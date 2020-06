Stejně jako další města v regionu i Jaroměř trápí plíživý útlum obchodního života v historickém centru. Po malých obchodnících zůstávají prázdné výlohy s cedulemi nabízejícími pronájem. Obchodní život tepe akorát ve velkých nákupních střediscích na periferiích. V Jaroměři se snaží vrátit lidi do města spolek Pronáměstí.

Spolek usiluje o zlepšování kvality života v Městské památkové zóně Jaroměř a nejbližším okolí. „Nám, co v historickém centru bydlíme a máme ho rádi, trošku vadilo, že náměstí, které by mělo být výkladní skříní města, je takové upozaděné,“ zdůvodňuje Oldřich Španiel založení spolku.

Spolek například usiluje o návrat plakátovací plochy. „Před výstavbou nové Komenského lávky byla odstraněna jediná plakátová plocha v centru města. Navrhujeme proto zřízení jedné až dvou plakátových ploch na náměstí. Upřednostnili bychom plakátový sloup, které se v současné době stávají oblíbené i v dalších městech,“ upřesňuje Oldřich Španiel.

Pomáhají koncerty i bleší trhy

Hlavním cílem spolku je drobnými akcemi vrátit alespoň částečně na náměstí život. To se několikrát do měsíce daří díky pravidelným středečním koncertům před Vinotékou U sv. Mikuláše nebo bleším trhům, které se konají poslední sobotu v měsíci ve Velkém podloubí. „Dnes se mi zdá, že je tady skoro více prodávajících než kupujících, ale myslím, že další lidé ještě přijdou,“ rozhlíží se po improvizovaném bazaru v podloubí. Dodává, že první dva letošní „Blešáky“ musely být v březnu a dubnu zrušeny kvůli koronavirovým opatřením.

Prodat, koupit a vyměnit se zde mohou předměty, které se již běžně nevidí a navíc za velmi příznivé ceny. To co doma někdo nepotřebuje se jinému může hodit a udělat radost.Podloubí se alespoň na pár hodin stane tepajícím bazarem, kde je i legrace při smlouvání o ceně nabízených věcí. Pravidelným návštěvníkem blešího trhu je i jaroměřský zastupitel Otto Salač. „Beru to jako společenskou záležitost – setkám se s přáteli, posedíme na sluníčku, dáme si dvojku vína, podiskutujeme o nesmrtelnosti chrousta a tak podobně,“ usmívá se a ukazuje několik málo zakoupených – jak sám říká - naprostých zbytečností. „Ale nádherných zbytečností,“ dívá se zálibně na nástroj vzdáleně připomínající husitskou zbraň. „Je to takový rádlovač, kterým budu moci kultivovat hlínu okolo rajčat,“ dodává, a připomíná, že další bleší trh se koná hned v sobotu 27. června od 8 do 11 hodin.

Mrtvé obchody

Spolku Pronáměstí dělá vrásky i řada mrtvých obchodů v centru města. Podle hrubého odhadu jich může být téměř třetina. „Z velké míry je to tím, že na dvanáctitisícové město je v Jaroměři příliš mnoho supermarketů, které lidé upřednostňují a pak nemají důvod jít do města. Čilý obchodní život se tak z centra vytratil, což potvrzuje řada prázdných výloh,“ říká Španiel. „Chceme jednat s majiteli domů, kde jsou ty prázdné obchody, jestli by ty prázdné výlohy mohly sloužit jako výstavní prostory pro místní výtvarníky. Doufejme, že aspoň ve třech, čtyřech se nám to podaří dotáhnout do konce.“

Jiří Řezník