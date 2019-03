Na stránkách skal je již nyní uvedeno, že se od 1. dubna poplatek pro řidiče vrací. Má to však jeden háček. Záměr Dany Cahové zatím neschválilo zastupitelstvo. „Původně se tato změna měla schválit v únoru, ale bod jsme přesunuli až na březnové zastupitelstvo. A pevně doufám, že svoji vizi obhájím. Předběžně jsem totiž domluvena s většinou zastupitelů, že tato změna projde,“ obhajuje informaci o zpoplatnění starostka Adršpachu.

V jakém režimu však bude případné zpoplatněné stání fungovat, starostka doposud neví. „Vše záleží na jednání na zastupitelstvu. V tuto chvíli vám nedovedu říci, k jaké sumě a režimu se dopracujeme,“ dodala Dana Cahová která by rovněž ráda na čtyřech místních parkovištích viděla i závorový systém.

Ani osazení závor však nemá v Adršpachu pevný harmonogram. „Na něj se, pokud se domluvíme, musí vypsat výběrové řízení. Ale doufám, že se ještě letos závory na parkovištích objeví,“ vytyčila si svůj další letošní cíl starostka Adršpachu.

Bývalý starosta svůj krok zrušení poplatku odůvodňoval urychlením odbavení na parkovišti tak, aby se kolony, které se tu tvoří, byly co nejmenší. To se však nestalo a situace ve skalách je již neudržitelná. „Podle mého to nebylo rozhodnutí správné a udělám vše pro to, aby zastupitelstvo opět schválilo placené parkoviště,“ dodala Dana Cahová. Její záměr uvítal i dlouholetý ochránce broumovské přírody Jiří Malík. Podle něj však „otevřená“ parkoviště byla jen pověstným hřebíčkem do rakve. „Svůj podíl na celé situaci, kdy se tu mnohdy tvoří až tříkilometrové kolony převážně turistů z Polska, má i hejtmanství, které otevřelo Zdoňovský přechod. Místo dvou směrů, se tak zácpy začaly tvořit ze směrů tří,“ uvedl Jiří Malík a dodal, že krokem bývalého vedení se také otevřela stavidla „soukromého“ podnikání některých místních „podnikatelů“, kteří v době přeplněných parkovišť za malý obolus pronajímají parkovací prostor.