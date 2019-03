Očekávaný návrat k „normálu“ se zatím nekoná. Vysoce nakažlivé spalničky řádí dál. Největším ohniskem v regionu zatím zůstává trutnovská firma Siemens, kde ke dvacítce nemocných přibyli další. „Aktuálně tam evidujeme dalších osm osob, u kterých se projevilo onemocnění spalničkami v inkubační době,“ uvedla mluvčí Krajské hygienické stanice v Hradci Králové Veronika Krejčí.

Celkem už dostalo spalničky 32 zaměstnanců Siemensu. Testy na protilátky podstoupili všichni jeho pracovníci. „K dispozici máme výsledky testů od zhruba 780 lidí. V karanténě je 312 zaměstnanců,“ řekla mluvčí firmy Mariana Kellerová.

Elektrotechnický podnik kvůli tomu musel počátkem měsíce omezit výrobu jen na dvě směny. „Současná situace je pro závod zcela mimořádná, řada zaměstnanců, kteří pracovat mohou, pracuje přesčas. Jejich ochotu pomoci firmě za těchto složitých okolností velmi oceňujeme,“ sdělila mluvčí.

Na odloučeném pracovišti ve Vrchlabí nechal Siemens přeočkovat 51 ze 75 svých lidí. Dalším nabídne přeočkování, až jim skončí karanténa, na přelomu března a dubna. “Návrat k třísměnnému provozu očekáváme ve 13. až 14. týdnu, v souladu s tím, jak bude zaměstnancům končit karanténa,“ oznámila Kellerová.

Domácí karanténa znamená, že se lidé musí zdržovat doma a omezit kontakt na co nejmenší počet osob, takže nesmí například ani přijímat návštěvy

Spalničky jsou hrozbou po celé republice, už zasáhly tři sta lidí. V domácí karanténě je kvůli nim také 75 hasičů v sousedním Pardubickém kraji. Školil je totiž instruktor, který byl touto nemocí nakažen. To se ale projevilo až o několik dnů později. “Současný výskyt onemocnění spalničkami je skutečně epidemický,“ zdůraznila mluvčí hygieniků.

Z obavy před šířením viru si lidé nechávají preventivně dělat odběry krve a vyšetření na protilátky. „Provedli jsme je u všech našich strážníků. Ti co nemají protilátky, jsme nechali přeočkovat,“ prohlásil Radek Svoboda, velitel městské policie v Trutnově. Zdravotníci z nejrizikovějších oddělení tamní nemocnice se nechali testovat mezi prvními. Stejně tak se nechalo vyšetřit asi čtyři sta zaměstnanců Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Výsledky testů jsou zpravidla známé do druhého pracovního dne.

Hasiči v hradeckém kraji podstoupí kontrolní odběry krve v příštích dvou týdnech. „Týká se to asi pěti set osob. Pak případně by se u lidí, kde by to situace vyžadovala, přistoupilo k přeočkování,“ prohlásila mluvčí hasičů Martina Götzová.

Spalničky řeší i u policie. „Naše krajské ředitelství vytipovalo okruh policistů, kteří mohli ve výkonu služby přijít do kontaktu s onemocněním. Seznam předalo policejnímu prezídiu a to rozhodne, zda je pošle na preventivní odběry či přeočkování. Jsou to stovky policistů v rámci celého kraje,“ řekl policejní mluvčí Ondřej Moravčík.

Kolik lidí ještě může nákaza zasáhnout, si odborníci netroufají předpovídat. „Dá se pouze konstatovat, že na rozdíl od předcházejících let se letos vyskytuje toto onemocnění mnohem častěji, a to nejen v souvislosti s ohniskem ve firmě Siemens, ale objevují se i další jednotlivé případy napříč celým krajem,“ zdůraznila mluvčí hygieniků Veronika Krejčí.

Očkování je doporučovanou prevencí proti onemocnění spalničkami a také proti komplikovanému a těžkému průběhu nemoci. Uvádí se, že pro zajištění kolektivní imunity je třeba alespoň 95% proočkovanost.

* Spalničky jsou mezi lidmi snadno přenositelné. Zdrojem nákazy je výhradně nemocný člověk.

* K přenosu viru, který způsobuje onemocnění spalničkami, dochází primárně kapénkami, vzácně i nepřímo vzduchem nebo bezprostředně kontaminovanými předměty, případně rukama kontaminovanýma nosním sekretem.

* Spalničky se začínají projevovat jako běžné virové onemocnění spojené s rýmou, zánětem spojivek, kašlem a případně teplotou. Až následně se většinou objevuje vyrážka začínající na hlavě a obličeji, která se postupně šíří na trup, ruce a nohy.

* Z hlediska infekčnosti je důležitý okamžik objevení se kožní vyrážky. Nemocný může nakazit ostatní již zhruba 2 až 4 dny před a následně až 4 dny po výsevu této vyrážky. Onemocnění spalničkami trvá zhruba 7 až 10 dní, je nutná hospitalizace nemocného ve zdravotnickém zařízení.