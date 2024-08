Pátek

Výstava stavebnic

Kdy: do neděle 25. srpna

Kde: ZŠ Štefcova, Hradec Králové

Za kolik: Dospělí: 70 Kč; děti do 15 let, ZTP: 40 Kč

Proč přijít: Na výstavě stavebnic uvidíte: Lodě plovoucí ve vodě, modulární město, diorama Minecraftu, Jurského parku a středověku, pojízdné vlaky, pirátské plachetnice, filmové a historické sety, minifigurky. Děti si užijí i herní koutek. Výstava se koná v prostorách jídelny ZŠ Štefcova. Občerstvení bude místě. V sobotu a neděli je otvřeno vždy od 9 do 18 hodin, od pondělí do pátku vždy od 12.30 do 18 hodin.

Setkání s folklórem

Kdy: pátek 23. srpna od 17 hodin

Kde: Jiráskovy sady, Hradec Králové

Proč přijít: Soubor Kvítek zve všechny příznivce folklóru na dvoudenní festival, který začne v pátek v Jiráskových sadech v Hradci Králové. V sobotu se pak soubory přemístí na zámek Hrádek u Nechanic, kde program začne ve 13 hodin.

close info Zdroj: FS Kvítek HK zoom_in

Sobota

Poklad na Stříbrném rybníku

Kdy: sobota 24. srpna od 13 do 18 hodin

Kde: kemp Stříbrný rybník, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V sobotu se koná další ročník dětského dne v areálu Kempu Stříbrný rybník. Děti budou plnit úkoly a prokazovat svojí dovednost na stanovištích v kempu a v přilehlém lesním okolí. Za splnění úkolu získají vždy jeden bod na indiánskou čelenku a za 5 nasbíraných bodů si mohou vybrat odměnu v podobě některé z nabízených atrakcí. Na závěr si v malém indiánském stanu vyzvednou drobnou odměnu.

Hradecké nábřeží piva

Kdy: sobota 24. srpna od 13 do 18 hodin

Kde: náměstí 5. května, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Druhý ročník festivalu malých pivovarů se u náplavky přinese tradiční české ležáky, svrchně kvašená piva, kyseláče a mnoho dalšího. Doprovodným programem bude festival Chilli Mechov, který má ve městě už pěknou tradici! K poslechu navíc zahrají kapely Petrof Gang, Tinnitus a Alda & Dendy.

close info Zdroj: Klenot kulturní zoom_in

V sobotu se koná také festival Arty Party na hradeckém letišti:

(Hrado)zámecké slavnosti

Kdy: sobota 24. až neděle 25. srpna

Kde: zámek Hrádek u Nechanic

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: Nádvoří zámku se zaplní dobovými stánky s pestrou škálou zboží. V sobotu vás navíc čeká vystoupení historické kapely Grál, swingové kapely Berdychův gang a součástí programu bude i festival Setkání s folklorem, těšit se můžete na folklorní skupinu Kvítek. Jednotné vstupné na nádvoří je 60 korun, platí se pouze v sobotu. Dobový jarmark bude v sobotu otevřen od 9 do 18 hodin, v neděli od 9 do 17 hodin. Celý areál se uzavře ve 20 hodin.

close info Zdroj: Zámek Hrádek u Nechanic zoom_in

Neděle

Nábleší

Kdy: neděle 25. srpna od 9 do 12 hodin

Kde: náplavka Labe, Tylovo nábřeží, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Nábleší je volný bleší trh v centru Hradce otevřený všem bez předchozí rezervace či poplatků za místo. Pokud hledáte retro poklady nebo se chcete zbavit věcí, které by ještě jiným mohly udělat radost, Nábleší je přesně pro vás. Nábleší se koná na náplavce pod Pražským mostem a znovu se rozroste i do druhého patra k zábradlí na Eliščině nábřeží.

Podívejte se, jak vypadá hradecké Nábleší:

Vyznamenání, knihy, oblečení nebo kolo - co najdete na Nábleší? | Video: Jiří Fremuth

Festival chutí a zábavy

Kdy: neděle 25. srpna od 10 do 18 hodin

Kde: Jízdárna zámku Karlova Koruna, Chlumec nad Cidlinou

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Těšit se můžete na loutkové divadlo, kuchařskou show, vystoupení Selské jízdy, přehlídku dravců s výkladem či malování na obličej.

Malé setkání parních strojů a historické techniky

Kdy: neděle 25. srpna od 10 do 16 hodin

Kde: Dětská železnice, Hradec Králové

Proč přijít: Čekají vás ukázky parních strojů, kotlů, stabilních motorů a další techniky, uvidíte modely supervelkých měřítek a budete se moci i svézt, pro děti bude v provozu ruční drezína, navíc bude jezdit autobus Karosa z Pardubic do Hradce Králové a zpět.

close info Zdroj: Dětská železnice zoom_in

Prohlídky Kaple Zjevení Páně s průvodcem

Kdy: neděle 25. srpna od 14 hodin

Kde: Kaple Zjevení Páně ve Smiřicích

Za kolik: dospělí 85 korun, důchodci, děti 6–15 let, studenti, ZTP, členové KČT 60 korun

Proč přijít: Komentované prohlídky Kaple Zjevení Páně se uskuteční ve 14 a v 15 hodin. Kaple Zjevení Páně je od roku 1995 národní kulturní památkou, titulní obraz hlavního oltáře Klanění tří králů je od roku 2006 rovněž národní kulturní památkou jako součást souboru barokních oltářních obrazů Karla Škréty a Petra Brandla.

Promenádní koncert: JH Big Band

Kdy: neděle 25. srpna od 16 do 18 hodin

Kde: Jiráskovy sady, Hradec Králové

Proč přijít: Hradecká kulturní a vzdělávací společnost si opět připravila oblíbené promenádní koncerty v Jiráskových sadech na soutoku Labe a Orlice. Tuto neděli návštěvníkům parku zahraje JH Big Band, diriguje Jarek Škeřík.