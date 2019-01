Východní Čechy, Pardubicko - Celostátní stávka autobusových dopravců se ve čtvrtek příští týden v Pardubickém kraji konat nebude.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Dva největší dopravci v regionu od úmyslu upustili. Rozhodnutí se má týkat až 90% všech spojů, které v Pardubickém kraji jezdí.

„Vyjednáváme teď kolektivní smlouvu, stávka by to mohla celé zhatit. Stávková nálada tu ani není. Lidé dostávají peníze včas a podle nařízení vlády, vlastně nad její rámec," řekl odborář z ČSAD Ústí nad Orlicí Richard Prášil.

Obdobně hovořil i jeho kolega Miroslav Vokál. „Účast ve stávce aktivně nepodpoříme, neshledali jsme pro to důvod. Rozhodnutí je jednomyslné. Těžko se přesvědčují lidi ke stávce, když už dostali přidáno. Firma Arriva platí víc, než je vládní nařízení. Ne že bychom byli zcela spokojeni, ale toto je věcí kolektivního vyjednávání mezi námi a zaměstnavatelem, ke kterému se samozřejmě chystáme," uvedl odborový předák společnosti Arriva.

„Stávkovat jednoznačně ano," říká naopak jeden z řidičů autobusu oslovený Deníkem, který si nepřál uvést jméno. Zaměstnavatelé se totiž dle něj po nařízení vlády dopustili na svých řidičích podrazu.

„Chceme podmínky, které byly před 1. lednem. Nařízení vlády nám sice na hodinovém platu přidalo, ale zároveň s tím zaměstnavatelé upravili složky mzdy tak, že se nám snížil počet započítaných hodin, ale pracovní doba zůstává stejně dlouhá. Tím pádem je to pro nás stav nula od nuly," poukazuje řidič a dodává: „Ohodnocení by mohlo být i lepší, není to ani podle našich představ, ani adekvátní vzhledem k tomu, co v tom zaměstnání zažíváme."

Na stranu řidičů se staví i někteří cestující. „Řidiči linkových autobusů nejsou podle mě dobře placeni, platy by se jim měly zvýšit. Akorát nevím, jestli je stávka dobrá metoda. Stávkou akorát naštvou cestující," myslí si Kristýna Špaňúrová z Pardubic, která cestuje linkovým autobusem takřka denně.