Jak a kde si na Hradecku užít poslední květnový víkend? Přinášíme vám pravidelnou várku tipů, podívejte se.

Do železničního muzea Výtopna v Jaroměři se lidé mohou v pátek a o víkendu svézt historickým parním vlakem. Jednou ze zastávek jsou i Smiřice. | Foto: Deník/Michaela Horynová

Pátek

Planetárium pro nejmenší

Kdy: pátek 24. května od 17.30 do 18.30 hodin

Kde: Digitální planetárium, Hradec Králové

Za kolik: 70 korun

Proč přijít: V digitálním planetáriu se děti v pátek nejprve s lektorem podívají na hvězdnou oblohu a prohlédnou si souhvězdí. Druhá část programu bude věnována pohádce. Pořad je vhodný pro diváky od 5 do 8 let v doprovodu dospělé osoby. Svým obsahem i délkou je pořad uzpůsoben pro nejmenší návštěvníky.

Královéhradecká muzejní noc

Kdy: pátek 24. května od 18 do 24 hodin

Kde: muzea na Hradecku

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Královéhradecká muzejní noc se letos koná už po sedmnácté, muzea a galerie v Hradci Králové a okolí se v pátek opět připojí do celorepublikového cyklu. Programy zapojených muzeí i galerie jsou návštěvníkům přístupné zdarma. Společný porgram je k nalezení na www.muzeumhk.cz a na webech zapojených institucí. V každé zapojené instituci je připraven samostaný program.

V Muzeu východních Čech je muzejní noc inspirována nově otevřenou výstavou obrazů Míly Fürstové Taj jemnosti aneb Návraty domů a nabídne řadu zajímavých aktivit pro celou rodinu. Pro velké i malé návštěvníky budou připraveny kreativní dílny, ve kterých bude například možné vyrobit si papírové skládačky inspirované Mílinými obrazy. Součástí programu bude také mimořádná projekce filmu Křídla pro Coldplay v Bio Central od 18 hodin.

Seznam zapojených institucí v roce 2024:

Muzeum východních Čech v Hradci Králové - FB událost

Galerie moderního umění v Hradci Králové - FB událost

Labyrint Divadla Drak

Informační centrum Obnovitelné zdroje a malá vodní elektrárna „Hučák“ v Hradci Králové

Muzeum parních strojů

Museum bednářství Jaroslava Tománka

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové

Železniční muzeum Výtopna Jaroměř

Třebechovická muzejní noc

Kdy: pátek 24. května od 17 do 23 hodin

Kde: Třebechovické muzeum betlémů

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Muzejní noc v Třebechovicích pod Orebem se uskuteční 24. května. Čekají vás komentované prohlídky Třebechovického betlému v 18.00, 21.00 a 22.00 hodin a od 19.00 koncert na harmonium - Mgr. art. Ondřej Mucha, Dis. - koncertní umělec a ředitel muzea Harmonium - historie v Prostějově, následuje přednáška – Josef Vanický – varhanář a výrobce harmonií, který působil na přelomu 19. a 20. století v Třebechovicích.

FB událost

Dasha a Pajky Pajk Quintet

Kdy: pátek 24. května od 19 hodin

Kde: velké nádvoří smiřického zámku

Za kolik: 500 korun sezení, 350 korun stání

Proč přijít: V doprovodu své dvorní kapely Pajky Pajk Quintet Dasha zazpívá své oblíbené autorské i převzaté skladby napříč mnoha žánry – od popu a soulové hudby až k muzikálovým melodiím. Vřelý hudební zážitek spoluvytvářejí skvělí muzikanti: Martin Kumžák – piano, Martin Lehký – basa, Tomáš Brožek – bicí, Pavel Plánka – perkuse, Peter Binder – kytara.

Muzejní parní vlak

Kdy: od pátku 24. do neděle 26. května

Kde: zastaví na nádraží v Hradci Králové

Proč přijít: Na Muzejní noc ve Výtopně Jaroměř opět přijede parní vlak z Turnova přes Hradec Králové. Platí jízdenky a ceník Společnosti železniční výtopna Jaroměř. Přeprava kočárků a jízdních kol není možná.

Páteční FB událost, sobotní FB událost, nedělní FB událost

Zdroj: Výtopna Jaroměř

Parní vlak zastavuje i ve Smiřicích:

Zdroj: Deník/Michaela Horynová

Sobota

Happening v Kaštance

Kdy: sobota 25. května od 14 hodin

Kde: alej Kaštanka, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na dalším happeningu v Kaštance se můžete těšit na sousedská setkání, aktuální informace k projektu zdvoukolejnění a záchraně aleje, výstavu kreseb a soutěž v kreslení, květinovou burzu a spoustu dalšího.

Program:

14.00 psí promenáda (přihlášení přes info@kastanka-hk.cz)

14.00 - 16.30 soutěže pro děti, dřevěná dílna, střelba z luku

16.30 - Divadlo 12 měsíčků / Iva Bílková

17.30 - Cheeky Cheerky HK

Program hudební:

začíná ve 14.00

Retro Voice /taneční retro

Čert Ví /punk-rock HK

Radim Černík /potulný zpěvák

Spektrum - Tres Hombres /rock

FB událost

Festival Loděnice

Kdy: sobota 25. května od 12 hodin

Kde: loděnice u Nuuku, Hradec Králové

Proč přijít: Multižánrový hudební festival u slepého ramene Labe v Hradci Králové pořádá Mighty Souljahs. Stanování je povoleno, bčerstvení zajištěno, auta nechte raději v garáži, parkování bude omezeno.

Vystoupí:

Out Of Control /streetpunk/

Tomato Boy /rock'n'roll vynil specialist/

Chapow & Rendy B /Groovy Choons riders/

High As Hell crew /rap show/

Lick My Soul /Seismic techno/

Do Not Disturb /hardtech/

kompletní Mighty Souljahs Cimbálofka

FB událost

Koncert sborů



Kdy: sobota 25. května od 15 do 18 hodin

Kde: kostel Sedmibolestné Matky Boží (u hřbitova), Nový Bydžov

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Koncert sborů se koná jako součást XXV. setkání komorních pěveckých sborů nechanického Festiválku 2024. Vystoupí: Novobydžovský chrámový sbor, Cantilo Jevíčko, X-TET Rychnov nad Kněžnou.

Neděle

Nábleší

Kdy: neděle 26. května od 9 do 12 hodin

Kde: náplavka Labe - Tylovo nábřeží, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Nábleší je volný bleší trh v centru Hradce otevřený všem bez předchozí rezervace či poplatků za místo. Pokud hledáte retro poklady nebo se chcete zbavit věcí, které by ještě jiným mohly udělat radost, Nábleší je přesně pro vás. Nábleší se koná na náplavce pod Pražským mostem a podruhé se rozroste i do druhého patra k zábradlí na Eliščině nábřeží.

FB událost

Takhle vypadalo dubnové Nábleší:

Zdroj: Jiří Fremuth

Cesta pohádkovým lesem

Kdy: neděle 26. května od 14.30 do 17.30 hodin

Kde: les u Biřičky, Hradec Králové

Za kolik: 30 korun za dítě od 2 let

Proč přijít: Zábavné odpoledne v lese u Biřičky bude určené pro děti z MŠ a prvních ročníků ZŠ v doprovodu dospělých. Trasa v délce cca 1,5 kilometru je vhodná i pro kočárky a bude vyznačena fáborky. Čekají na vás pohádkové bytosti s úkoly a na závěr drobné odměny. V roli pohádkových postav se představí studenti královéhradeckých středních škol. Start bude možná kdykoliv v době od 14.30 do 17.30 hodin. Z organizačních důvodů je vítáno, když se přihlásíte do pátku 24. května přes: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system, ale můžete také přijít bez přihlášení přímo na start. Akci pořádá KRC Sedmikráska s podporou Městských lesů Hradec Králové.

FB událost

Housle a varhany - Jaroslav Svěcený a Václav Uhlíř

Kdy: neděle 26. května od 16 hodin

Kde: Kostel sv. Vavřince, Nový Bydžov

Za kolik: 200 korun, senioři 150 korun

Proč přijít: Zahajovací koncert hudebního festivalu Svěcení-ý jara. V gotickém prostoru se rozezní housle Jaroslava Svěceného a za varhany usedne varhaník a organolog Václav Uhlíř. Předprodej vstupenek je v Městském muzeu.

Zdroj: Jaroslav Svěcený