Zásluhu na tom má restaurátor věžních hodin a správce Staroměstského orloje v jedné osobě - akademický sochař Petr Skála. „Ozubená kola převodů k jednotlivým ciferníkům neměla vyhovující uložení, zuby přes sebe přeskakovaly a měly špatný záběr. Závady na tomto rozvodu v konečném důsledku vedly k zablokování převodu a k zastavení chodu hodin,“ vysvětlil orlojář Petr Skála příčinu, která se projevila v roce 2017 - jen krátce poté, co se zrestaurovaný hodinový stroj pocházející z roku 1781 po několika letech rozběhl. Bohužel jen na krátkou dobu a hodiny se opět zasekly a odmlčely. „Rozvody jsou původní a byly trochu nestabilní a špatně seřízené. Úhlové převody do sebe nezapadaly pod správným úhlem a nebyly správně seřízeny vzdálenosti,“ popsal Petr Skála, kde byl zakopaný pes. Tento problém v podstatě způsoboval, že čtyři věžní ciferníky ukazovaly různé časy. Restaurátor věžních hodin stroj rozvodu nově seřídil a nastavil i správný čas na všech cifernících. „Doladil jsem i další drobnější nedostatky na hodinovém stroji – například byla povolená matka na rameni páky spouštění čtvrťového odbíjení. Hodinový stroj byl pochopitelně namazán,“ vyjmenoval Petr Skála úkony, které mu nezabraly ani tři hodiny práce.

Hodiny už nemusí natahovat ručně

Když v roce 2017 byl opravený hodinový stroj vrácen zpět do klášterní věže, bylo zde instalováno elektrické natahování. Do té doby se hodiny totiž natahovaly pouze ručně a to minimálně jednou denně. To už v současnosti není tak jednoduché, jako kdysi, když klášter žil řeholním životem benediktinů. „Nikomu se už do toho moc nechce. Je to opravdu náročná činnost, která obnášela skoro deset minut točení klikou při vytahování pískovcových kamenů, kteří mají funkci zaváží vážících od 75 do 92 kilogramů,“ říkal tehdy hodinář Pavel Kappler, který hodinový stroj dával před třemi lety dopořádku.

Na světové strany i dolů do kostela

Čtyři věžní ciferníky tak opět ukazují a odbíjejí správný čas do čtyř světových stran.

To ale není všechno. Ještě jeden náhon je stažený z věže dolů a ten ovládá hodiny v klášterním kostele sv. Vojtěcha. Takže farář, když slouží mši, tak má přehled o čase. Klášterní hodiny tak nyní odbíjejí po čtvrthodině jednou, dvakrát, třikrát a čtyřikrát na jeden cimbál a počet celých hodin rozezní druhý cimbál.

- Hodinový stroj pochází z roku 1781 a je dílem hodináře Jeremiáše Langera z Jičína.



- V roce 1993 byl opraven místním kovářem Zdeňkem Kavkou.



- V roce 2017 prošel hodinový stroj generální opravou v dílně Pavla Kapplera, byl osazen automatickým natahovacím strojem.

Jiří Řezník