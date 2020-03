Silniční most v Číčové je v havarijním stavu

Z 868 mostů ve vlastnictví Královéhradeckého kraje jsou pouze dva v havarijním stavu: most na silnici číslo III/2868 v obci Železnice na Jičínsku a most na silnici číslo III/3173 v obci Čermná nad Orlicí, část Číčová na Rychnovsku. Oznámil to v úterý krajský úřad.

Kraj dbá o stav svých mostů. V havarijním stavu má pouze dva. | Foto: zdroj Deníku