Jak a kde si na Hradecku užít třetí květnový víkend? Přinášíme vám pravidelnou várku tipů, podívejte se.

Den otevřených stanic HZS Královéhradeckého kraje se koná v neděli. | Foto: HZS Královéhradeckého kraje

Pátek

Den otevřených dveří u hasičů ve Svinarech

Kdy: pátek 17. května od 17 hodin

Kde: Dubinská 301, Svinary

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Těšit se můžete na ukázku hasičské techniky a zázemí jednotky, přichystána bude zábava pro děti a občerstvení bude zajištěno.

FB událost

Planetárium pro nejmenší

Kdy: pátek 17. května od 17.30 do 18.30 hodin

Kde: Digitální planetárium, Hradec Králové

Za kolik: 70 korun

Proč přijít: V digitálním planetáriu se děti v pátek nejprve s lektorem podívají na hvězdnou oblohu a prohlédnou si souhvězdí. Druhá část programu bude věnována pohádce. Pořad je vhodný pro diváky od 5 do 8 let v doprovodu dospělé osoby. Svým obsahem i délkou je pořad uzpůsoben pro nejmenší návštěvníky.

Černobílé meditace - vernisáž

Kdy: pátek 17. května od 18.15 hodin

Kde: Jiráskovo divadlo, Nový Bydžov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vernisáž výstavy fotografií Jaroslava Hodíka Černobílé meditace se bude konat ve foyer Jiráskova divadla. Připraveno bude malé občerstvení a bude zajištěn hudební doprovod.

Zdroj: Jiráskovo divadlo

Vilém Čok & Bypass

Kdy: pátek 17. května od 20 hodin

Kde: Restaurace Na Soutoku, Hradec Králové

Za kolik: 422 korun v předprodeji

Proč přijít: První open-air sezóny v restauraci Na Soutoku je tady. Vilém Čok přijede do Hradce Králové zahrát se svou kapelou Bypass.

FB událost

Zdroj: Restaurace Na Soutoku

U kempu Stříbrný rybník se otevřelo nově zrekonstruované hřiště. Přibude i lávka

Sobota

22. ročník Putování okolím Chlumce nad Cidlinou

Kdy: sobota 18. května od 7.30 do 17 hodin

Kde: start u Klicperova domu, Chlumec nad Cidlinou

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pochod kolem Chlumce nad Cidlinou je oblíbenou turistickou akcí pro pěší i cyklisty, která se koná každý rok. 22. ročník nabízí všem věkovým kategoriím účastníků pěší trasy pro děti i dospělé od 3 do 20 km a cyklotrasy od 30 do 50 km. Na děti čekají na stanovištích pohádkové postavy, zábavné soutěže a výroba pamětní obrázkové placky.

Zdroj: KČT Chlumec nad Cidlinou

Farmářské východočeské trhy

Kdy: sobota 18. května od 8 do 12 hodin

Kde: Tylovo nábřeží, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na Tylově nábřeží se v sobotu opět konají farmářské trhy s nabídkou lokálních produktů a doprovodným programem pro děti. „Necháme dětem i jejich doprovodu nahlédnout do života farmářů, ukážeme, jak se staráme o půdu, pěstujeme zeleninu, květiny, chováme dobytek. Děti si budou moci vyzkoušet některé činnosti a třeba si i něco vyrobit nebo zasadit a odnést domů,“ uvádějí pořadatelé.

Oslava výročí 75 let trolejbusové dopravy v Hradci Králové

Kdy: sobota 18. května od 9 do 14 hodin

Kde: Terminál hromadné dopravy, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V roce 2024 uplyne 75 let od zahájení pravidelné trolejbusové dopravy v Hradci Králové, kdy 2. května 1949 vyjely vozy na linku Nádraží – Nový Hradec Králové. K tomuto významnému výročí připravuje Dopravní podnik města Hradce Králové na sobotu v prostorách a okolí Terminálu hromadné dopravy akci s pestrým doprovodným programem a množstvím prezentací. Těšit se můžete na oblíbené bezplatné mimořádné okružní vyhlídkové jízdy historickými vozy.

FB událost

Mint Market jaro

Kdy: sobota 18. května od 10 do 17 hodin

Kde: Smetanovo nábřeží, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Po zimní pauze se vrací Mint Market do Hradce Králové. Lidé se mohou těšit na nabídku více než šedesáti značek s autorskou módou, šperky a designem. „Udělejte si radost originálním šperkem, kvalitní bio kosmetikou, kabelkou, ručně vyráběnou sójovou svíčkou nebo něčím pěkným na sebe,“ lákají na akci organizátoři. Na Smetanově nábřeží se ve stejný čas bude konat i food festival Nábřeží žije jídlem.

FB událost

Sborový koncert k Roku české hudby a 200. výročí narození Bedřicha Smetany

Kdy: sobota 18. května od 17 hodin

Kde: Kaple Zjevení Páně ve Smiřicích

Za kolik: 250 korun v předprodeji

Proč přijít: V Kapli Zjevení Páně vystoupí Pěvecký spolek Jizeran Semily, Pěvecký sbor Hron Náchod a Smíšený pěvecký sbor Smetana Hradec Králové.

Zdroj: Město Smiřice

V sobotu zahájí sezónu letní koupaliště Flošna:

Letní koupaliště Flošna v Hradci Králové zahájí patnáctou sezonu

Neděle

Den otevřených hasičských stanic

Kdy: neděle 19. května od 9 do 16 hodin

Kde: stanice HZS Královéhradeckého kraje

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Po celém Královéhradeckém kraji můžete v neděli nahlédnout do hasičských stanic. V Hradci Králové můžete v neděli navštívit profesionální hasiče na hasičském stadionu v ulici Botanická. K vidění bude nejen zásahová technika. „Připravujeme také několik stanovišť, kde si budou moci návštěvníci vyzkoušet pohyb v zakouřeném prostoru, hašení z proudnice, lezecké techniky nebo práci s vyprošťovacím zařízením. Hasiči také chystají komentované ukázky ze své praxe. K vyzkoušení bude i jedna z hasičských sportovních disciplín, a sice dráha TFA pro děti i dospělé nebo fyzické testy pro práci hasiče,“ lákají na akci hasiči. Program si připravili také profesionální hasiči na výjezdové stanici na Pražské třídě, kde na vás čekají prohlídky stanice i dynamické ukázky z činnosti jednotky.

FB událost

Den pro rodinu

Kdy: neděle 19. května od 10 do 17 hodin

Kde: Žižkovy sady, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Součástí Dne pro rodinu budou soutěže, ukázky různých sportů, pohádky, hudební vystoupení, prezentace regionálních producentů, výtvarné dílny či tipy na trávení volného času a také občerstvení. Chybět nebude ani nabídka volnočasových aktivit napříč generacemi – sportovní ukázky, tvořivé dílničky, skákací hrad, šlapadla, aktivity mateřských a rodinných center, ale i představení sociálních služeb a aktivit v rámci prorodinné politiky.

FB událost

Program:

Velká scéna

• 10.00 Zahájení

• 10.05 Dechový orchestr ZUŠ Habrmanova

• 11.00 Cheeky Cheerky

• 11.15 Dog Dancing, ukázky psích sportů

• 12.00 Ladis s kapelou

• 13.15 Dog Dancing, ukázky psích sportů

• 13.30 Dotkni se křídel – ukázka dravých ptáků a sov

• 14.00 Dog Dancing, ukázky psích sportů

• 14.30 Zumba, Aerobic, Judo /Dům dětí a mládeže

• 15.00 Dětská diskotéka

• 16.00 Cheeky Cheerky

• 16.05 Big Band ZUŠ Habrmanova

Malá scéna

• 10.30 + 11.30 Pohádky z tašky pro děti

• 13.00 Dětský ukrajinský folklorní soubor Veselka, sbormistryně Nataliia Ivanova

• 15.00 Country skupina při Sokole Pražské Předměstí v Hradci Králové

Sousedání na Malém náměstí

Kdy: neděle 19. května od 14 do 18 hodin

Kde: Malé náměstí, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Cílem Sousedání je oživit Malé náměstí hudebním programem, výtvarnou dílnou, během historickým centrem i stánky lokálních značek. Tentokrát se návštěvníci mohou těšit i na stánek s filmovou technikou. O dobré naladění se postará kapela The Brownies z Prahy.

FB událost

Zdroj: Divá bába