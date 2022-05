O bytovku se vedly dlouhé roky spory. Zatímco 32 rodin se před lety kvůli hrozící demolici odstěhovalo do náhradních prostor, dvě rodiny odmítly své byty opustit. Město tak několikrát změnilo své plány. Radní nechali dům před osmi lety dům za deset milionů zrekonstruovat. Poté zastupitelé přišli s návrhem, že dům půjde k zemi celý a uvolní místo novému terminálu. Později zase vedení města přišlo s variantou jen částečné demolice nebo s nápadem, že domem povede tunel. O osudu domu se tak jednalo více než sedm let.

Ke konečnému vystěhování posledních nájemníků došlo teprve před třemi měsíci. „Zdravotní stav klientů neumožňuje dlouhodoběji čelit tlaku. Rozhodli se, že dům opustí nikoliv dočasně, ale natrvalo,“ uvedl pro ČTK právní zástupce nájemníků Jan Poláček.

Nový terminál B bude stát v sousedství hlavního vlakového nádraží a bude navazovat na terminál pro městskou hromadnou dopravu.

Po odstěhování nájemníků podle politiků pominuly hlavní důvody k zachování zbývající třetiny domu.

Ve světle aktuálních událostí, kdy do Pardubic přicházejí uprchlíci z Ukrajiny, zastupitel Filip Sedlák (Naše Pardubice) přišel s nápadem dům poskytnou jako azyl utečencům.

„Upřímně řečeno tváří v tvář humanitární katastrofě, které se snaží město dle svých vyjádření čelit různými sbírkami, bych demolici fungujícího domu za této situace bral jako vrchol pokrytectví,“ zmínil Filip Sedlák, v otevřením dopise adresovaným zastupitelům města.

Radnice, ale tento nápad zavrhla, přišla by tak o dotace. „Ozývají se hlasy, abychom v domě ubytovali uprchlíky. Ale to by znamenalo zastavení stavebních prací a přišli bychom o stomilionovou dotaci. Museli bychom dům rekolaudovat, protože teď tam jsou zkolaudované pro bydlení jen dva byty. Pro uprchlíky hledáme jiné možnosti bydlení,“ řekl Nadrchal.

„Vyřeší problém regionální dopravy ve městě, zajistí lepší propojení autobusové a železniční dopravy, a to včetně návaznosti na městskou hromadnou dopravu,“ doplnil primátor Pardubic Martin Charvát. Stavbu postaví firma BAK za více než 129 milionu korun.

„Na tuto stavbu máme schválenou dotační podporu z ITI Hradecko-pardubické aglomerace ve výši téměř 100 milionů korun, zbývající náklady půjdou na vrub města. Je to jedna ze staveb, kterou zrealizovat musíme, neboť majitel pozemku pod stávajícím autobusovým nádražím již deklaroval své rozhodnutí tuto plochu využít k nové výstavbě,“ dodal Nadrchal.

Pardubice navíc ušetří asi 50 milionů korun, stavbaři terminál vybudují bez původně plánované provozní budovy, která by jej oddělovala od sousedního železničního nádraží. Vedení města se tak rozhodlo s ohledem na stav ekonomiky a městského rozpočtu. Zázemí pro cestující a řidiče by mělo vzniknout ve stávajících budovách, které přiléhají k hlavnímu nádraží.