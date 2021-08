ARCHIVNÍ FOTO Z NATÁČENÍ: Saxana přiletěla do Pardubic přesně před 50 lety

Je to přesně 50 let od doby, kdy se v Pardubicích natáčel film Dívka na koštěti. Petra Černocká, co by Saxana, celý štáb a několik kamer obsadily Pardubice v létě 1971. Natáčelo se například na Základní škole Staňkova, z jejíhož okna Saxana vyskočila. A nejen tam, natáčelo se i na Pernštýňáku a dalších místech v Pardubicích. Podívejte se v archivní fotogalerii.

Snímek Dívka na koštěti se natáčel v Pardubicích v létě roku 1971. | Foto: Východočeské muzeum Pardubice

Ve filmu se objevuje také Pernštýnském náměstí, kde se odehrála scéna, v níž Saxana leze do studny, aby se dostala do Říše pohádek. Studna byla ale rekvizitou dovezenou ze studia Barrandov a po natáčení byla zbourána. Točilo se ale také na třídě Míru, Sukově třídě a na Zborovském náměstí. Další scény se točily také v Praze a v okolí Berouna. Pardubice jsou filmařům ostatně i v posledních letech zaslíbené: Filmaři obsadí Pardubice. Režiséra inspiroval zážitek z místního autobusáku Přečíst článek ›

