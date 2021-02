V roce 2020 bylo uskutečněno na KOPIS HZS KHK celkem 98 655 tísňových hovorů, což odpovídá průměrnému počtu 270 hovorů za den. Jaká je práce operátorů a operačních důstojníků? A s jakými bizarními hovory se mohou potkat?

Běžně je u zásahů nepotkáte, a přesto by se bez nich zásahová činnost hasičů jen těžko obešla. Pracovníci krajských operačních a informačních středisek, kam se schází oznámení a hovory z tísňových linek, stojí na počátku každé události.

Budování sítě call center linky 112 bylo dokončeno v roce 2005, od tohoto roku funguje v každém ze 14 krajů telefonní centrum obsluhující linku 112. Za tu dobu se práce na operačním středisku velmi výrazně proměnila.

„Nejzásadnější změny nastaly s příchodem nových technologií, například mapové podklady se posunuly k velkému prospěchu naší činnosti. Od doby, co byla operační střediska centralizována, se významně navýšil počet řešených událostí. Velkým plusem bylo, když jsme se před lety datově propojili s ostatními základními složkami IZS. Naše komunikace se tím zlepšila, cokoliv spolu řešíme, to vidí pracovníci operačních středisek ve společné konverzaci,“ popsal operační důstojník a vedoucí směny C na krajském operačním a informačním středisku HZS Královéhradeckého kraje npor. Pavel Rybička.

Operátoři linky 112, ale i ostatní příslušníci na operačním středisku musí zvládat práci i za takových podmínek, kdy je na ně kladen velký stres. „Člověk v sobě musí mít pocit záchranářství a touhu pomáhat lidem, a zároveň se neustále vzdělávat. Základní technické věci se můžeme naučit na kurzu, ale aby byl člověk dobrým operačním technikem nebo operačním důstojníkem, tak musí chtít na sobě pracovat,“ popisuje o Pavel Rybička.

„Je to velmi specifická práce, často jsme pod tlakem, ve výkonu nám nesmí bránit ani to, že se setkáme i s nepříjemnými situacemi. Nejsme sice na místě zásahu, ale jsme jako první u toho, když se událost začne řešit hned v počátku a závisí na našem prvním rozhodnutí, kdo a v jakém počtu a s jakou technikou se na místo události dostaví. Je to především velká zodpovědnost,“ doplnil.

Operátoři telefonního centra tísňového volání 112 Hradec Králové předávají po zpracování základních údajů o události zjištěná data pracovištím operačního řízení hasičského záchranného sboru, zdravotnické záchranné služby a Policie ČR formou tzv. „datové věty“. V rámci TCTV 112 Hradec Králové bylo v loňském roce takto odbaveno pro jednotlivé složky IZS celkem 15192 datových vět.

Zažívají i úsměvné telefonáty



Denně přijímají operátoři linky 112 desítky a desítky hovorů. A i když může být situace někdy poněkud bizarní, vždy se musí chovat korektně…



„Dobrý den, mám k vám prosbu - já tam mám papír, tak si to asi na tři hodinky spálím. Můžu?“

„Řekněte mi, kde budete pálit?"

„Doma - vzadu u slepic.."