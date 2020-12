“Nabízíme lekci cvičení v roušce zdarma pro celý poradní tým vlády. Rychle by pochopil, že toto nařízení je absolutně nesmyslné. Pro cvičící to neznamená bezpečí, ale naopak - nejen obrovský diskomfort, ale především zdravotní rizika,“ reaguje na nařízení prezidentka České komory fitness Jana Havrdová. Přesto prakticky všechna fitka v celém kraji otevřou.

Provozovatelé sportovišť stále doufají, že se prostřednictvím Národní sportovní agentury podaří podmínku roušek změnit. Ještě v pondělí v to doufal i i předseda TJ Slavia Hradec Králové Jakub Lejsek. Jenže ministr zdravotnictví Jan Blatný je neoblomný.

„Nebylo by to správné, nebylo by to ani spravedlivé a epidemicky odůvodnitelné,“ vysvětlil ministr Blatný. Jakub Lejsek, jehož jednota provozuje jednu z největších sportovních hal v České republice, čeká i na další výklad pravidel.

„Ve čtvrtek určitě otevřeme. Čekáme však na pokyny a metodiku od Národní sportovní agentury. Stále totiž nevíme, jak se vypořádáme s nařízením, které umožňuje jen 10 sportovců. Doufáme, že to bude jako na jaře, a toto opatření se bude týkat i rozdělených skupin, aby se hala dala využít v co největší míře,“ řekl Lejsek.

Téměř neřešitelný problém je omezení počtu 10 osob pro týmové sporty. Pokud se pravidlo nezmění, nemohou ho splnit například amatérští hokejisté, volejbalisté či házenkáři. Bez větších problémů mohou lidé naopak provozovat individuální sporty. Už nyní nabízejí možnost rezervací například provozovatelé tenisových, badmintonových nebo squashových kurtů.

Vůbec největší problémy s omezením na 10 osob měli provozovatelé bazénů. Při pouhých deseti návštěvnících totiž pro ně nebylo reálné pokrýt náklady na provoz.

„Pokud zůstane podmínka 10 lidí, tak neotevřeme vůbec. Pokud by se to zvýšilo, chtěli bychom od pondělí otevřít aspoň plavecký bazén. S otevřením aquacentra už letos nepočítáme,“ řekla Deníku ředitelka hradecké správy nemovitostí Jaroslava Bernhardová. V pondělí odpoledne vláda omezení opravdu upravila. Ve vnitřních bazénech může být 1 člověk na 15 metrů čtverečních. Hradecké lázně tak nakonec v pondělí otevřou.

„U nás to vychází na víc jak 150 lidí v jeden moment. Podobné to bylo na jaře a žádný přetlak jsme nezaznamenali,“ potvrdil vedoucí plaveckého areálu Stanislav Bydžovský. Stejný den otevře také třeba plavecký bazén v Rychnově. Tamní provozovatel se v říjnu rozhodl bazény vypustit a utlumit náklady, nyní už se ale opět napouští a vyhřívají.

Milionové ztráty

S velkým očekáváním vyhlíží otevření byť v omezeném režimu většina vnitřních sportovišť. V posledních týdnech totiž provozovatelům rostly i kvůli počasí náklady, ale příjem z návštěvníků logicky neměli žádný. Na hradecké Slavii, kde je jedna z vůbec největších sportovních hal v České republice, půjdou ztráty opět do statisíců. „Už na jaře, kdy byla hala dva a půl měsíce uzavřena, se ztráta pro tělovýchovnou jednotu vyšplhala na 800 tisíc korun.

S podobnou částkou počítáme i nyní. Sice to uzavření bylo kratší, ale zato se kvůli počasí muselo topit a je to nyní více energeticky náročné,“ informoval předseda hradecké Slavie Jakub Lejsek.