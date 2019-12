Tkalci z Kopečku se představují ve Vídni

Kdo se v těchto dnech chystá do Vídně, možná ucítí i závan své domoviny. Tkalcovská dílna z Kopečku v Bartošovicích v Orlických horách se totiž v pondělí na tři dny se svými výrobky přestěhovala na adventní trhy vídeňské Erste bank. Trhy jsou veřejnosti přístupné, a to každý den až do 18 hodin.

Ilustrační foto. | Foto: Vlastimil Vránek