Červených kontejnerů na elektro bude víc

V Jičíně je nyní rozmístěno deset červených kontejnerů pro stará elektrozařízení. Nyní přibude dalších osm, a to do lokalit, vytipovaných městem a společností ASEKOL a.s.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Dušek

Kontejnery budou nově k použití u železniční zastávky v Sedličkách, v ulici Butovská, u Lidického náměstí, v ulici Jaselská, v jižní části Allanových Sadů, v Soudné poblíž základní školy, v ulici U Javůrkovy louky a na Komenského náměstí. Pozemky budou do užívání přenechány na rok s možností prodloužení dohody. Do červených kontejnerů lze odevzdávat i vysloužilé baterie. Co se týká elektrozařízení, do nádob mohou lidé odkládat například toustovače, rychlovarné konvice, elektronické hračky, nabíječky, rádia, kulmy, fény, holicí strojky, klávesnice, počítačové myši, notebooky, budíky, kalkulačky, malé vysavače a podobně. Větší spotřebiče je potřeba odevzdávat na sběrném dvoře v Konecchlumského ulici. Stejně jako loni se Jičín zapojuje do soutěže Aktivní obec, již vyhlašuje právě společnost Asekol. Tento titul vyhraje v každém kraji ta obec, jejíž občané v červených kontejnerech nashromáždí nejvíce starých elektrozařízení. Nechte Čeřovku žít svým životem Přečíst článek ›

Autor: Iva Kovářová