Za necelých 17 milionů nabízí případnému zájemci areál, který sloužil převážně jako skladové prostory a park pro garážování techniky a nachází se na něm kromě plechových hal i zděný památkově chráněný objekt někdejší kryté jízdárny.

Část areálu nabízených kasáren od armády už před lety získalo město. Našla zde zázemí soukromá firma a armádní Odbor nakládání s nepotřebným majetkem (ONNM) se nyní pokouší najít kupce i pro zbývající prostor oploceného areálu.

Městská kasárna leží na okraji Josefova v klidné čtvrti. Minulý týden měli případní zájemci možnost podívat se na nabízená kasárna přímo na místě.

„Přijelo několik zájemců, ale jejich počet nebudu specifikovat. Mají ale i nadále možnost i individuálních prohlídek,“ uvedla V. Hatašová z pardubického odboru nabídky nemovitého majetku.

Kasárna zlevnila. Armáda je už nechce

Armáda už kasárna prodává po několikáté. Zatímco přede dvěma lety za ně chtěla bezmála 36 milionů korun, nynější požadovaná cena není ani poloviční, a částka kopíruje cifru, kterou nabídl předchozí zájemce. Transakce však vloni nebyla dotažena do konce a tak jsou kasárny v nabídce znovu.

Jaroměřské radnici ze současného neutěšeného stavu kasáren sice není ani zima ani teplo, přesto jejich další osud mají pro jistotu v hledáčku. „Pro město sice nepředstavují žádnou zátěž, ale spíše nás mrzí, že tento významný pozemek není nijak využit,“ říká starosta Jaroměře Josef Horáček, a dodává, že radnice se pokoušelo i tuto část kasáren od vojáků získat.

„Snaha o bezúplatný převod na město ale vyšla vniveč. Musíme respektovat, že se ho armáda snaží prodat. Pokud by se objevil kupec, tak si ale určitě chceme pohlídat jeho záměry. Jedná se o klidovou lokalitu a tam samozřejmě nějakou průmyslovou výrobu nebo něco podobného nechceme dovolit,“ říká starosta, který by měl určitou představu využití, kdyby s kasárnami mohlo město nakládat podle svého.

„Plechové montované haly by zasloužily odstranit. Vzhledem k tomu, že město se potýká s nedostatkem stavebních možností, tak by plocha byla rozparcelována a nabídnuta pro rodinnou zástavbu. Co se týče památkově chráněné jízdárny, tak ta by mohla najít uplatnění jako velká tělocvična nebo jako turisticky atraktivní objekt,“ vidí možnosti jaroměřský starosta.

Zda se najde nějaký zájemce se uvidí na začátku příštího týdne – termín pro podání nabídek trvá do 8. června.

Jiří Řezník