Královéhradecko, Trutnov - Skoro s jistotou se dá říct, že by s tím bývalý prezident Václav Havel nesouhlasil, kdyby dnes viděl, jaká se kolem uctění jeho památky v Trutnově strhla nedůstojná polemika.

Čím uctí v Trutnově osobnost prezidenta Václava Havla? | Foto: Archiv

Dohadování se točí kolem toho, kterou z ulic po něm město pojmenuje.

Oficiální politická moc ve městě, podpořená názvoslovnou komisí, prosazuje Revoluční ulici. Ta vede po nábřeží u řeky Úpy, konkrétně od kina Vesmír k lávce u obchodní akademie.

Chtějí Horskou

Jiný návrh předložila občanská iniciativa kolem pořadatele trutnovského festivalu Martina Věcheta. Ta sepsala žádost, aby se po bývalém prezidentovi pojmenoval úsek Horské ulice z náměstí až k parkovišti u Komerční banky.

„Ve městě není významnější ulice, než je právě ta část ulice Horská s pěší zónou, která má navíc úzkou spojitost s Václavem Havlem jako prezidentem, tak i disidentem. Na jejím navrhovaném začátku u náměstí poprvé veřejně promluvil jako prezident a na jejím konci několik let předtím pracoval a chodil jako dělník do práce v pivovaru, se Státní bezpečností za zády. Zde se i inspiroval k napsání jedné ze svých nejznámějších a nejpopulárnějších her Audience," uvedli signatáři varianty přejmenování ulice Horská.

„Před listopadem zde docházelo k různým konspirativním schůzkám, předávání ilegálních hudebních nahrávek, na zdejší poštu Václav Havel chodil telefonovat s Hlasem Ameriky či Svobodnou Evropou, přitom nikdy nevěděl jestli jej vzápětí nezatknou. Často zde parkoval svůj vůz a byla zde i hlavní brána do pivovaru. Ve městě není jiná ulice, která má takovou spojitost s Václavem Havlem," doplnil výčet zakladatel hudebního festivalu a jeden se signatářů návrhu Martin Věchet. Iniciativa však neuspěla.

„Návrh občanů zástupci radnice zpochybňují a označili jej za klukovinu a provokaci. Na rozdíl od Horské ulice, kterou navrhují občané, je navržená Revoluční mimo centrum města a nemá žádnou souvislost s Václavem Havlem. Je nedůstojná a naopak mimořádně zatížena neblahými historickými souvislostmi, kdy na nábřeží řinčely bubny a píšťaly. Scházeli se zde henleinovci a promlouval na ní jeden z nacistických vůdců, válečný zločinec Konrád Henlein," napsali iniciátoři iniciativy.

Své argumenty ještě doplnili vyjádřeními odborníků na onomastiku. Václava Ledvinky, který je ředitelem Archívu hlavního města Prahy, a Jaroslava Davida, vedoucího katedry českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Oba zmiňovaní občanskou iniciativu pro přejmenování Horské ulice podporují.

Trutnovští odborníci však jejich dobrozdání v potaz neberou.

Název je směrový

„Název Horská je směrový. Směrové názvy se nepřeměňují. Ať už jsou to ulice Horská, Slezská, Polská, Voletinská," uvedl předseda názvoslovné komie města Vladimír Wolf. „Důvody, pro které se vyslovovala inciativa pana Věcheta, jsou naprosto pofiderní. Například to, že tam v roce 1945 hovořil Konrád Henlein… No, kde nehovořil? Ten byl ve všech městech Sudet a tady v Trutnově byl několikrát, ještě v roce 1937. Po Horské ulici kráčeli henleinovci, německá armáda, město bylo vyzdobeno hákovými kříži. Taková byla tehdy doba a my jsme se toho zaplaťpánbůh zbavili. Myslím si, že vyvolávání takovýchto třenic ve městě, nasazování nějaké psí hlavy zastupitelstvu nebo vedení města je účelové, má to vyvolat nějaký rozbroj. Aby se naplňovaly mocenské ambice několika lidí. Jde o vyloženě odbornou záležitost a já odmítám jakékoliv její politizování," vyjádřil se mimo jiné Vladimír Wolf na městském webu.

Konečné rozhodnutí by mělo padnout na zastupitelstvu, které se sejde 12. prosince. Podle zápisu z jednání poradního sboru pro názvosloví už měla radnice do konce října s ohledem na předpokládané schválení návrhu zadat do výroby cedule s nápisem - nábřeží Václava Havla.

Jak také ze zápisu vyplývá, s pojmenováním Revoluční ulice po Václavu Havlovi vyjádřila písemně souhlas i Dagmar Havlová.