Královéhradecko, Soběraz - Nekonečný příběh venkovské silnice. Od roku 2002 požadují místní její opravu. Stále je jen u slibů.

Nebezpečný úsek vozovky mezi Těšínem - Soběrazí a Radimí čeká na opravu, a to od roku 2002. Podle odborníků začne nejdříve za pět let. | Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Zničené krajnice, výtluky, nefunkční příkopy. Na havarijní stav silnice třetí třídy mezi Těšínem – Soběrazí a obcí Radim na Jičínsku poukazují místní od roku 2002. Marně. Nebezpečná komunikace, kudy denně jezdí do zaměstnání, za nákupy, vozí děti do školy, je vyburcovala k sepsání petice. Ani ta však zřejmě rekonstrukci neurychlí a podle našich zjištění k ní dojde nejdřív za pět let.

Petice dorazila na krajský úřad v dubnu a zareagoval na ni náměstek hejtmana Martin Červíček, který se minulý týden přijel do Soběraze podívat. Žádnou bombastickou zprávu ale nepřivezl. Na akci se teprve letos hledá zpracovatel dokumentace, realizace včetně nového živičného krytu je plánována na roky 2019 až 2020. Přitom Správa a údržba silnic kraje už v roce 2014 starostovi Soběraze Antonínu Hrabcovi slíbila, že akce Těšín – Soběraz – Radim je ve fázi příprav výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace, předpoklad stavebního povolení byl červen 2015 a realizace v roce 2015 nebo 2016. Nic se ale neděje a Miroslav Zavadil z krajského odboru dopravy pak na další urgenci v roce 2016 píše, že se chystá výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace.

Předpokládaná cena projektu je 780 tisíc a odhad ceny stavby 30 milionů. Realizace v roce 2017 nebo v roce 2018 podle možností financování a podle stavu rozpočtu kraje. A tak má rekonstrukce vozovky další slibný termín.

Miroslav Langr, vedoucí střediska Jičín a inspektor silniční sítě, odsouvání termínu realizace vysvětluje.

„Původně byla plánována oprava úseku v délce 2,9 kilometru. Později se přidaly žádosti starostů z Dřevěnice a Radimi a oprava se prodloužila na sedmikilometrový úsek až na Špici."

Ověřili jsme, že opravdu původní objednávka opravy byla na úsek z Radimi do Soběrazi (2,9 km), nyní se délka více než zdvojnásobila. Opravovat se nebude etapově, ale v rámci jedné akce, takže i to rekonstrukci oddálí. Protože silnice se bude také rozšiřovat, na řadě je výkup pozemků, na němž může záměr zkolabovat. Podle odborníků bude zázrak, když do pěti let stavba začne.

Langr se netají tím, že silnice v okrese Jičín jsou ve špatném stavu. „Kraj v minulosti prováděl rekonstrukce na Jičínsku minimálně, realizovaly se pouze údržbové práce. S většími opravami a rekonstrukcemi se tady začalo před třemi čtyřmi lety. Nemůžeme se proto divit, že pětašedesát procent vozovek druhé a třetí třídy je rozbitých," přiznává inspektor.

„Silnice je velmi vytížená zejména nákladní dopravou a stav vozovky se dál zhoršuje. Opravu urgujeme už od roku 2002," stěžuje si starosta Hrabec. Už tehdy totiž sepsali místní petici proti zvýšenému průjezdu kamionů a nákladních aut a proti vysoké hlučnosti. V roce 2003 se v obci schází pracovní skupina s tím, že ke zlepšení situace by přispělo rozšíření vozovky a její oprava. Další žádost o nápravu mířila na kraj od starostů obcí Radim, Soběraz a Dřevěnice. Ani té nebylo vyhověno s tím, že nejsou peníze.

A tak asfaltový povrch silnice třetí třídy dál praská, drolí se a krajnice se rozlézají do už neexistujících příkopů. Už není za pět minut dvanáct, už je dávno po dvanácté!