„Poděkování a ocenění práce sestřiček je potřeba v každé době a nyní to platí dvojnásob,“ připomíná Tomáš Mertlík, generální ředitel Batist Medical.

BATIST Nej sestřičku mohou každoročně nominovat lékaři, pacienti nebo kolegové za nadstandardní práci, laskavý přístup k nemocným nebo kolegialitu. „Jsme velmi hrdí, že se jako generální partner můžeme již dvanáctým rokem podílet na jejich ocenění,“ dodal Tomáš Mertlík.

„Práce sester a ostatních nelékařských zdravotnických pracovníků není jen zaměstnáním, pro většinu z nich je životním posláním. Radost z péče o pacienty a pomoc potřebným je motor, který je žene vpřed, i když jde o velmi vyčerpávající povolání. Letošní jaro bylo navíc pro všechny zdravotníky extrémně náročné. O to více vítám smysluplné projekty, které mají za cíl ocenit profesionalitu práce zdravotnického personálu a poukázat na důležitost jejich služby lidem, které často věnují celý život,“ řekla Martina Šochmanová, prezidentka České asociace sester.

Online hlasování začne 15. července

Pečlivost, zájem o pacienty a ochota pomoci zlepšují stav pacientů podobně jako samotná léčba. Práce zdravotníků je ale velmi náročná, kromě poděkování si tedy zaslouží i odpočinek a péči, při které načerpají síly do další práce. „Finalistky dvanáctého ročníku soutěže BATIST Nej sestřička se poprvé setkaly na soustředění v pražském hotelu Four Seasons, kde o ně pečovaly profesionální vizážistky, a natočily tu také krátké medailonky. Užily si také společnou večeři a další program, který pro ně byl připraven na následující den,“ popsal ředitel soutěže David Novotný a doplnil, že v období od 15. července do 6. září budou na stránkách www.nejsestricka.cz zveřejněny medailonky všech finalistek a současně spuštěno online hlasování o BATIST Nej sestřičku.

Sestřičky se ještě jednou setkají 10. září při slavnostním vyhlášení vítězek v Náchodě, kde je na radnici přivítá a městem provede starosta Náchoda a poslanec Jan Birke. Náchod má v soutěži dokonce i jednu z finalistek, je jí všeobecná sestra Renata Součková z ARO a infekčního stacionáře.