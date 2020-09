Lídr uskupení, bývalý úspěšný jičínský podnikatel Jaromír Dědeček se při startu kampaně netajil tím, že by rád zopakoval výsledek minulého krajského volebního klání, tedy 25 % procent hlasů a tím pádem zisk 13 mandátů.

„Ještě lepší by bylo, kdybychom se dostali na metu 30 % a 15 zastupitelů. Nicméně bych byl moc rád, kdyby se neopakovala situace z posledních voleb, kdy nás poražení obešli a my jsme zůstali v opozici. Jsem si v tomto ohledu však vědom toho, že ani přesvědčivé vítězství jako při posledních krajských volbách nemusí stačit, a proto ve volebním zisku cílíme ještě váš. Pro nás je klíčové sestavit koalici,“ řekl Jaromír Dědeček. Nechtěl však předjímat, s kým by do případné koalice šel a koho by naopak rezolutně k jednání nepozval.

Podle lídra kandidátky hnutí ANO jsou prioritou oblasti dopravy, zdravotnictví a životního prostředí. V oblasti dopravy je největší pozornost upřena na zrychlení výstavby D11 a D35. Do konce roku 2022 plánuje hnutí ANO ve spolupráci s ŘSD zprovoznit v našem kraji minimálně 35 kilometrů dálnic. Jde o úsek HK – Jaroměř a také Opatovice – Časy – Ostrov, jehož dostavba odvede kamiony z centra krajské metropole. Nejpozději do 2026 bude zprovozněn úsek D11 HK – Úlibice a do roku 2024 se začne stavět trasa D11 Jaroměř – Trutnov – Polsko.

„I když jsme byli jako hnutí v krajské opozici, snažili jsme se kraji pomáhat. Například naše intervence na Ministerstvu dopravy a ŘSD pomohla ke zrychlení stavby dálnice D11 v úseku do Jaroměře minimálně o půl roku,“ řekl Petr Koleta, dopravní expert hnutí. Dalším dopravním cílem je zrychlení vlakové dopravy HK – Náchod o 20 minut a zkrácení času na trati HK – Praha na 60 minut. Ve zdravotnictví se chce hnutí ANO v Královéhradeckém kraji soustředit na dokončení klíčových investic ve všech krajských nemocnicích, ve kterých chce zároveň vybudovat urgentní příjmy s pohotovostí. „Koronakrize nám ukázala, že musíme být připraveni. Součástí změn v krajském zdravotnictví bude i naše snaha dorovnat platy zdravotníků v krajských zařízeních na úroveň fakultních nemocnic,“vysvětlil Jan Kříž, který má na starosti zdravotnictví.

Součástí plánu je i prověření stavu připravenosti na přicházející druhou vlnu epidemie nemoci COVID 19. V oblasti životního prostředí zůstává přes letošní deštivé léto klíčovým tématem voda. „Jde o vodu ve dvou rovinách – o její zadržování v krajině a boj proti suchu a o zajištění dostatečného množství kvalitní pitné vody pro všechny obyvatele našeho kraje propojením vodárenských soustav. Nenechme se mýlit, boj se suchem teprve začal,“ řekla Ivana Hantschová.