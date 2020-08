Stavbaři ze Spáleného Mlýna ke stanici lanovky Růžová hora navážejí nákladními automobily materiál na opravu navazujícího turistického chodníku. V opačném směru svážejí do údolí nepotřebný materiál. ČTK to řekl Pavel Klimeš ze stavební firmy.

V úseku mezi stanicí lanovky Růžová hora a odbočkou na Traverz pod vrcholem Sněžky pokračují práce na opravě frekventovaného turistického chodníku. I tam by turisté nyní neměli vstupovat.

"Nyní při deštivém počasí očekáváme menší frekvenci turistů a vozidel po trase Spálený Mlýn - bouda Jana - Růžohorky - Růžová hora. Do konce týdne tu budou jezdit nákladní auta, která se těžko vyhýbají protijedoucím vozům. Zároveň budou míjet turisty. Upozorňujeme především půjčovnu koloběžek na Portáškách a také klienty lanovek," řekl ČTK Klimeš.

Stavbaři doporučují se této trase v nejbližších dnech zcela vyhnout, případně využít lanovku na Portášky. Přednost lanovce by měli dát nyní také turisté, kteří míří přes Růžovou horu na Sněžku a zpět.

"Po trase Růžová hora - Traverz budou jezdit dva dumpery vyvážející nevhodný a navážející nový materiál. Chodník bude několik dní hůře průchodný i kvůli nerozhrnuté zemině. Nejspíš při dešti bude i blátivý," uvedl Klimeš.

Stavbaři připustili, že pokud by práce za provozu turistického chodníku nebyly možné, museli by úsek zcela uzavřít. Jde o jednu z hlavních přístupových tras na Sněžku. "Po dnešním dni budeme vědět více, jak je provoz zvládnutelný," dodal Klimeš.

Omezený průchod po turistickém chodníku mezi Růžovou horou a Traverzem je tam denně, včetně víkendů, od 8 do 17 hodin. Režim pohybu lidí na trase s prodlevami kvůli přesunu materiálu by měl platit až do druhé poloviny září.

Turistickou trasu mezi Růžovou horou a Sněžkou stavbaři opravují postupně, s úsekem od Traverzu na vrchol začali loni a letos práce dokončili. Letos začátkem června navázali rekonstrukcí úseku od stanice lanovky na Růžové hoře na Sněžku po Traverz.

Turisté, kteří vyrazí na Sněžku z Pece pod Sněžkou, mají několik možností, jak se na vrchol hory dostat, například Obřím dolem, také přes Výrovku a Luční boudu nebo kabinovou lanovkou z Pece přes Růžovou horu.