občerstvení, zábava pro děti a živá hudba.

Zdroj: Pivní pohoda

Den dětí v Divadle Drak

Kdy: sobota 1. června od 16 hodin

Kde: Labyrint divadla Drak, Hradec Králové

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Kde jinde oslavit Den dětí než v hradeckém Divadle Drak? Těšit se rodiče s dětmi mohou na Bratry v tricku. „Václav Jelínek a Adam Jarchovský alias Bratři v tricku patří již přes deset let ke špičce na poli nového cirkusu u nás, jsou jedni z nejvýraznějších artistních umělců v České republice," lákají pořadatelé. Bratři v tricku si připravili třicetiminutovou show Malíři. Po představení následuje žonglérský workshop.

Koncert k Roku české hudby

Kdy: sobota 1. června od 17 do 19 hodin

Kde: kostel Sedmibolestné Matky Boží (u hřbitova), Nový Bydžov

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Vystoupí Novobydžovský chrámový sbor. Na programu budou Biblické písně Antonína Dvořáka, jeho Moravské dvojzpěvy, Ukvalské písně Leoše Janáčka a další. Klavírní doprovod: Daniel K. Pernet, řídí: Lenka Nosková, průvodní slovo: Jan Kohout.

Koncert v Sýpce: Berlin Manson (SK), Sinks (CZ)

Kdy: sobota 1. června od 20 hodin

Kde: Hradecká sýpka

Za kolik: 200 korun v předprodeji

Proč přijít: Ještě před festivalem Sýpka 2024, který se bude konat od 30. srpna do 22. září, se v unikátním prostředí Hradecké sýpky uskuteční koncert kapel Berlin Manson a Sinks. Slovenští Berlin Manson vydali v březnu tohoto roku své první album s názvem Poor But Sexy a během aktuálního turné vyprodali prakticky všechny svoje koncertní zastávky. Výbušné trio Sinks ve své expresivní hudbě obaluje vlivy devadesátkového post-punku, antikapitalistické postoje a autentickou poetiku do kousavé vrstvy noisu.

Neděle

Den dětí Na Rozcestí

Kdy: neděle 2. června od 10 do 19 hodin

Kde: hospoda Na Rozcestí, Hradec Králové

Proč přijít: Hospoda Na Rozcestí, KMS Třebeš a Sbor dobrovolných hasičů v neděli pořádají den dětí. „Podobně jako vloni uspořádáme dětský den plný muziky, dobrého jídla a pití. Pro naše ratolesti budou připraveny různé soutěže, ukázka techniky Policie ČR a Hasičů a postavíme i skákací hrad,“ zvou na akci pořadatelé.

Zdroj: Hospoda Na Rozcestí

Dětský den u Apače

Kdy: neděle 2. června od 13 hodin

Kde: Cyklozastávka U Apače, Smiřice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Těšit se můžete na den napěchovaný programem pro děti i dospělé. Děti čeká kouzelnická show, malování na obličej, jízda na koních a spousta další zábavy.

Krajský sokolský slet

Kdy: neděle 2. června od 13.30 hodin

Kde: TJ Sokol Hradec Králové

Proč přijít: Vstup pro diváky na sokolský slet bude od 13.30 hodin, návštěvníci se mohou těšit na sletové skladby Babí léto, Mravenci, V rytmu srdce, Fitness, Čmeláčci, Sokolhraní, Rocková symfonie, Před kamerou, Leporelo a Jdi za štěstím. Občerstvení bude zajištěno.

Program:

13.30 - 14.00 Dechový orchestr města Hradce Králové

14.00 - 14.30 prezentace sportovních oddílů

14.30 slavnostní zahájení sletu, příchod praporů a krojů, vztyčení vlajek

Zdroj: TJ Sokol

Přijďte na krajský slet Sokola, zve starostka Sokolské župy Orlické Marika Prockertová: