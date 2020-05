Uživatel nelegálního bivaku v přírodní rezervaci se přiznal, vyvázl s pokutou

/FOTOGALERIE/ V nejpřísněji chráněné lokalitě Adršpašsko-teplických skal ochránci přírody na konci dubna zlikvidovali nelegální tábořiště, ze kterého ochránci přírody odvezli šest pytlů s potřebami pro bivakování a horolezectví. Poté, co o divokém kempu informovala média, se na začátku tohoto týdne objevil na Správě CHKO Broumovsko muž, který se přiznal, že má s tábořištěm hodně co do činění. Přihlásil se navzdory tomu, že mu za jeho táborničení v přírodní rezervaci hrozila vysoká pokuta.

V nejpřísněji chráněné lokalitě Adršpašsko-teplických skal ochránci přírody na konci dubna zlikvidovali nelegální tábořiště, ze kterého odvezli šest pytlů s potřebami pro bivakování a horolezectví. | Foto: Petr Kuna

„Přestupitel mi zavolal a domluvili jsme se, že se zastaví na Správě CHKO Broumovsko v Polici nad Metují a záležitost vyřešíme. Popsal nám své chování na dotčeném místě a přiznal se ke spáchání přestupku o ochraně přírody a krajiny tím, že nelegálně vstoupil do národní přírodní rezervace, rozdělával tam oheň a tábořil. Odmítl však, že by poškozoval jeskyni,“ uvedla vedoucí Správy CHKO Broumovsko Hana Heinzelová. Jeskyně je v území, které není přístupné veřejnosti a proto její bližší polohu nechtějí zástupci CHKO zveřejňovat. „Nechceme její místo popularizovat pro další zvědavce. Jedná se o klidovou zónu, navíc by hrozilo její další poškození ještě ve větší míře,“ uvedl Petr Kuna s tím, že se místo nachází se v severovýchodní části Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály. Na Ostaši spadl člověk ze skály, letěl pro něho vrtulník Přečíst článek › Přestože takovýto přestupek zákona umožňuje uložit ve správním řízení až stotisícovou pokutu, nakonec muž vyvázl celkem lacino. „Vzhledem k okolnostem byl přestupek na místě vyřešen blokovou pokutou, kde je horní hranice deset tisíc korun,“ uvedla Hana Heinzelová. Zároveň si mohl odnést velkou část zabavených věcí z „inventáře“ tábořiště, které předtím podrobně popsal. „Tímto je celá záležitost pro nás uzavřena. Je sice zjevné, že to místo neužíval k táboření jen on sám, ale žádné další osoby nezmínil a ani my nemáme žádné indicie, abychom mohli ztotožnit někoho dalšího. Ještě některé zabavené věci tu máme na Správě v depozitu, ale jejich majitele neznáme,“ dodala Hana Heinzelová. V jeskyni Stará kancelář prý nespal Deníku se podařilo muže kontaktovat. "Ano, byl jsem se přihlásit. Absolutně ale odmítám informace některých médií, že se jednalo o jeskyni zvanou Stará kancelář, kde probíhaly i archeologické práce. Ta leží ve vedlejší rokli," upřesnil. Vrtulník nad Broumovskými stěnami pátral po pohřešovaném muži. Byl nalezen mrtvý Přečíst článek › Aby nepadlo v souvislosti s touto událostí špatné světlo na příznivce zdolávání pískovcových věží, důrazně se od aktivit spojených s nelegálním tábořištěm v rokli Nad Spáleným mlýnem v Adršpachu distancovali horolezci. „Jeskyně nebyla upravována ani využívána lezci, jakákoli souvislost s lezeckou komunitou je zavádějící. Oblastní vrcholová komise tak reaguje na zprávy z médií, ve kterých byla naznačeno spojení nelegálního tábořiště s horolezci,“ uvedl předseda OVK Broumovsko Zbyšek Česenek. Případy nelegálních tábořišť zase nejsou na území chráněné krajinné oblasti ojedinělé. Tento poslední odhalený případ je ale významný svým rozsahem a zabydleností. „Jinak v rezervaci je bohužel celá řada dalších míst, na kterých se táboří s železnou pravidelností. Průběžně při pohybu v terénu likvidujeme nelegální ohniště, uklízíme odpadky, případně odstraňujeme drobné přístřešky, ale že bychom odněkud odváželo šest pytlů to úplně běžné není,“ uzavírá Hana Heinzelová s tím, že zejména rozdělávání ohně může být v tomto suchém období hodně problematické. Terény jsou krajně nepřístupné, takže hašení případného požáru by bylo velmi obtížné. „Američany" od splnění Mise Velichovky neodradil ani koronavir Přečíst článek › Jiří Řezník

