„Je to teď pro Adama to nejdůležitější. Zatím je nejlepší v republice, ale jinak je u nás spousta kvalitních boccistů. Předpokladem je získat dost bodů na mezinárodních turnajích. Náklady na celou sportovní sezonu jsou přes 700 tisíc korun a příspěvek od ministerstva školství a tělovýchovy na pokrytí celé částky nestačí. Zbytek musíme sehnat,“ říká Adamova maminka Ivana Pešková.

A úterním charitativním Během pro Adama pomáhaly i borohrádecké základní školy. „Každý rok pořádáme charitativní akci. Loni jsme si řekli, že opustíme Afriku a pomůžeme konkrétnímu člověku. Adamův životní příběh nás oslovil,“ vysvětluje ředitelka Základní školy TGM Borohrádek Iva Přibylová.

Kromě této školy se do Běhu pro Adama zapojila Církevní základní škola v Borohrádku, zaměstnanci obou škol i žáci. Na trať kolem rybníka se vydalo přes 250 běžců. Byli mezi nimi dokonce i bývalí žáci borohrádecké základní školy a také starosta města. Čím více kol uběhli, tím více peněz mohli získat pro Adama.

Adam Peška začal hrát bocciu asi před deseti lety. "Hned od začátku jsme trénovali ve Svítání v Pardubicích a stali jsme se členy tělovýchovné jednoty Luže - Košumberk a spadáme pod Českou federaci Spastik Handicap. Mám z toho radost, jak to Adamovi jde. Hrál nejdřív třetí ligu, pak postoupil do druhé, ale musel jít na operaci zad, takže se musel vrátit do třetí. A pak už to jelo - každý rok jedna liga. V první lize už je asi pět roků a v reprezentaci tři roky," uvádí Ivana Pešková.

Boccia přivedla jejího manžela i k vymýšlení zlepšováků pro Adama, jehož zdravotní stav to vyžaduje. Po operaci zad musí sedět na vozíčku rovně, nemůže se ohýbat. "Třeba na rampě, z níž se spouští míčky, bylo třeba vychytat pár věcí. Adam hrál nejprve rukou, ale když už nemohl a změnila se také pravidla - délka "tykadla", kterým vypouští míč, mohla být neomezená, Adamovi se rozšířily možnosti. Táta mu ze svářečské přilby udělal takovouto čepici s tykadlem, ovládá jím míč ze shora rampy nebo zespodu," ukazuje sportovní vybavení svého syna Ivana Pešková.

Věří, že se nakonec Adamovi sen podaří splnit. “Všichni mu to moc přejeme. Ale bez těch všech hodných lidí kolem, kteří nám pomáhají, by to nešlo,” dodává.

A že to Adamovi jde i na mezinárodní úrovni dokazuje například výsledek ze Světového poháru v Montreálu, který vyhrál. Ještě ho čeká Mistrovství Evropy v Seville, nejvíce bodovaný turnaj za celou sezonu, Evropský pohár v Nymburku a Světový pohár v Portugalsku.