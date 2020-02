Kolem se to už zelená, jen na sjezdovce ještě vládne zima. V posledních dnech se tu makalo ve dne v noci. Do startu světového poháru v Big Airu v Deštném v Orlických horách už se pomalu odpočítávají hodiny. O křišťálový globus se sem přijede poprat světová špička. Trať přitom musela být připravená už na tréninky.

Je pondělní dopoledne a parta chlapů stahuje z obřího kopce sněhu plachty. Chvílemi do ní ještě zaduje vítr, vzedme se a už "se vezou".

"Měli jsme můstek překrytý plachtou, protože včera tady byly vydatné lijáky a bylo strašně teplo, snažili jsme se ho trochu ochránit," vysvětluje Petr Prouza.

Letošní zima na sníh nebyla bohatá a aby tady vyrostla desetimetrová hora sněhu, děla frčela o sto šest.

Někde pod ní se skrývá hliněný kopeček, který v létě láká na jedno ze zastavení Kačenčiny pohádkové stezky. Sníh přiváží i náklaďák, ale prý jen na přístupové koridory.

Tisíce kubíků sněhu

"Jinak jsme žádný sníh nevozili, všechen jsme vyráběli. Bylo třeba okolo 10 tisíc kubíků sněhu. Odraz by měl být ze sedmi metrů. Dělá se částečně z lešení, které se pokryje sněhem, a abychom zvětšili dopad, přivezli jsme velké balíky slámy, bylo jich asi 130," přibližuje přípravy Petr Prouza.

S podobnými "stavbami" mají v Deštném díky podnikům Soldiers bohaté zkušenosti. Jsou pastvou pro oči, po vzoru pohraničních pevností je tvarují do podoby bunkrů a řopíků. "Uvidíme letos, jak to bude se sněhem, ale minimálně jeden řopík tu bude. Patří to k příběhu Soldiers, není to jen o tom postavit skok, ale měly by mít i nějaký styl," tvrdí Petr Prouza.

Ruční práce

A tak kromě roleb přichází ke slovu také ruční práce, na patnáct takzvaných shaperů, kteří se jinak starají o překážky ve snowparku, pomáhá rolbařům, aby sníh neujížděl. Šalují deskami, aby skok dostali do správného tvaru, ořezávají sněhovou hmotu ze všech stran, aby výsledek byl perfektní.

O celou produkci letošního Soldiers se pak stará obří "armáda" asi 150 lidí. Je třeba totiž přichystat zázemí i pro hudební produkci, jezdce, televizní produkce a další média.

V pátek je v plánu kvalifikace a finále žen a večerní night attack, show, při níž budou skákat tři jezdci najednou. V V sobotním programu svedou boj o křišťálový globus muži. V pátek a sobotu pak nebude chybět ani lákavý hudební program.

Vypořádat se s obrovskou návštěvností nebude jednoduché.

"Parkoviště běžně využívané pro areál bude sloužit jako zázemí jak pro hudební program, tak pro jezdce, media televize. Návštěvníci budou parkovat dále, v části areálu Marta I, náhradní parkování pak budeme mít také podél cesty do vesnice. Cesty budou značené," ujišťuje Petr Prouza.

Co s obřím skokem po Soldiers?



"Skok nejprve zmenšíme, bude sloužit pro snowpark. Následně ze skoku děláme Kačenčinu horu a rozjezd na Rampušákovu vanu. Je to akce, kdy se loučíme se zimou, proběhne tři týdny po skončení Soldiers," prozradil Petr Prouza.