Provoz na pětatřicítce už od pondělí řídí v Ostroměři pracovníci dodavatelské firmy, která zde zajišťuje druhou etapu renovace vozovky. Průjezd Ostroměří se ale od 2. do 8. dubna zcela uzavře.

Správa železniční sítě zde naplánovala opravu přejezdu. Vlaky po dobu výluky nahradí autobusy a auta vyžene modernizace mimo Ostroměř. Od Hradce Králové na Jičín je objížďka společná jak pro osobní tak nákladní vozy. Odklon z hlavního tahu bude v Hořících a pokračovat bude na Lukavec u Hořic, Lázně Bělohrad, Choteč, Lužany a následně vyústí Na Špici na silnici I/16.

Z opačného směru od Jičína na Hradec Králové se automobily rozdělí. Osobní doprava povede z Ostroměře přes Domoslavice, Dobrou Vodu a Bílsko.Objízdná trasa skončí v Bílsku u Hořic, kde se doprava napojí na pětatřicítku. Pro nákladní vozidla povede náhradní cesta po silnici II. třídy směrem na Chomutice, Staré Smrkovice, Ohnišťany, Sukorady a Bašnice.

Jakmile skončí uzavírka v Ostroměři, naváže na ni od 8. dubna úplná uzavírka silnice I/35 na obchvatu Hořic. Důvodem je nutná rekonstrukce mostního tělesa za čtvrt miliardy, které je ve špatném stavu. Auta se vrátí na nové přemostění nejdříve v říjnu příštího roku. Objízdná trasa navede veškerou dopravu přes část Hořic ulicemi Táboritská a Husova.

