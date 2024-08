Pátek

Výstava stavebnic

Kdy: čtvrtek 8. až neděle 25. srpna

Kde: ZŠ Štefcova, Hradec Králové

Za kolik: Dospělí: 70 Kč; děti do 15 let, ZTP: 40 Kč

Proč přijít: Na výstavě stavebnic uvidíte: Lodě plovoucí ve vodě, modulární město, diorama Minecraftu, Jurského parku a středověku, pojízdné vlaky, pirátské plachetnice, filmové a historické sety, minifigurky. Děti si užijí i herní koutek. Výstava se koná v prostorách jídelny ZŠ Štefcova. Občerstvení bude místě. V sobotu a neděli je otvřeno vždy od 9 do 18 hodin, od pondělí do pátku vždy od 12.30 do 18 hodin.

Jídelníček války 1866

Kdy: pátek 9. srpna od 10 do 17 hodin

Kde: Chlum, u Muzea války 1866

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Muzeum východních Čech zve na venkovní vojensko-historickou akci u Muzea války 1866. Stálá expozice Muzea války 1866 je v současnosti v rekonstrukci, ale areál oživí tato zážitková akce. Přijďte se dozvědět, jak se stravovali vojáci v prusko-rakouské válce. Připraveny budou ukázky improvizované dobové kuchyně a také ochutnávky jídelních dávek pruské a rakouské armády. Řeč bude také o životních podmínkách vojáků obou bojujících stran konfliktu.

Pouťová výstava v divadle: vernisáž

Kdy: pátek 9. srpna od 17 hodin

Kde: Jiráskovo divadlo, Nový Bydžov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na výstavě Nový Bydžov očima Mirko Petroviče zhlédnete výběr fotografií bydžovského patriota a propagátora turistiky a organizátora veřejného života PhMr. Mirko Petroviče z let 1950 až 1952. Výstava potrvá do konce září a k vidění je vždy hodinu před každým představením. Ve stejných prostorech se uskuteční také Výstava známek a starých bydžovských pohlednic. Výstavu pořádají novobydžovští filatelisté. Vernisáž výstav se uskuteční na horním sále Jiráskova divadla. Drobné občerstvení bude zajištěno. Současně jsou v prostorách divadla k vidění: výstava fotografii Jaroslava Hodíka Černobílé meditace ve foyer a výstava filmových plakátů Lukáše Verfla Světový film v divadelním baru.

Koncert: Matyášovi kamarádi + White Fruit Honey

Kdy: pátek 9. srpna od 19 hodin

Kde: Ahoj tattoo studio, Hradec Králové

Proč přijít: Hradecká indie rocková kapela White Fruit Honey vám spolu s kapelou Matyášovi kamarádi zahrají v historickém centru Hradce Králové - Ahoj tattoo studio sídlí za Galerií moderního umění na Velkém náměstí. Po koncertu si užijete karaoke.

Sobota

Farmářské východočeské trhy

Kdy: sobota 10. srpna od 8 do 12 hodin

Kde: Tylovo nábřeží, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na Tylově nábřeží se v sobotu opět konají farmářské trhy s nabídkou lokálních produktů a doprovodným programem pro děti. „Necháme dětem i jejich doprovodu nahlédnout do života farmářů, ukážeme, jak se staráme o půdu, pěstujeme zeleninu, květiny, chováme dobytek. Děti si budou moci vyzkoušet některé činnosti a třeba si i něco vyrobit nebo zasadit a odnést domů,“ uvádějí pořadatelé.

Dílnička pro děti - náramky

Kdy: sobota 10. srpna od 9 do 16.30 hodin

Kde: Třebechovické muzeum betlémů, Masarykovo náměstí

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Děti si budou moci vyrobit náramek z kůže i ze třpytivých korálků. Dílnička pro děti bude připravena před hlavním vchodem do Třebechovického muzea. Materiál je zajištěn.

Red Bull Pit Stop Challenge

Kdy: od sobota 10. do neděle 11. srpna

Kde: u prodejny Lidl, Brněnská, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Naživo si prohlédnout závodní monopost F1 bude možné o víkendu v Hradci Králové. A nezůstane jen u prohlížení, zájemci dostanou příležitost u formule 1 dokonce vyměnit pneumatiku. Zahrát si na mechanika F1 budou moci lidé v Hradci Králové od 10. do 11. srpna, a to v otevírací době prodejny.

Formule 1 stáje Red Bull v Trutnově. | Video: Pavel Cajthaml

Prohlídky kostela sv. Mikuláše

Kdy: sobota 10. srpna od 14 do 15.30 hodin

Kde: Kostel sv. Mikuláše, Jiráskovy sady, Hradec Králové

Za kolik: 80 korun, senioři a studenti 70 korun, děti 50 korun

Proč přijít: Přijďte si prohlédnout interiér kostela v Jiráskových sadech. Ve 14 hodin začíná nekomentovaná prohlídka, v 15 hodin komentovaná.

Letní kino: Amélie z Montmartru

Kdy: sobota 10. srpna od 21 hodin

Kde: před Bajkazylem, Hradec Králové

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Bio Central uvádí kultovní romantickou komedii o nesmělé Pařížance s laskavým srdcem milují díky její hravosti a půvabu miliony diváků po celém světě. Film Amélie z Montmartru (2001) si diváci užijí na letní scéně kina před Bajkazylem.

Neděle

Prohlídky Kaple Zjevení Páně s průvodcem

Kdy: neděle 11. srpna od 14 hodin

Kde: Kaple Zjevení Páně ve Smiřicích

Za kolik: dospělí 85 korun, důchodci, děti 6–15 let, studenti, ZTP, členové KČT 60 korun

Proč přijít: Komentované prohlídky Kaple Zjevení Páně se uskuteční ve 14 a v 15 hodin. Kaple Zjevení Páně je od roku 1995 národní kulturní památkou, titulní obraz hlavního oltáře Klanění tří králů je od roku 2006 rovněž národní kulturní památkou jako součást souboru barokních oltářních obrazů Karla Škréty a Petra Brandla.

Promenádní koncert: Javorka

Kdy: neděle 11. srpna od 16 do 18 hodin

Kde: Jiráskovy sady, Hradec Králové

Proč přijít: Hradecká kulturní a vzdělávací společnost si opět připravila oblíbené promenádní koncerty v Jiráskových sadech na soutoku Labe a Orlice. Tuto neděli návštěvníkům parku zahraje Javorka, diriguje Josef Záveský.

Letní kino na Stříbrňáku: Šest medvědů s cibulkou

Kdy: neděle 11. srpna od 20.30 hodin

Kde: kemp Stříbrný rybník, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V neděli se v kempu Stříbrný rybník bude promítat český film Šest medvědů s cibulkou s Lubomírem Lipským v hlavní roli. Letní kino naleznete v severovýchodní části areálu u Klubovny. V případě nepříznivého počasí se nepromítá.