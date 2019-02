Jako měl Lomikar Kozinu, tak má Bohuslav Urban Danu Cahovou. Současná starostka Adršpachu Dana Cahová chce prakticky do roka a dne zrušit „klauzuli“ svého předchůdce ve starostenské sesli, který loni v dubnu zrušil vybírání parkovného u turisticky mimořádně atraktivních skal v Adršpachu na Broumovsku.

Bývalý starosta svůj krok odůvodňoval urychlením odbavení na parkovišti tak, aby se kolony, které se tu tvoří, byly co nejmenší.

To se však nestalo a situace ve skalách je již neudržitelná. „Podle mého to nebylo rozhodnutí správné a udělám vše pro to, aby zastupitelstvo od dubna opět schválilo placené parkoviště,“ nechala se slyšet starostka Dana Cahová, která by rovněž ráda na čtyřech místních parkovištích viděla i závorový systém.

„Na ten se však, pokud se domluvíme, musí vypsat výběrové řízení. Ale doufám, že se ještě letos závory na parkovištích objeví,“ dodala starostka Adršpachu. Její krok s opětovným zavedením parkovného vítá i dlouholetý ochránce broumovské přírody Jiří Malík: „Již v loňském roce jsem postup bývalého starosty kritizoval. A nebyl jsem sám. I díky tomuto kroku se již tak přelidněné skály staly ještě přelidněnější.“

Podle Malíka však „otevřená“ parkoviště byla jen pověstným hřebíčkem do rakve. „Svůj podíl na celé situaci, kdy se tu mnohdy tvoří až tříkilometrové kolony převážně turistů z Polska, má i hejtmanství, které otevřelo Zdoňovský přechod. Místo dvou směrů, se tak zácpy začaly tvořit ze směrů tří,“ uvedl Jiří Malík a dodal, že krokem bývalého vedení se také otevřela stavidla „soukromého“ podnikání některých místních „podnikatelů“, kteří v době přeplněných parkovišť za malý obolus pronajímají parkovací prostor.

„A také se ukazuje, že pro některé turisty prostě zákony neplatí. Když je parkoviště plné, neváhají parkovat na loukách či příkopech. Každý druhý návštěvník pak okolní přírodu využívá jako smetiště, kdy po svačině klidně vyhodí bordel z okénka a nic neřeší,“ dodal Jiří Malík.