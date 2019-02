Královéhradecko, Trutnov - Až si ve čtvrtek půjdou školáci pro pololetní vysvědčení, jedna třída v Poříčí určitě nemusí řešit, kolik kdo bude mít jedniček, dvojek či trojek. Její žáci dostanou slovní hodnocení, protože se učí podle pedagogiky Montessori.

Už na první pohled je jasné, že v téhle místnosti je vše jinak. V jedné lavici žák sčítá kuličky na ručním počitadle. Na protější straně jiné dítě srovnává podle velikosti dvouciferná čísla. Dvě dívenky vedle si přepisují do sešitu text z učebnice přírodopisu. V rohu místnosti dva chlapci listují knihou o energiích a dvě žačky si dokonce hrají na koberci. Vítejte ve třídě, kde se učí podle Montessori!



Třída je od září 2018 součástí Základní školy Náchodská v Trutnově - Poříčí, která má se zhruba 250 žáky sotva poloviční kapacitu největších škol ve městě. Jako jedna z prvních státních škol v kraji se rozhodla vyučovat kromě klasického systému také podle modelu, který na počátku 20. století navrhla první ženská doktorka medicíny Marie Montessori a jehož hlavní heslo zní: Pomoz mi, abych to dokázal sám! „Ve věkově smíšených třídách se mladší učí od starších, každý si jede podle vlastního tempa, nerozdáváme známky, ale slovní hodnocení, a děti mezi sebou neporovnáváme, žádné soutěžení mezi nimi neprobíhá,“ vysvětluje ředitel školy Zdeněk Švarc.



Po nemoci děti nemusí nic dohánět. Pokračují ve výuce tam, kde přestaly. Žádný stres. Děti se nebiflují, protože musí. Učí se, protože se samy chtějí něco dozvědět. „V běžné výuce motivujeme děti známkami, jenže když sbírají špatné známky, jsou spíš zbytečně demotivované. U Montessori je motivací samotná činnost. Někdo tomu říká alternativní výuka, já to spíš označuji za jiný přístup, který se mi velmi líbí,“ přiznává Švarc.



Kromě přirozené motivace jsou typickým prvkem systému Montessori pomůcky. „Neustále se pracuje s názornými pomůckami. Investovali jsme do nich osmdesát tisíc korun. Kromě učitelky a pedagogické asistentky máme ve třídě ještě dalšího dospěláka, který se podílí především na výrobě pomůcek,“ připomíná ředitel.



V Poříčí letos zkušebně otevřeli jednu třídu. Mají v ní osmnáct dětí, od prvňáků po páťáky. „O Montessori vzdělávání jsem slyšel již před několika lety a velmi mě zaujal princip výuky, který je odlišný od toho co sám znám ze svých školních let. Líbí se mi proto, že používá praktické a názorné pomůcky k rozvíjení vlastních zkušeností a vědomostí formou hry ve věkově smíšených skupinách, kde si děti vzájemně pomáhají,“ prohlásil Jan Fibinger, který ve třídě své dvě děti ve věku sedm a deset let.



Příští rok už budou mít v Poříčí dvě třídy - mají dost zájemců jako pro první až třetí třídu, tak i pro čtvrtou až šestou. A v dalších letech zřídí i třetí - pro sedmáky až deváťáky. „Pak budeme mít kompletní Montessori systém pro základní školy - tři třídy, každou vždy pro tři ročníky,“ naznačuje ředitel školy.



Připouští, že systém, kdy se ve třídě více dětí věnuje více činnostem, klade větší nároky na učitele. „Příprava kantora na hodinu je pro něj to nejtěžší,“ říká.



Zájem rodičů zatím je. Ti, kteří už mají děti ve třídě s Montessori výukou, dokonce vedení školy zaskočili aktivitou při budování nové třídy. „Vytvořili skupinku, která pomáhala se stěhováním a výzdobou, posháněli nábytek, o prázdninách tu bývali do šesti večer. To nás příjemně překvapilo,“ chválí ředitel školy Zdeněk Švarc.