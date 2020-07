„V pondělí v devět hodin ráno k nám přijeli detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Pobyli tu asi pět hodin, kdy jsme jim vydali všechny relevantní informace k dodávkám pro ministerstvo zdravotnictví,“ uvedl Tomáš Mertlík a dodal, že návštěva detektivů z protimafiánské centrály nebyla pro něj bleskem z čistého nebe. „Za mě šlo, a to s ohledem na mediální výstupy kolem zakázek ministerstva, o logický krok. Naše firma není jediná, o kterou se policie v souvislosti s ministerskou zakázkou zajímá. V celé věci si však nepřipouštíme žádné pochybení. Jednalo se o standardní a transparentní obchod,“ dodal ředitel Batistu jehož firma dodala rezortu zdravotnictví nejenom ústenky, ale i respirátory a další ochranné pomůcky.

A právě respirátory by mohly být jedním z předmětů zájmu detektivů. Jejich cena totiž v počátku koronakrize rapidně stoupla. Vyšroubované ceny potvrdil i Tomáš Mertlík. „V té době byly respirátory naprosto nedostatkovým zbožím v celé Evropě. Navíc již začala omezení pro distribuci mezi jednotlivými evropskými zeměmi. Tedy, kde nic nebylo, nebylo kde brát. My jsme byli ještě na poslední chvíli schopni od našich evropských partner některé ty výrobky poshánět. Ale bohužel musím přiznat, že ceny, za které jsme nakupovali, tak byly vyšší, než ceny obvyklé. A to se ve finální ceně při prodeji pro ministerstvu zdravotnictví,“ dodal Mertlík s tím, že součástí první dodávky pro ministerstvo byli respirátory, které stály 350 korun.

Kromě červenokostelecké firmy zasahovali detektivové také na ministerstvu zdravotnictví a u dalších dodavatelů, od nichž resort ochranné pomůcky v nouzovém stavu nakupoval. Celý případ dozoruje vrchní státní zastupitelství pod vedením Lenky Bradáčové. Kauzu však blíže NCOZ nekomentuje. „V této chvíli vám nemohu k této kauze poskytnout jakékoli informace, protože si poskytování informací vyhradilo Vrchní státní zastupitelství,“ řekla mluvčí policejní NCOZ Iva Knolová.

Od Irska po Angolu

Ještě v únoru firma Batist vyráběla roušky v Číně a v Červeném Kostelci je kompletovala. S vlastní výrobou začala v průběhu března, kdy pořídila dvě linky, které dokázaly vyrobit takřka dva miliony ústenek měsíčně. „Byl to takový olympijský běh, který jsme vyhráli. Nyní máme novou linku, která dokáže vyrobit až 4 miliony roušek měsíčně. A čekáme na další tak, aby se naše produkce přiblížila 10 milionům kus,“ informoval Tomáš Mertlík a dodal, že v budoucnu očekává, že většina červenokosteleckých roušek zamíří za hranice republiky. „Ještě před nástupem koronakrize se v České republice měsíčně spotřebovalo na dva miliony roušek. Později se tento objem změnil na 200 milionů a nastal problém. Jakmile pandemie pomine, tak očekáváme, že se mírně zvýší původní předpandemický odbyt. Někteří lidé je budou chtít dále nosit a v nemocnicích počítáme, že se původní objem zdvojnásobí,“ nastínil budoucí vývoj Tomáš Mertlík, který počítá s tím, že z Batistu do českých nemocnic zamíří měsíčně na půl milionu ústenek a zbytek bude firma exportovat do zahraničí: „Již niní jednáme s vládou Irska, či Amazonem, který by je distribuoval na americkém trhu. Dodáváme také roušky na Island či do Angoly.“