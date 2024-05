Jak a kde si na Hradecku užít první květnový víkend? Přinášíme vám pravidelnou várku tipů, podívejte se.

Výstava minerálů se bude konat v hradeckém kongresovém centru Aldis. | Foto: Deník/ Ondřej Littera

Pátek

Zahajovací jízda Do práce na kole

Kdy: pátek 3. května od 18 hodin

Kde: sraz na Baťkově náměstí, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Připravte si kola nebo koloběžky, květnová výzva Do práce na kole je tady. V Hradci začne v pátek 3. května tradiční společnou cyklojízdou městem. Start je na Baťkově náměstí naproti kinu Bio Central, cílem bude Gayerova kasárna a Bajkazyl, kde účastníci mohou po jízdě posedět a osvěžit se. Připojit se lidé mohou i po cestě. Trasa zahajovací jízdy: Baťkovo náměstí – třída Karla IV. – Dukelská třída – hlavní nádraží – Gočárova třída – ČSA – Šimkova – parkoviště Gayerova Kasárna.

FB událost

Planetárium pro nejmenší

Kdy: pátek 3. května od 17.30 do 18.30 hodin

Kde: Digitální planetárium, Hradec Králové

Za kolik: 70 korun

Proč přijít: V digitálním planetáriu se děti v pátek nejprve s lektorem podívají na hvězdnou oblohu a prohlédnou si souhvězdí. Druhá část programu bude věnována pohádce. Pořad je vhodný pro diváky od 5 do 8 let v doprovodu dospělé osoby. Svým obsahem i délkou je pořad uzpůsoben pro nejmenší návštěvníky.

Chvění, tekutost, rovnováha. Divadelní festival Regiony odtajnil svůj program

Cyklo Rave

Kdy: pátek 3. května od 21 do 1.30 hodin

Kde: Bajkazyl Hradec Králové

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: „Zadrnkáme vám různé hudební styly od acid techna po deep dubstep,“ uvádí k akci Bajkazyl.

Program:

21.00-22.00 - Tuulacult (minimal techno)

22.00-23.00 - YAN (klidný dubstep, ambient, experimental)

23.00-00.15 - Tuulacult (acid techno, peak time techno)

00.15-1.30 - YAN (deep DNB)

FB událost

Zdroj: Bajkazyl

Sobota

Farmářské východočeské trhy

Kdy: sobota 4. května od 8 do 12 hodin

Kde: Tylovo nábřeží, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na Tylově nábřeží se v sobotu opět konají farmářské trhy s nabídkou lokálních produktů a doprovodným programem pro děti. „Necháme dětem i jejich doprovodu nahlédnout do života farmářů, ukážeme, jak se staráme o půdu, pěstujeme zeleninu, květiny, chováme dobytek. Děti si budou moci vyzkoušet některé činnosti a třeba si i něco vyrobit nebo zasadit a odnést domů,“ uvádějí pořadatelé.

Podívejte se, jak vypadají farmářské trhy v Hradci Králové:

Zdroj: Zdenka Gelnarová

Mikroregionem Nechanicko na kole

Kdy: sobota 4. května od 10 hodin

Kde: start od KD Nechanice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V sobotu si můžete proje Nechanicko na kole. Startuje se v 10 hodin od Kulturního domu Nechanice. Cílem bude fotbalové hřiště v Kunčicích. Od 9 do 11 hodin bude navíc v kulturním domě ke zhlédnutí výstava Náš mikroregion očima dětí. Pro cyklisty jsou připraveny dvě trasy, jedna v délce 15 kilometrů, druhá 28 kilometrů.

FB událost

Zdroj: Mikroregion Nechanicko

Pochod na Hrádek - 46. ročník

Kdy: sobota 4. května od 8 hodin

Kde: start od radnice v Novém Bydžově

Za kolik: dospělí 70 korun, děti 40 korun

Proč přijít: V sobotu se uskuteční již 46. ročník Pochod na Hrádek, který ZŠ V. Kl. Klicpery pořádá ve spolupráci s Klubem přátel Klicperky a Městem Nový Bydžov. Start bude od budovy radnice v době od 8 do 10 hodin. Délka trasy je 15 kilometrů. Čeká vás příjemná procházka, kontroly po cestě, poukázka na občerstvení v cíli a upomínkový list. „Pro nejstaršího účastníka a nejstarší účastnici je připraveno tričko s logem pochodu. Tričko je připraveno i pro prvního turistu v cíli,“ uvádí pořadatelé. Doprava zpět do Nového Bydžova bude zajištěna zvláštním autobusem z autobusové zastávky u brány zámku nejdříve v 11.30 hodin. Poslední autobus odjíždí v 14.30 hodin.

Zdroj: ZŠ V. Kl. Klicpery

Mezinárodní výstava minerálů

Kdy: sobota 4. května od 8.30 do 16 hodin

Kde: Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové

Proč přijít: Prodejní a výměnná výstava minerálů, šperků a fosilií zavítá v sobotu do hradeckého Aldisu. Na akci si bude možné prohlédnout a zakoupit přírodní krystalované vzorky - česko-slovenské i světové, surové i opracované minerály včetně šperků a dekorativních předmětů. „Přijďte se nechat okouzlit krásou minerálů, odměnou vám bude nejen nevšední zážitek, ale jistě si odnesete i nějaký ten svůj vysněný minerál nebo šperk,“ uvádí pořadatelé.

FB událost

Zdroj: Minerály Pardubice

Neděle

Výstava obrazů P. Weidenbauma + prohlídky Kaple Zjevení Páně

Kdy: neděle 5. května od 13 do 16 hodin

Kde: Kaple Zjevení Páně ve Smiřicích

Za kolik: prohlídka výstavy zdarma, prohlídka kaple 85/60 korun

Proč přijít: V neděli budete mít možnost zhlédnout výstavu belgického malíře a zároveň majitele smiřického zámku Petera Weidenbauma a zároveň zajít na komentovanou prohlídku Kaple Zjevení Páně. Výstava bude otevřena od 13 do 16 hodin. Prohlídky kaple začínají ve 13, 14 a 15 hodin.

Ve Smiřicích vystavuje obrazy majitel zdejšího zámku Peter Weidenbaum

Prohlídky Hučáku nejen pro seniory

Kdy: neděle 5. května od 11, 13 a 15 hodin

Kde: Malá vodní elektrárna Hučák, Hradec Králové

Proč přijít: Každou první neděli v měsíci mají (nejen) senioři možnost nahlédnout do historie Malé vodní elektrárny Hučák, a to nejen pohledem na doborvé fotografie, ale také do stále plně funkční historické strojovny. Prohlídky se uskuteční vždy v časech od 11, 13 a 15 hodin. Na prohlídky není potřeba se registrovat.