Oltářní obraz namaloval Bergl kolem roku 1765 pro královédvorský kostel Povýšení sv. Kříže na Dolním Předměstí. V poslední době byl ale ve velmi špatném stavu uložený v depozitáři Městského muzea. Kvůli letošnímu 300. výročí Berglova narození se ho ujali restaurátoři. „Když jsme jim ho předávali, byl v šíleném stavu. Ale odvedli skvělou práci, obraz díky nim neuvěřitelně prokouknul,“ oceňuje Dana Humlová z dvorského muzea.

Teď je jedním z prvních obrazů, kterého si všimnete při vstupu do výstavy nazvané Jan Václav Bergl - z malého města až na císařský dvůr. Vedle nepřehlédnutelného obrazu je také neobvyklá fotodokumentace. Zachycuje obraz těsně před restaurováním a také těsně po něm.

Třetí snímek je pořízený rentgenovými paprsky a ukazuje, i to, co běžným okem není vidět - původní malbu. „Když Bergl obraz dokončil a pověsil dva metry nad zem na určené místo, zjistil, že se Nepomucký kouká jinak, než by měl. Takže ho překreslil. Také ruce a nohy andělíčků přemaloval a posouval, aby obraz měl ten správný efekt,“ vysvětluje Humlová.

Restaurování trvalo sedm měsíců. Muzejníci ho svěřili odborníkům, kteří už oživili jiné Berglovy obrazy a tudíž už dobře znali autorovu tvorbu. „Jsme rádi, že se tak vzácný obraz povedlo zrestaurovat a že se s ním můžeme pochlubit. Spoustu let ho nikdo neviděl. Ani po skončení výstavy ho nebudeme uklízet, to by byla škoda. Zůstane v expozici,“ slibuje Humlová.

Obraz sv. Jana Nepomuckého není jedinou raritou aktuálně otevřené výstavy k výročí oceňovaného pozdně barokního autora, který se dokonce stal dvorním malířem Marie Terezie. „Sešly se nám tady tři Berglovy Křížové cesty, které maloval pro východní Čechy. Kromě té, která původně zdobila dvorský kostel sv. Jana Křtitele, ještě část Orlické a Opočenské. Nikdy předtím se nesešly na jednom místě, a zřejmě už se nikdy ani nesejdou,“ říká Humlová.

Návštěvníci expozice mají unikátní možnost porovnat, jak se autor třikrát vypořádal se stejným tématem. Například u obrazu 6. zastavení, kde je motivem Veronika podávající Pánu Ježíši roušku). „Největší obraz maloval Bergl kdysi pro Dvůr Králové, menší pro Letohrad a nejmenší pro Opočenskou křížovou cestu. Lidé tak mohou porovnat rozdíl v rukopise autora,“ dodává Dana Humlová.

Jan Václav Bergl patří v zahraničí mezi velmi uznávané osobnosti. Rakušané dokonce pořádají oslavy u příležitosti 300. výročí jeho narození. Dvůr Králové se letos rozhodl zařadit malíře po bok jiných slavných rodáků - hudebníka R. A. Dvorského a výtvarníka Otto Guttfreunda. Za významný přínos v oblasti výtvarného umění mu v červnu udělil čestné občanství in memoriam.

„Chtěli jsme, aby se o tomto umělci, který je v Evropě a především v Rakousku mnohem slavnější než v Čechách, vědělo i ve Dvoře Králové. Doufám, že udělení titulu čestný občan tomu napomůže,“ tvrdí starosta města Jan Jarolím.

Protože Berglovi dědici nejsou známi, pamětní list a mince zůstaly uložené v městském muzeu, kde je výstava obrazů přístupná až do 29. září. Historici ještě plánují tématické přednášky o Janu Václavu Berglovi. A v neděli 22. září 2019 dojde k odhalení pamětní desky na Hoření bráně ve Dvoře Králové nad Labem poblíž místa, kde v minulosti stál Berglův rodný dům.