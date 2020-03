”Rouškami jsme vybavili primárně všechny naše zaměstnance, nyní dodáváme i dalším velkým zaměstnavatelům, aby udrželi v provozu své výroby. Souběžně pomáháme zdravotnickým, školským a sociálním institucím našeho regionu, které se na nás obrátily,” říká tisková mluvčí Veby Monika Mrštinová, a dodává, že pokud se to firmě podaří kapacitně zvládnout, nabídne od čtvrtka v Broumově roušky k volnému prodeji občanům.

Prodej roušky pokryje její výrobu

Zatímco třeba červenokostelecká společnost Batist ve spolupráci s radnicí se rozhodla darovat každému občanovi města jednu roušku, tak broumovská textilka je hodlá i prodávat. To ale někteří lidé na sociálních sítích kritizují.

„Několik tisíc bavlněných roušek jsme již rozdali. Rozdávat ale všechny roušky zdarma si firma, která sama také čelí ztrátám vzniklým ze současné situace prostě nemůže dovolit. Nemůžeme suplovat roli státu ani města a nemůžeme hazardovat s udržením a ufinancováním vlastní výroby a pracovních míst – pro občany města, pro region. Tím bychom si sympatie obyvatel určitě nezískali,“ říká Monika Mrštinová, a dodává, že ceny prodávaných roušek jsou kalkulovány bez zisku, a mají jen pokrýt náklady na materiál a zejména mzdy šiček v chráněné dílně, která roušky v prodloužených pracovních směnách i o víkendech šije. „Cena jedné bavlněné roušky, která je určena k opakovanému použití činí 35 Kč bez daně. Myslím, že je to cena pro všechny akceptovatelná. K prodeji vytvoříme podmínky v okénku vedle vrátnice v Broumově, samozřejmě za dodržení všech aktuálních pravidel,“ ujišťuje mluvčí broumovské textilky.

Z afrického brokátu roušky nebudou

Veba je producentem tzv. afrického brokátu, který je založený na extrémně husté bavlněné tkanině. Navíc se produkuje v mnoha zajímavých designech čímž by byla atraktivní třeba i pro zájemce, kteří si potrpí na módu a originalitu. „V aktuální situaci a v době naprostého přetlaku poptávky nad našimi realizačními možnostmi určitě dáváme přednost funkčnosti před módou,“ říká Monika Mrštinová, že africký brokát obličej zakrývat nebude. „Je nutné si uvědomit, že ne všechny textilní materiály jsou pro výrobu roušek vhodné. Využíváme tak proto zejména bílé bavlněné materiály, které se dají opakovaně prát i při vysokých teplotách,“ vysvětluje.

Snaží se minimalizovat náklady

Současná celosvětová omezení v různých směrech naznačují, že se zřejmě schyluje k hospodářské recesi. Přijímá textilka třeba už nyní nějaká opatření, která by její dopady utlumily? „Ano, třeba právě onen kritizovaný prodej roušek…,“ reaguje se smíchem Monika Mrštinová. „Ale teď vážně - firma samozřejmě minimalizuje svoje náklady na ty nezbytné pro udržení své výroby a svého chodu. Chráníme své zaměstnance před možnou nákazou distribucí ochranných roušek, rukavic, dezinfekce, přijímáme opatření pro vstup externích subjektů do provozu, ale i zpřísněním podmínek karantény pro zaměstnance, kteří byli v minulých dnech na dovolené v zahraničí," vyjmenovává opatření, mezi něž patří i režim home office pro zaměstnance, u kterých je to možné.

Kromě komplikací s uzavřením maloobchodních prodejen, obchodů, hotelů se to omezení týká i přeshraničních pracovníků z Polska. „V broumovské továrně se nejedná o zásadní počet pracovníků, ale například pro naši tkalcovnu v Králíkách jde o cca 50% zaměstnanců. Když k tomu připočteme zaměstnance, kteří musí zůstat doma s malými dětmi, které mají uzavřené školky a školy, tak to už problém opravdu je,“ dodává mluvčí firmy.

Jiří Řezník