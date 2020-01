Tradiční mítink Sněžka Sherpa Cup v sobotu poprvé pořádala organizace Krásné Beskydy. Vedení mítinku, při kterém účastníci vynášejí na nejvyšší českou horu třicet kilo těžké zásoby (v létě 40 a 60 kg) z Pece pod Sněžkou a zvládají to v extrémně rychlých časech, převzala od končícího majitele České Poštovny Milana Blahy.

Ten v listopadu Deníku potvrdil, že nejvýše umístěnou stavbu v České republice přímo na vrcholu Sněžky prodává. Noví majitelé z Bedřichova v Jizerských horách se jí měli ujmout v průběhu ledna. Zatím se tak však nestalo a zatím to ani nevypadá, že by noví šéfové měli na Poštovnu nastoupit v nejbližších týdnech. Jak řekl Deníku syn Milana Blahy Dalibor, který na Poštovně pracuje jako provozní, termín se posouvá patrně na březen.

„Je to kvůli úředním procesům. Je potřeba si uvědomit, že se jedná o nejvýše umístěnou stavbu v republice ve specifickém prostředí nejpřísněji chráněné přírody na nejvyšší české hoře,“ vysvětlil Dalibor Blaha.

Na transakci se nic nemění a Českou Poštovnu má získat skupina podnikatelů, která si v říjnu založila společnost s ručením omezeným Poštovna Sněžka. Jednomu z jednatelů, Tomáši Fotulovi, patří s kolegy v Jizerských horách horská chata s restaurací a rozhlednou Královka. Budují tam moderní hotel.

„Moc toho měnit nebudeme. Chceme drobně upravit vnitřní prostory tak, aby se tam vešlo více turistů. V tuto chvíli je to totiž kromě bistra na lanovce jediná možnost občerstvení, protože ty satelity na polské straně, jak já říkám ufa, jsou zavřené a jejich rekonstrukce je zatím v nedohlednu. Na točivých schodech na vyhlídku chceme vytvořit fotopoint, aby se tam lidé fotili a nepřelézali kvůli tomu zábradlí. Po dohodě se Správou KRNAP bychom rádi nabídli i možnost venkovního sezení,“ prozradil Deníku Tomáš Fotul.

Noví pořadatelé závodu horských nosičů na Sněžku měli o organizaci mítinku zájem delší dobu. „A to především proto, abychom závod horských nosičů dostali také do Beskyd na Lysou horu. Ale s majitelem Poštovny panem Blahou jsme se nejprve nedohodli. Až v průběhu roku se situace změnila poté, co bylo jasné, že pan Blaha Českou Poštovnu prodává,“ vysvětlil Lukáš Holek z organizace Krásné Beskydy. „Naším hlavním záměrem je dostat lidi do přírody, provozovat zdravý pohyb po turistických stezkách,“ objasnil cíle.

S prvním ročníkem pod jejich vedením vyslovil spokojenost. „Povedl se nad očekávání. Měl jsem přitom obavy, šli jsme do toho jako nováčkové a pořádně nevěděli, co nás čeká,“ řekl Lukáš Holek. Letní verzi Sněžka Sherpa Cupu uspořádá 20. června.

Nejčastější vítěz mítinku šerpů Petr Mazal z Poličky byl rád, že závod pokračuje v tradici. „Měli jsme obavy, jestli budou závody pokračovat, když se mění majitel,“ přiznal.

Petr Mazal vyhrál i v sobotu. Doslova vysprintoval od dolní stanice lanovky v Peci pod Sněžkou na Sněžku za 1 hodinu a 12 minut. Zatímco loni se brodil závějemi v silném větru a mrazu, letos panovalo nesrovnatelně přívětivější počasí.

„Bylo to skvělé, lepší to snad ani nemohlo být. Loni byly podmínky tisíckrát horší. Složitý byl jen spodní úsek v lese na Růžohorky, kde se to smekalo i v nesmekách,“ hodnotil závod v cíli na Sněžce, kam vynesl 30 kilogramů zásob pro Českou Poštovnu.

„Je výborné, když vyhrajeme se skoromanželkou, z toho máme vždycky dobrý pocit,“ vyzdvihl také triumf partnerky Ivy Dolečkové v kategorii žen, která vynesla 15 kg těžký náklad na Sněžku za 1 hodinu a 19 minut.