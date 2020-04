Nebývale silná a mimořádně hřejivá vlna lidské solidarity zasáhla lázeňskou léčebnu v Janských Lázních po odvysílání reportáže na TV Nova o nedostatku roušek a respirátorů ve zdejším zařízení z konce března. Na prosbu vedení lázní a rodičů zde léčených dětí v následujících dnech zareagovaly desítky lidí, firem či úřadů a poslaly do střediska pod Černou horou zhruba 12 tisíc ochranných roušek.

Část z objemu takto získaných ochranných pomůcek zaslaly lázeňskému zařízení v rámci oficiálních dodávek Královéhradecký kraj a Ministerstvo zdravotnictví ČR. Televizní reportáž však oslovila i četné firmy a jedince z blízkého i vzdálenějšího okolí, kteří krátce po jejím odvysílání začali do Janských Lázní posílat zásilky roušek, respirátorů, dezinfekce či sladkostí proti děti. Několik stovek ušili i samotní zaměstnanci lázeňského zařízení Janské Lázně.

„Chtěl bych na tomto místě ze srdce hluboce poděkovat všem, kteří vyslyšeli naše prosby o pomoc a zaslali nám toto nemalé množství ochranného materiálu, který je pro naši činnost naprosto nezbytný a zcela klíčový,“ uvedl Martin Voženílek, ředitel státních léčebných lázní Janské Lázně. „Ukazuje se, že v závažných a kritických okamžicích se vždy naše společnost dokáže semknout a lidé v nich nezištně, bez ohledu na svůj volný čas či osobní potřeby dokáží projevit to nejkrásnější, co v nich je, tedy ochotu podat pomocnou ruku. Ještě jednou všem moc děkuji. Udělali pro nás hodně a my jim to nikdy nezapomeneme,“ dodal Voženílek.

Jiří Štefek