Covid zavřel nově otevřenou školu v Libuni

Covid změnil plány i ve školství. Děti si vyzkoušely distanční výuku na jaře a nyní, po krátkém nástupu do škol, se opět některé ke vzdělávání z domova vrátily. Nedávno přešel na tento systém druhý stupeň Základní školy Náměstí Míru ve Vrchlabí, a to po nařízení hygieniků kvůli výskytu covidu 19. Omezení nastalo do pátku 25. září, žáci se vrátí do školy, pokud se situace nezmění, v úterý 29. září.

Po dvou letech je dokončena rekonstrukce Základní školy v Libuni, která se v sobotu v nové podobě ukázala veřejnosti. V úterý sem nastoupí školáci a učitelé. | Foto: Deník / Iva Kovářová