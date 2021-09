Zdroj: Deník

Jana Melicharová, učitelka, Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum Dobruška

Co jako učitelka děláte v situaci, pokud problémoví žáci vážně narušují výuku a slovní napomenutí nepomáhá? Ráda bych řekla, že se do takové situace jako učitelka nedostávám, že máme samé bezproblémové žáky. Opak je ale pravdou. Žijeme v době, kdy se agresivita, a to i ta slovní, stává každodenní součástí našeho života. A školní prostředí je doslova její živnou půdou. Já mám možná štěstí, že učím na malé střední škole v malém městě, kam chodí žáci z často neutěšeného prostředí, proto vcítění se do jejich problémů a prosté vyslechnutí je tím nejlepším prostředkem, jak předejít jejich „agresívním“ výstupům. Ale i tak se občas najde někdo, kdo výuku narušuje a na slovní napomenutí nereaguje. Rozhodně nejsem učitel, který by zvedal hlas a svého žáka „ukřičel“. Spíš ho „odzbrojuji“ klidem a snahou přivést ho na jiné myšlenky otázkami týkajícími se třeba jeho koníčků nebo věcí, které má rád. A pokud ani toto nepomůže, tak máme školní řád, kde jsou vyjmenována výchovná opatření… K tomu se ale uchyluji až v krajním případě. Učím už mnoho let a z tu dobu jsem zjistila, že pokud svého žáka beru jako člověka (a ne jako někoho, komu musím za každou cenu poroučet), i on se ke mně jako k člověku chová.