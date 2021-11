Dálnice bude dlouhá 19,63 kilometru a naváže na úsek Hradec Králové - Jaroměř, který bude otevřený letos 17. prosince. Ředitelství silnic a dálnic ji plánuje postavit v letech 2024 až 2027, takřka souběžně s výstavbou závěrečného úseku D11 k polským hranicím z Trutnova do Královce. Ta by se měla začít stavět za dva roky. "Po dlouhých desetiletích nabývá stavba dálnice konečně konkrétních a reálných podob, a tak se snad skutečné výstavby opravdu dočkáme," řekl starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím (ANO).

"Žádost o vydání územního rozhodnutí byla podána na začátku září 2018, nicméně stavební úřad toto územní řízení opakovaně přerušoval s výzvami k odstranění nedostatků podání. Územní řízení zahrnovalo kromě umístění stavby také povolení kácení dřevin," sdělila Deníku vedoucí stavebního úřadu ve Dvoře Králové nad Labem Andrea Březská.

"Toto územní řízení je právně složité a časově náročné, s velkým počtem účastníků řízení. Navíc se jedná o značně rozsáhlou stavbu, která zasahuje na území tří obcí s rozšířenou působností, což představuje dohromady 16 katastrálních území," vysvětlila.

Stavba dálnice se bude týkat katastrálních území Brod nad Labem, Brusnice, Choustníkovo Hradiště, Dolní Vlčkovice, Dvůr Králové nad Labem, Hořenice, Horní Žďár, Kocbeře, Kyje u Hajnice, Slotov, Stanovice u Kuksu, Starý Rokytník, Střítež u Trutnova, Studenec u Trutnova, Záboří u Dvora Králové, Zboží u Dvora Králové.

"Komplikací územního řízení je zejména složitá legislativa ve vztahu k požadavkům na dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a k požadavkům na předložení potřebných podkladů pro vydání územního rozhodnutí," dodala.

Stavební úřad obdržel námitky od osmi účastníků územního řízení. "Jejich vypořádání je součástí územního rozhodnutí," konstatovala Andrea Březská.

Na trase D11 z Jaroměře do Trutnova vybuduje Ředitelství silnic a dálnic tunel u Výšinky. Vznikne v lese, zhruba čtvrt kilometru za známým motorestem, v místě Kamenný vrch. Levý tubus bude dlouhý 780 metrů, pravý 756 metrů. Další mohutnou stavbou bude most přes údolí Labe v blízkosti barokního areálu v Kuksu, který bude dlouhý 712 metrů. Jeho výška bude začínat na 4,5 metrech a končit na 46 metrech. Pro srovnání: Nuselský most v Praze je dlouhý 485 metrů a vysoký 42,5 metru.

Stavba dálnice bude bude součástí mezinárodního dálkového tahu E67 Varšava - Wroclaw - Hradec Králové - Praha. "Tématu výstavby úseku 1108 budoucí dálnice D11 jsem v posledních letech věnoval poměrně velké penzum času. Absolvoval jsem jednání na úrovni generálního ředitele ŘSD i ředitele ŘSD v Hradci Králové nebo jednání s představiteli obcí, které jsou na trase budoucí dálnice. Tato jednání byla velmi konstruktivní a podstatnou měrou přispěla i k tomu, že právě úsek 1108 nabývá po dlouhých desetiletích konečně konkrétních a reálných podob, a tak se snad skutečné výstavby opravdu dočkáme," reagoval na vydání územního rozhodnutí starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím.

