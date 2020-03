Finále Světového poháru v disciplíně Big Air freestyle lyžařů vypuklo už v pátek. Na tak mohutném skoku, jaký organizátoři na sjezdovce v Deštném postavili, se ještě v aktuální sezóně Světového poháru nezávodilo. Při letu vzduchem se totiž závodníci dostali zhruba 13 metrů vysoko. Na programu monstrózní akce Soldiers 2K20 byla kvalifikace mužů, týmový závod i večerní finálový závod žen. Ten se však i přes veškerou snahu organizátorů nekonal, a to z důvodu bezpečnosti závodnic. „Přeci jen - skok je největší z celého svěťáku a holky přišly o jeden trénink, který by jim při finále chyběl,“ vysvětlila na Facebooku akce Klára Jožáková.

Také v sobotu navečer se okolí Dolní stanice Jan proměnilo v barevné mraveniště. Fanoušci s napětím sledovali semifinále mužů, ve kterém se předvedla světová špička. Dvanáct nejlepších jezdců bylo z různých koutů světa. Do Deštného zavítali lyžaři například ze Švédska, Ruska, Ameriky, Itálie, Norska, Německa, Švýcarska i Rakouska. Jejich akrobatické výkony, při kterých byly důležité nejen krkolomné otočky, ale i sebejistý dopad z nebe zpátky na sněhovou dráhu, hodnotila šestičlenná porota a jeden hlavní porotce.

I laikům bylo jasné, o jak nebezpečný sport se jedná. U každého z tvrdých pádů všichni trnuli, aby se závodník postavil znovu na lyže. „Neuvěřitelné, já bych se zchromila. Na sjezdovce se vyhýbám i hrbolům, natož abych zkusila nějaký skok. Přitom to jsou ještě kluci, mohli by se zmrzačit,“ trnula jedna z divaček. „Je to podívaná, jakou jsme si s manželem nemohli nechat ujít a připadáme si jako v nějakém zahraničním horském středisku. Prostě zážitek,“ uznale kývala hlavou.

Do finále o křišťálový globus nakonec postoupili čtyři nejlepší z nejlepších a pohár si z Deštného odvezl Nor Birk Ruud.